Bài học giao tiếp: 5 câu hỏi 'tối kỵ' mà người thông minh không nên hỏi người khác

Mỗi chúng ta cần nên tinh tế hơn trong việc đặt câu hỏi cho người đối diện, bạn bè lâu ngày gặp lại nhất là trong các dịp lễ tết. Dưới đây là 5 câu hỏi mà những người thông minh nhất định không nên hỏi.

1. Bao giờ bạn lấy chồng/vợ? Có lẽ câu hỏi đấy tưởng chừng như là một lời quan tâm nhưng hóa ra nó lại là một câu hỏi có thể được xem là "Kém duyên". Chuyện tình cảm nhất là trong thời đại 4.0 dường như sự nghiệp mới chính là thứ các chàng trai và cô gái quan tâm và đặt lên hàng đầu. Lẽ khác còn do duyên phận, khi gặp được người mình thương tự khắc sẽ muốn cưới và bên cạnh nhau cả một đời. Chuyện lấy chồng, sinh con là một chuyện hệ trọng xã hội ngày càng văn minh, vì thế dường như việc đến một độ tuổi nhất định bắt buộc phải lập gia đình, giờ đây đã không còn là một điều hợp lý nữa. Chỉ kết hôn nếu cảm thấy thật sự sẵn sàng. "Bao giờ lấy chồng/vợ" là câu chúng ta không nên hỏi bởi sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý của người khác. Mỗi người đều có cách khiến bản thân trở nên hạnh phúc, không nhất thiết là phải kết hôn vì thế đặc biệt là trong những dịp lễ tết đừng nên hỏi những câu như vậy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy thật khó chịu và cho rằng bạn là người kém văn minh.

Ảnh minh họa: Internet 2. Bạn đã tăng/giảm cân chưa? Không nên nhận xét về ngoại hình và cân nặng của một người nào đó bởi nếu nói về khách quan, trong như thế nào không phải là việc của bạn. Nếu là người thân quen, thì dù cho bạn có muốn 'bày tỏ sự lo lắng' góp ý về sức khỏe của họ so với cân nặng, bạn nên nhớ rằng trọng lượng của một người phụ thuộc vào vô số yếu tố và trong một ngày, nó có thể dao động lên đến 6 pound (khoảng 2,7kg) vì các yếu tố như mất nước, đầy hơi hoặc chức năng ruột. Nó cũng phụ thuộc vào bệnh tật và tình trạng nội tiết tố khiến mọi người hoàn toàn bất lực, khiến họ cảm thấy như họ không kiểm soát được vẻ ngoài của mình. Chúng ta hãy tập thói quen, hãy nói chuyện với nhau về những điều tốt hơn sẽ giúp họ tự tin hơn thay vì bắt họ phải tự vấn bản thân.

Ảnh minh họa: Internet 3. Bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Tiền bạc là một chủ đề dễ bị đụng chạm và nhạy cảm hầu hết mọi người đều có quan điểm khác nhau về nó. Ngay cả khi bạn muốn hỏi về theo nghĩa quan tâm và hy vọng thì cũng không nên hỏi “Bạn kiếm được bao nhiêu tiền?”. Bạn có thể chọn các lựa chọn thay thế như "Công việc của bạn dạo này thế nào?", "Bạn có ổn không", "Bạn có thêm kế hoạch gì cho công việc của bạn sắp tới không?"... Ảnh minh họa: Internet 4. Định bao lâu có con? Bạn nên kiềm chế những câu hỏi như: "Bao giờ có con", "Sinh con đi, "sinh con sớm khỏe sớm",... Thay vì hỏi một cặp vợ chồng về kế hoạch hóa gia đình của họ đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm, riêng tư. Có thể bạn vô tình hỏi mà làm tổn thương đến người khác hoặc khiến đối phương cảm thấy phiền. Khách quan hơn đó là kế hoạch và mục tiêu trong cuộc sống của mỗi cặp vợ chồng, đôi khi phải đồng thuận, tuổi tác, tình trạng sức khỏe và tài chính thì mới có thể sinh con được. Ảnh minh họa: Internet 5. Khi nào bạn nhận được một công việc thực sự? Một trong những điều thiếu tế nhị và dễ gây tổn thương nhất khi nói với một người là họ đã đạt được ít thành tựu như thế nào trong cuộc sống và gán cho những gì họ làm là "trò tiêu khiển" khiến họ hạnh phúc nhưng chẳng có giá trị gì, theo Times of India. Đây là một câu hỏi mang tính chất suy đoán, áp đặt. Bạn có thể thay thế bằng những câu nhẹ nhàng hơn, quan tâm hơn, tinh tế hơn "Bạn đang thực hiện dự án gì?" hoặc "Bạn có thể chia sẻ một chút về công việc của bạn hiện tại được không, tôi vô cùng thích công việc của bạn"... Ảnh minh họa: Internet

3 dấu hiệu cho thấy phụ nữ chỉ ‘YÊU QUA ĐƯỜNG’, đàn ông đừng vội tiến đến hôn nhân Khi bước vào một mối qua hệ dù là nam hay nữ thì bạn cũng nên tỉnh táo để nhận ra người ấy của bạn có thật tình với mình hay không. Với phụ nữ đàn ông chỉ cần nhìn vào những điều này sẽ rõ như in.

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