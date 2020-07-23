Dưới đây là những kiểu phụ nữ khiến đàn ông ngoại tình mệt mỏi, vui thì ít mà gánh hậu quả ê chề thì vô số kể.

Nếu qua lại với kiểu phụ nữ này, đàn ông sớm muộn gì cũng thất bại thảm hại. Tiền làm bao nhiêu cũng cung phụng hết cho người đàn bà đó để rồi sau cùng vẫn không nhận lại được gì.

Đàn ông ngoại tình quen phải kiểu đàn bà đào mỏ xem như tàn đời. Vì kiểu người này thường không an phận. Họ đến với bạn chỉ vì tiền, thế nên khi hết tiền rồi cuộc vui cũng tàn. Vả lại họ sống khá thực dụng, tiền bạc với họ là trên hết chứ không có bất cứ tình cảm gì.

Phụ nữ đa tình

Kiểu phụ nữ đa tình, có sức hút thường dễ nghiêng ngả khi gặp người khác tốt hơn. Họ có trái tim nhiều ngăn nên chứa đựng được rất nhiều người. Nếu quen phải kiểu người này, đàn ông hãy tự hiểu “quả báo của mình đã đến rồi”.

Phụ nữ đa tình thường khó giữ - Ảnh minh họa: Internet

Người phản bội vợ tào khang nên sẽ bị người phụ nữ này cắm sừng đau đớn. Đó là quả báo gậy ông đập lưng ông, nhục nhã ê chề.

Phụ nữ ảo tưởng

Phụ nữ sống quá ảo tưởng thường gây ra nhiều phiền phức - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ sống trong ảo tưởng thường khiến đàn ông mệt mỏi. Họ lúc nào cũng vẽ ra cho cuộc đời mình đẹp như trong truyện cổ tích để rồi bắt bạn phải trở thành hoàng tử. Hoặc họ luôn đòi hỏi về danh phận vì nghĩ vị trí của mình trong lòng đàn ông là quan trọng nhất.

Phụ nữ bi lụy

Người bi lụy trong chuyện tình cảm thường mang đến phiền phức cho đàn ông. Nhiều người đàn ông ngoại tình chỉ muốn cảm giác mới lạ. Nhưng kiểu phụ nữ lụy tình lại xem những hành động, lời hứa của gã đàn ông tệ bạc là thật.

Họ cố sống cố chết để giữ tình yêu này. Vì vậy qua lại với người lụy tình sẽ khiến đàn ông khó buông bỏ, mệt mỏi vì tiến không được lùi cũng không xong.

Người càng lụy tình càng khiến mối quan hệ ngoài luồng khó chấm dứt - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông phản bội vợ để qua lại với 4 kiểu phụ nữ trên xem như tự đẩy cuộc đời mình xuống vực. Vì vậy đừng dại vướng vào con đường ngoại tình, vui nhất thời nhưng đớn đau một đời.