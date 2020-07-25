Dưới đây là những thói quen khó lòng thay đổi của phụ nữ có chồng khiến hôn nhân dần đổ vỡ, tình cảm không còn.

Lúc nào họ cũng nghĩ đến người khác mà quên đi bản thân. Lúc nào cũng cung phụng chồng con còn bản thân mệt mỏi, ốm đau thì không màng đến.

Người đàn bà dại thường yêu thương chồng con một cách mù quáng. Họ nghĩ cứ yêu thương hết lòng, bản thân sẽ được đền đáp. Tuy nhiên đa số phụ nữ càng chiều chồng thương con càng không có hạnh phúc.

Kiểu người này có tố chất làm mẹ làm vợ tốt nhưng khó có được cuộc sống hạnh phúc. Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ cũng vì phụ nữ xem trọng chồng con hơn bản thân.

Có suy nghĩ phụ nữ là phải hy sinh

Phụ nữ sinh ra không phải là để hy sinh, đàn ông cũng không có quyền bắt ép họ làm điều đó. Vì vậy phái yếu đừng tiêm nhiễm vào đầu của mình tư tưởng này.

Nhiều người nghĩ phụ nữ lấy chồng là phải chăm lo, vun vén trong ngoài. Những sở thích, đam mê và mối quan hệ của họ phải đặt sau chồng con. Nhưng thực tế, suy nghĩ này hoàn toàn sai.

Phụ nữ hy sinh chỉ mang lại khổ sở cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội hiện đại, phụ nữ và đàn ông đều bình đẳng như nhau. Chồng không phải vua, vợ không phải người hầu. Chồng không có quyền bắt vợ phải từ bỏ cuộc sống riêng để chăm lo cho gia đình.

Có thói quen dựa dẫm, tiêu tiền của chồng

Phụ nữ đừng tiêu tiền của bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà hiện đại đừng dựa dẫm, tiêu tiền của chồng. Bạn tuyệt đối không được ở nhà nội trợ và chờ tiền lương chồng phân phát mỗi tháng. Vì khi nhận được những đồng tiền đó, bạn sẽ đánh đổi nước mắt và lòng tự trọng. Thế nên dù có chuyện gì cũng hãy đi làm, tự chủ tài chính.

Hay càm ràm, chỉ trích chồng con

Phụ nữ đừng càm ràm chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thói quen xấu của phụ nữ khiến cuộc sống hôn nhân bất hạnh. Chồng bạn sẽ cảm thấy chán nản và không muốn trở về nhà sau giờ tan làm. Họ muốn ở bên ngoài để không phải nghe bà vợ lắm lời càm ràm. Thế nên đàn bà khôn ngoan nói ít thôi, hãy dành hơi sức để chăm sóc bản thân.