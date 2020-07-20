Những kiểu phụ nữ dễ có chồng nhưng lại không có được hạnh phúc

Có những kiểu phụ nữ tốt tưởng ăn ở hiền lành, nết na ngoan ngoãn thì sẽ có được hạnh phúc. Nhưng thực tế, tính cách đó sẽ biến họ thành nạn nhân của những cuộc hôn nhân đổ vỡ .

Sau kết hôn, họ cố gắng trở thành người mẹ, người vợ tốt nhất có thể. Nhưng kiểu người này lại khiến đàn ông cảm thấy nhàm chán. Thậm chí họ còn trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình vì quá ngoan hiền, không dám phản kháng khi mình bị tổn thương.

Không phải cứ ở hiền thì sẽ gặp lành. Bạn càng hiền lành, càng an phận, càng bị người khác “leo lên đầu”. Có những phụ nữ muốn thành gia lập thất sớm. Vì họ muốn an phận, muốn trở thành người phụ nữ của gia đình.

Kiểu người luôn muốn chăm sóc người khác

Có những kiểu đàn bà tốt nhưng mãi vẫn không có hạnh phúc. Một là vì họ không quan tâm đến bản thân. Hai là vì họ có thói quen chăm sóc, quan tâm thái quá nên vô tình bị đối phương làm tổn thương hết lần này đến lần khác.

Người chỉ biết chăm sóc người khác khó lòng mà hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này luôn được đàn ông muốn lấy làm vợ, vì ai cũng thích mẫu phụ nữ của gia đình. Nhưng khi kết hôn rồi, họ bị xem là người giúp việc trong gia đình không hơn không kém. Cuộc sống của họ lúc nào cũng quanh quẩn bên xó bếp, cơm bưng nước rót, cung phụng chồng con cả đời. Vì ngoài việc đó, họ chẳng biết làm gì khác hơn.

Người chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của người khác

Tưởng chừng đây là người phụ nữ được nhiều người yêu mến. Vì lúc nào họ cũng suy nghĩ cho người khác. Nhưng thực tế họ lại không có được hạnh phúc và nụ cười đúng nghĩa. Kiểu người này rất dễ bị lợi dụng. Đặc biệt, họ không biết bản thân thích gì mà chỉ biết người khác thích gì.

Phụ nữ nên yêu thương bản thân nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này, cứ mải mê chạy theo làm hài lòng người khác, bạn khó lòng mà tìm được vùng trời bình yên cho mình. Vì vậy đừng sống vì thiên hạ, hãy làm hài lòng bản thân mình trước. Nên nhớ yêu mình trước, còn việc yêu người khác cứ để sau.