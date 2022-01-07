Nhạy cảm có phải là một khuyết điểm?

Tính nhạy cảm về mặt cảm xúc là điều lành mạnh, nhưng có những thời điểm nó có thể gây hại cho bạn. Bạn cần chế ngự những cảm xúc mạnh để chúng trở thành đồng minh chứ không phải kẻ thù của mình.

Chúng ta không cần tìm cách để xóa bỏ sự nhạy cảm ra khỏi con người của mình, mà chúng ta chỉ cần chuyển hóa những mặt tiêu cực của nhạy cảm sang chiều hướng tích cực . Các bạn có thể hiểu, nhạy cảm cũng là một loại ưu điểm nếu chúng ta biết tiết chế và cân bằng đúng cách.

Nói một cách dễ hiểu nhạy có nghĩa là nhạy bén, cảm là cảm xúc. Tức là bạn đang có một cảm xúc nhạy bén. Trong một cuộc trò chuyện, bạn sẽ nhạy bén nhận ra cảm xúc của đối phương thay đổi hay là ý nghĩ trong từng cử chỉ, hành động. Bạn sẽ cảm nhận được rằng đối phương đang thích thú, hay chỉ là cố giả vờ để đạt được mục đích của họ. Bạn có thể nắm được tâm lý của đối phương và làm chủ được buổi giao tiếp.

Nếu sử dụng đúng cách bạn sẽ dễ dàng dựa vào đó để biết thay đổi câu chuyện, thay đổi cách nói chuyện hay tinh tế khéo léo xử lý tình huống để thoải mái hơn và có hiệu quả tốt hơn.

Nếu sử dụng sai cách bạn sẽ lo lắng khi người ta có biểu hiện không vui mặc nhiên nghĩ đó là do mình, cứ lẩng quẩn trong đầu những suy nghĩ tiêu cực. Tại sao người ta không thích mình, tại sao người ta không vui chắc do người ta ghét mình, người ta nhìn vậy là đang không hài lòng hay sao...Làm cho buổi trò chuyện trở nên nặng nề hơn.

Nhạy cảm như một loại vũ khí, nếu bạn sử dụng đúng cách thì nó sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất của bạn. Còn nếu bạn không biết cách sử dụng thì nó sẽ làm chính bạn bị thương. Nên quan trọng không phải là loại bỏ suy nghĩ nhạy cảm ra khỏi con người của bạn mà là học cách sử dụng nó thật đúng cách bạn nhé!

Ảnh minh họa: Internet

'4 sai lầm' trong cuộc đời nhất định bạn nhất định đừng bao giờ mắc phải Trong cuộc sống mỗi chúng ta ai cũng đã có ít nhất một sai lầm, nhưng nhất định đừng bao giờ để bản thân mắc phải 4 sai lầm này nếu không muốn bản thân trở thành một người tiêu cực.

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