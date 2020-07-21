Những câu nói của đàn bà một đời chồng khiến đàn ông tình nguyện ‘lên núi đao, xuống biển lửa’

Dưới đây là những câu nói của đàn bà một đời chồng khiến đàn ông điêu đứng, nghiện cả đời và tình nguyện sống chết để theo đuổi cho bằng được.

Vì vậy họ có đủ bản lĩnh để nói rằng mình có thể tự lo liệu mọi thứ, không cần ai phải quan tâm hay đỡ đần. Khi nghe được câu này, chắc chắn đàn ông sẽ rất nể trọng.

Người phụ nữ một đời chồng đã trải qua quá nhiều tổn thương nên họ sẽ biết tự chủ cuộc sống của mình. Họ không muốn làm phiền ai, cũng chẳng muốn người khác xem mình là gánh nặng.

“Nếu đã chấp nhận quá khứ của em, mong anh tôn trọng em”

Người đàn bà từng trải không vòng vo mà sẽ nói thẳng vào vấn đề. Họ không che giấu quá khứ của mình mà sẽ thẳng thắn. Nếu đối phương chấp nhận quá khứ cũng như con người của họ thì tiếp tục, còn không hãy rời đi.

Đàn ông tôn trọng người phụ nữ bản lĩnh, hiểu chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì đã có quá nhiều tổn thương, họ không muốn một cuộc tình tạm bợ, đến với nhau vì tò mò nhất thời. Điều họ cần là sự chân thành và một tình yêu chung thủy.

“Anh chỉ cần cho em tình yêu, em có thể tự lo liệu cuộc sống đủ đầy cho mình”

Thứ đàn bà sau ly hôn cần là một người đàn ông tâm lý để xoa dịu những tổn thương mà họ đã chịu đựng bấy lâu nay. Bạn chỉ cần cho họ tình yêu, còn bánh mì và những thứ khác họ có thể tự lo.

Phụ nữ mạnh mẽ sau khi tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không cần phải lo cho họ cuộc sống đủ đầy, chỉ cần yêu thương họ chân thành là đủ. Sau những đổ vỡ, đàn bà một lần đò không có gì ngoài trái tim tổn thương và tinh thần thép.

“Nếu không thể lâu dài, tốt nhất đừng đến với nhau”

Phụ nữ chỉ cần sự chung thủy nơi đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không thể sống đời với nhau, tốt nhất là đừng cho nhau thêm gánh nặng. Nếu đến với nhau vì tò mò, vì muốn biết đàn bà một đời chồng ra sao, tốt nhất nên dừng lại ngay. Vì đã từng chịu nhiều tổn thương, họ chẳng muốn bị đau đớn thêm một lần nào nữa. Thế nên nếu có yêu, hãy yêu họ bằng trái tim chân thành nhất.