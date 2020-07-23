Không muốn sa lưới Sở Khanh, phụ nữ đừng trở thành những kiểu người này

Phụ nữ yêu 23/07/2020 05:00

Người phụ nữ khôn ngoan khi yêu đừng quá yếu đuối, dễ dãi, mù quáng và hy sinh hết lòng, vì những tính cách này sẽ đẩy bạn vào tay kẻ Sở Khanh.

Dưới đây là những kiểu phụ nữ dễ rơi vào bẫy của đàn ông trăng hoa, chị em đừng tự biến mình thành nạn nhân.

Kiểu người dễ dãi

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Phụ nữ khôn ngoan khi yêu đừng quá dễ dãi - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan khi yêu đừng quá dễ dãi, đừng để đàn ông điều khiển mình. Vì sự dễ dãi của bạn sẽ khiến họ thực hiện được mưu đồ mờ ám của mình. Đàn ông Sở Khanh thường thích kiểu phụ nữ như thế này vì đòi gì đối phương cũng cho. Họ không cần phải tốn công tốn sức năn nỉ hay theo đuổi. 

Hy sinh quá nhiều

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Phụ nữ đừng hy sinh quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ dại nhất khi hy sinh quá nhiều. Họ thường hết lòng vì đối phương, cho đi nhiều nhưng lại không được trân trọng. Trong tình yêu, họ luôn một lòng một dạ, tận tụy hết lòng. Vì vậy kiểu người này rất dễ bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Thậm chí còn là món “mồi ngon” của những gã đàn ông tệ bạc.

Quá lương thiện, ngây thơ

Người lương thiện, ngây thơ quá mức sẽ bị lợi dụng. Khi có được lòng tin và tình yêu của bạn, họ sẽ đá bạn đi mà không hề thương tiếc. Vì vậy sống ở đời đừng quá ngây thơ, bạn phải là "cáo" để không bị những gã Sở Khanh lợi dụng, qua mặt.

Không có chính kiến

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Hãy có chính kiến, làm chủ cuộc đời mình để được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Người gọi gì thưa nấy, không có chính kiến thường khổ sở. Họ không có khả năng làm chủ cuộc đời của mình nên khó lòng có được hạnh phúc. Ví dụ như trong tình yêu, họ luôn nghe theo sự áp đặt của đối phương nên rất dễ bị lợi dụng, xem thường.

Ngoan hiền quá mức

Người khôn quá thì khó có được bình yên, người ngoan quá sẽ chẳng thể nào hạnh phúc. Nhất là trong chuyện tình cảm, bạn càng ngoan càng khiến đàn ông dễ chán. Thậm chí còn trở thành nạn nhân của những kẻ chỉ thích vui chơi qua đường. Vì bạn quá hiền lành nên dù có tổn thương đến mấy cũng một mình chịu đựng và gã Sở Khanh sẽ đùa cợt trên nỗi đau đó của bạn.

Chiều chuộng người kia hết mực

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Đừng chiều chuộng đàn ông quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng được chiều chuộng càng không trân trọng tình cảm của bạn. Họ sẽ quen nhận được sự quan tâm từ bạn và trở nên vô tâm, quên đi bản thân phải có trách nhiệm với đối phương. Với những gã Sở Khanh, họ sẽ lợi dụng điều này để cặp kè thêm vài cô khác.

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