Những kiểu phụ nữ dễ có chồng nhưng lại không có được hạnh phúc

Phụ nữ yêu 20/07/2020 06:00

Dưới đây là những kiểu phụ nữ tốt rất dễ có chồng, hoặc lấy chồng rất sớm nhưng ngược lại chẳng bao giờ có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình.

Có những kiểu phụ nữ tốt tưởng ăn ở hiền lành, nết na ngoan ngoãn thì sẽ có được hạnh phúc. Nhưng thực tế, tính cách đó sẽ biến họ thành nạn nhân của những cuộc hôn nhân đổ vỡ.

phu nu tot 1
Kiểu phụ nữ tốt nhưng không thể có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Hiền lành, an phận

Không phải cứ ở hiền thì sẽ gặp lành. Bạn càng hiền lành, càng an phận, càng bị người khác “leo lên đầu”. Có những phụ nữ muốn thành gia lập thất sớm. Vì họ muốn an phận, muốn trở thành người phụ nữ của gia đình.

phu nu tot 2
Phụ nữ hiền lành thường khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Sau kết hôn, họ cố gắng trở thành người mẹ, người vợ tốt nhất có thể. Nhưng kiểu người này lại khiến đàn ông cảm thấy nhàm chán. Thậm chí họ còn trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình vì quá ngoan hiền, không dám phản kháng khi mình bị tổn thương.

Kiểu người luôn muốn chăm sóc người khác

Có những kiểu đàn bà tốt nhưng mãi vẫn không có hạnh phúc. Một là vì họ không quan tâm đến bản thân. Hai là vì họ có thói quen chăm sóc, quan tâm thái quá nên vô tình bị đối phương làm tổn thương hết lần này đến lần khác.

phu nu tot 3
Người chỉ biết chăm sóc người khác khó lòng mà hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này luôn được đàn ông muốn lấy làm vợ, vì ai cũng thích mẫu phụ nữ của gia đình. Nhưng khi kết hôn rồi, họ bị xem là người giúp việc trong gia đình không hơn không kém. Cuộc sống của họ lúc nào cũng quanh quẩn bên xó bếp, cơm bưng nước rót, cung phụng chồng con cả đời. Vì ngoài việc đó, họ chẳng biết làm gì khác hơn.

Người chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của người khác

Tưởng chừng đây là người phụ nữ được nhiều người yêu mến. Vì lúc nào họ cũng suy nghĩ cho người khác. Nhưng thực tế họ lại không có được hạnh phúc và nụ cười đúng nghĩa. Kiểu người này rất dễ bị lợi dụng. Đặc biệt, họ không biết bản thân thích gì mà chỉ biết người khác thích gì.

phu nu tot 4
Phụ nữ nên yêu thương bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này, cứ mải mê chạy theo làm hài lòng người khác, bạn khó lòng mà tìm được vùng trời bình yên cho mình. Vì vậy đừng sống vì thiên hạ, hãy làm hài lòng bản thân mình trước. Nên nhớ yêu mình trước, còn việc yêu người khác cứ để sau.

6 điều phụ nữ cần tránh khi nói chuyện với chồng để không bị xem thường

6 điều phụ nữ cần tránh khi nói chuyện với chồng để không bị xem thường

Người vợ khôn ngoan sẽ biết lựa lời khi nói chuyện với chồng. Còn vợ dại vô tư làm những điều này khiến chồng chán đến tận cổ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà tốt hôn nhân đổ vỡ phụ nữ khổ sở

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này