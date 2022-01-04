'4 sai lầm' trong cuộc đời nhất định bạn nhất định đừng bao giờ mắc phải

Lời nói của một người ẩn chứa số phận của họ, cái miệng chính là phong thủy tốt nhất. Nói lời khôn ngoan thì thêm bạn, nói lời ngạo mạn chỉ thêm thù. Người trí tuệ biết lúc nào nên nói lúc nào nên dừng, hiểu cách giữ thể diện cho người khác, nhờ vậy mà giữ cho cuộc sống của mình được bình yên.

Người xưa có câu: "Nói chuyện với người thiện lòng ấm như chăn, nói chuyện với kẻ ác lòng đau như dao cắt." Trong cuộc sống, trình độ "nói" có thể quyết định chiều cao cuộc sống của một người.

Trong cuộc sống, luôn phàn nàn hoàn toàn là một loại cảm xúc tiêu cực, làm tiêu tán đi phúc khí và năng lượng tích cực của bản thân. Những so sánh bên ngoài không những là nguồn gốc khiến tinh thần chúng ta rối loạn và khó chịu, mà còn khiến hầu hết mọi người đánh mất chính mình và che lấp đi trái tim ban đầu.

Thường xuyên phàn nàn oán trách sẽ trở thành thói quen xấu khiến chúng ta chỉ biết quy lỗi lầm cho người khác hoặc cho chính vấn đề đó, nhưng lại bỏ qua những lỗi lầm và thiếu sót của bản thân. Phải chịu cố gắng, đến khi gặp thất bại lại không nên oán trách người khác, than phiền về sự việc đã xảy ra, bởi nó sẽ không thể giải quyết được gì ngoài đẩy câu chuyện trở nên phức tạp hơn.

3. Đừng so sánh mình với người khác

Không nên lấy điểm mạnh của những người khác rồi so sánh chúng với điểm yếu của chính bản thân mình. Đa phần chúng ta đều thi thoảng như vậy: thích so sánh mình với mọi người. Thậm chí, một số người còn rất thường xuyên.

Thực tế là, bạn có thể thấy, đây là sự so sánh không công bằng. Chỉ bởi vì những khuyết điểm của bản thân mình không có nghĩa là bàn thân không đủ năng lực. Thay vào đó, nếu nhìn vào những điểm mạnh của mình – những thứ phù hợp – thì bạn có thể phát hiện ra rất nhiều thứ mà mình có thể làm cho người khác và cảm thấy hạnh phúc.

Nhận ra những điểm mạnh và xác định được giá trị thật của bạn là điều cực kỳ quan trọng. Vì nó chính là một trong những chiếc chìa khóa khóa dẫn tới thành công. Thiếu khả năng này, bạn sẽ thiếu động lực và không còn tin vào bản thân mình nữa.

4. Luôn hối tiếc những thứ vô nghĩa

Trong cuộ sống chắc chắn sẽ không ít lần chúng ta phải sống trong hối hận, hối tiếc về điều gì đó nhưng mỗi chúng ta hãy nên học cách tự chấp nhận vượt qua bởi trong cuộc đời này không ai bán thuốc hối hận, chỉ khiến bạn thêm dằn vặt bản thân mình.

Hãy giữ cho bản thân sự tỉnh táo trước nỗi buồn, có thể nói thứ khó phục hồi nhất trên thế giới này chính là trái tim con người. Đặc biệt là trong thế giới của cảm xúc, thứ vô dụng nhất chính là hối hận. Hối hận không thể giúp bạn thay đổi câu chuyện, cũng không thể bù đắp những lỗi lầm mà bạn đã gây ra trong quá khứ. Vì thế hãy nên suy nghĩ thật kỹ khi đưa ra một quyết định nào đó, học cách chấp nhận những lỗi lầm, khắc phục hậu quả và tập trung vào tương lai.

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