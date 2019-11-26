Những câu nói THÂM và THẤM, phụ nữ khôn ngoan nên biết để không thua thiệt thiên hạ

1. Chơi với người tốt như đi ngang vườn hoa, hương thơm vấn vương mãi. Chơi với người xấu như đi ngang hàng cá, tanh hôi không thể gột rửa hết. Cuộc đời phụ nữ khôn ngoan nên biết chọn bạn mà chơi, ít nhưng tốt, còn hơn nhiều nhưng toàn giả dối.

Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng hay địa vị xã hội, mà ở chỗ lĩnh ngộ được những điều này để thiên hạ nể phục, không lép vế trước bất cứ ai.

3. Đừng bao giờ giữ một người đã muốn đi. Đừng bao giờ yêu thương người đã làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác. Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là buông người không xứng đáng.

2. Sống ở đời đừng quá hiền lành. Phải dữ để người khác sợ, không dám đụng đến, chứ đừng hiền lành để người khác qua mặt, hãm hại. Người đàn bà khôn ngoan sẽ không để mình chịu thiệt thòi.

Phụ nữ hạnh phúc phải thuộc nằm lòng những câu nói thâm thúy này - Ảnh minh họa: Internet

4. Ngày đó người ta có thể dựa vào thu nhập của cha mẹ để đối xử với bạn. Còn bây giờ họ sẽ nhìn vào công việc, thu nhập của bạn để đối xử với cha mẹ bạn. Vì vậy hãy nỗ lực, cố gắng hết mình để bản thân, gia đình của mình không bị ai xem thường, khinh khi.

5. Trưởng thành rồi nên biết nhìn người. Người ngoài miệng ngọt ngào nhưng chưa chắc trong lòng đã tốt với bạn tuyệt đối. Họ nói 10, bạn chỉ nên tin một vài phần, những điều còn lại chỉ nên nghe cho vui. Nhất là với những người ngọt ngào, hứa hẹn nhiều.

Phụ nữ đừng dùng nhan sắc để giữ chân đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

6. Đừng dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông. Bởi nhan sắc rồi cũng phai tàn, chỉ có tâm hồn, sự lương thiện và cá tính sẽ giúp bạn giữ chân một người bên mình suốt đời.

7. Chỉ cần dùng một lời nói, một hành động để phản bác lại những điều mình không thích. Đừng giải thích dài dòng để bao biện cho những gì bản thân đã làm. Bởi người hiểu bạn, họ chỉ cần nghe một câu sẽ thấu rõ con người bạn. Còn người không hiểu bạn, có dùng trăm lời ngàn lời hay cũng vô nghĩa.

Phụ nữ đừng đánh mất danh dự của mình - Ảnh minh họa: Internet

8. Danh dự là điều bạn không thể đánh mất, dù người khác cho bạn một số tiền lớn cũng đừng vì vậy mà bán rẻ lương tâm.

9. Cuộc đời này không nuôi những người lười biếng. Muốn được trọng dụng, bạn phải nỗ lực, cố gắng hết mình. Đừng ngồi chờ phép màu đến với mình, bởi phép màu chỉ có trong những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em.

10. Quy luật của cuộc đời là bạn nhận được gì, nhất định phải trả lại ngang bằng hoặc hơn. Đừng chịu ơn người khác mà bản thân không hồi đáp.