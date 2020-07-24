Phụ nữ 40 chưa phải là già, vẫn có thể tỏa sáng khi làm 4 điều này

Dưới đây là những việc phụ nữ 40 tuổi nhất định phải biết để ngày càng xinh đẹp, trẻ trung bất chấp thời gian và tuổi tác.

Có người xinh đẹp nhưng ăn nói kém duyên vẫn bị ghét bỏ như thường. Trong khi đó, người không xinh đẹp nhưng nói chuyện dễ thương vẫn được nhiều người yêu mến. Vì vậy cách giao tiếp, ăn nói vốn rất quan trọng. Muốn người khác tôn trọng, trước tiên bạn phải tôn trọng họ trước. Đừng công kích, moi móc chỉ trích nhau.

Người đàn bà khôn ngoan phải biết nói chuyện đúng mực, dịu dàng dễ nghe. Ngoại hình có thể giúp bạn chiếm được cảm tình của người khác từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, sự tinh tế, duyên dáng trong cách ăn nói mới giúp bạn giữ chân đối phương.

Giữ bình tĩnh khi gặp chuyện buồn hoặc vui

Phụ nữ khôn đừng dễ mất kiểm soát - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khí chất luôn kiểm soát được cảm xúc của mình. Gặp chuyện buồn không khóc quá lớn, khi vui cũng không la hét giận dữ. Họ luôn biết kiềm chế cảm xúc để không trở nên quá lố lăng trong mắt người khác. Mọi hành động, lời nói của họ đều suy tính kỹ càng để không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Không để lộ bí mật của mình

Người khôn ngoan không để lộ bí mật của mình cho người khác biết. Hôm nay, người kia có thể giữ bí mật cho bạn, nhưng chưa chắc ngày mai họ còn giữ được lời hứa đó.

Đừng để lộ bí mật của mình cho người khác biết - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất đừng nên tin tưởng ai tuyệt đối để không phải đau lòng. Vả lại khi có nhiều bí mật, bạn sẽ trở thành người phụ nữ thu hút, khiến người khác phải tò mò khám phá.

Có cho có nhận

Muốn sống một đời bình an, bạn phải có cho có nhận. Đừng ngồi yên một chỗ đợi chờ những điều tốt đẹp người khác mang đến. Vì cuộc đời này chẳng ai cho không ai thứ gì, phải có qua có lại thì mối quan hệ mới lâu dài và bạn cũng không cảm thấy áy náy khi mắc nợ quá nhiều.

Phụ nữ phải cho đi mới nhận được những điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng sống quá ích kỷ, bạn phải biết cho đi rồi đến một ngày nào đó mới được nhận lại. Đó là quy luật của cuộc sống.