Có chán chồng đến tận cổ, đàn bà cũng đừng dại làm những việc này

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan đừng làm khi chán chồng, vì có thể người lãnh hậu quả ê chề chính là bạn.

Hãy bỏ suy nghĩ này ngay vì bạn sẽ khiến con cái của mình chịu nhiều tổn thương. Lũ trẻ vô tội, bạn đừng mang chúng ra làm công cụ để trả thù người chồng tệ bạc .

Nhiều người đàn bà chán chồng có xu hướng bỏ rơi con cái để trả thù người đàn ông tệ bạc. Họ nghĩ anh ta không có trách nhiệm thì hà cớ gì mình phải có trách nhiệm? Vì sao mình phải một mình chăm con, trong khi con cái là của chung?

Lao đầu vào công việc, bỏ bê chính mình

Đừng lao đầu vào công việc mà bỏ rơi bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách nhiều người đàn bà dại thường làm. Họ nghĩ chỉ có công việc mới làm vơi đi nỗi buồn, nỗi cô đơn trong lòng. Nhưng điều này không khiến bạn cảm thấy tốt hơn mà còn làm cho nhan sắc ngày càng xuống cấp. Vì vậy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng hãy yêu thương, chăm sóc bản thân.

Nói xấu chồng khắp nơi

Đừng dại nói xấu chồng khắp nơi - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nói xấu chồng khắp nơi, vì điều này chỉ khiến bạn kém duyên hơn mà thôi. Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, tuyệt đối đừng để thiên hạ biết quá nhiều về chuyện gia đình mình. Vì nhiều người ác mồm ác miệng sẽ thêm mắm dặm muối và khiến hôn nhân của bạn đổ vỡ nhanh hơn.

Than thở về cuộc hôn nhân của mình trên mạng

Người đàn bà dại chuyện gì cũng mang lên mạng than thở để mong nhận được sự thương hại của mọi người. Còn đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ để người khác biết quá nhiều về đời sống cá nhân. Họ không muốn để người khác bàn tán sau lưng mình.

Vì cô đơn mà ngoại tình

Đừng vì cô đơn mà chọn cách ngoại tình. Đừng vì muốn trả thù chồng mà ngã vào lòng một người nào khác. Vì con đường ngoại tình dễ đi khó về, ảnh hưởng rất nhiều đến nhân phẩm của phụ nữ.

Phụ nữ đừng vì cô đơn mà ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên có chán chồng quá, hãy ly hôn rồi sau đó tìm vùng trời bình yên khác cho mình. Chứ đừng đang trong mối quan hệ với người này lại tơ tưởng đến người khác.