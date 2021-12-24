3 điều khiến phụ nữ trở nên 'hấp dẫn' trong mắt đàn ông

Phụ nữ yêu 24/12/2021 18:16

Đàn ông xưa nay vốn có ham muốn chinh phục, phụ nữ càng không có chính kiến thì đàn ông càng không hứng thú. Sự quyến rũ của người phụ nữ không hẵn là ở vẻ ngoài hào nhoáng mà chính là một nội tâm đầy nghị lực và mạnh mẽ.

Thực tế cho thấy phụ nữ càng mạnh mẽ luôn biết cách yêu thương bản thân và làm chủ cuộc sống thì mới khiến đàn ông mê đắm không thể rời xa. Bởi khi bản thân giữ được sự tự tin cho riêng mình thì mới khiến cho người đàn ông có hứng thú chinh phục bạn.

Nội tâm phong phú, cư xử tinh tế, nhẹ nhàng

Sự mê mệt của nam giới đối với phụ nữ là người có nội tâm phong phú luôn mang tới sự vui vẻ, tích cực, thông minh trong cách nói chuyện luôn biết cách ứng xử khiến người người tâm phục khẩu phục. Trước những tình huống không thuận lợi luôn cần khéo léo động viên, chia sẻ khó khăn và đừng xé chuyện nhỏ thành to để cho đối phương thêm mệt mỏi.

Hơn nữa, phụ nữ nội tâm phong phú thường là người từng trải. Họ sẽ mang đến cho đàn ông sự bình yên trong nội tâm thay vì xô bồ chạy theo những thói vui nhất thời.

3 điều khiến phụ nữ trở nên 'hấp dẫn' trong mắt đàn ông - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ tự biết chăm sóc bản thân và quyết đoán 

Phụ nữ không nên lãng phí thời gian cho những mối quan hệ vô bổ. Nên chọn bạn mà chơi và cũng nên sẵn sàng dứt khoát buông bỏ mối quan hệ không tốt. Sự quyết đoán này khiến phụ nữ trở nên khó tiếp cận hơn, song cũng chính vì điều này mà lại tăng sức hấp dẫn với đàn ông.

Luôn biết tự chăm sóc sức khỏe của bản thân mình, nhẹ nhàng trong giao tiếp khiến cho đối phương cảm thấy bên cạnh mình thật sự bình yên nhẹ nhàng trong xã hội xô bồ này.

Phụ nữ hãy luôn giữ lấy chính kiến của mình, đừng nghe theo đàn ông một cách mù quáng. Bởi chỉ khi biết yêu bản thân bạn mới không đánh mất chính mình.

3 điều khiến phụ nữ trở nên 'hấp dẫn' trong mắt đàn ông - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có vẻ ngoài tự tin, độc lập kinh tế

Chúng ta không thể phủ nhận những phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, thân hình gợi cảm sẽ dẽ thu hút được nam giới. Tuy nhiên, nếu như bạn chỉ đẹp thôi chưa đủ, bởi cái đẹp mà quá quen thuộc lâu dần sẽ dẫn đến nhàm chán. Kiểu phụ nữ khiến đàn ông “nghiện” mình còn cần biết thay đổi. Yêu thôi chưa đủ, cần và hiểu và chia sẻ thay đổi vì nhau.

Đặc biệt, nam giới sẽ cảm thấy hãnh diện vì bạn đời của mình trông thật xinh đẹp, nhiều người ngước nhìn. Dù không nói ra nhưng nam giới sẽ vui vẻ giới thiệu một người vợ tươm tất trước mặt bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Chúng ta không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà dằn vặt nhau, cần rèn luyện một tâm hồn độc lập, từ đó sẽ hình thành nên sự tự tin của bản thân.

Đừng từ bỏ sự độc lập, hãy có sự nghiệp cho riêng mình, đứng trên đôi chân của mình chính là tự tạo cho bản thân sự an toàn và là vỏ bọc vững chắc nhất. Một người phụ nữ độc lập trong suy nghĩ, độc lập tài chính ở họ luôn toát ra sự tự tin, cuốn hút trong từng cử chỉ. 

3 điều khiến phụ nữ trở nên 'hấp dẫn' trong mắt đàn ông - Ảnh 3

Ảnh minh họa: Internet

Những câu ‘KINH ĐIỂN’ của đàn ông hay đi ngoại tình, đàn bà thông minh nên nhận ra khi chưa quá muộn

Những câu ‘KINH ĐIỂN’ của đàn ông hay đi ngoại tình, đàn bà thông minh nên nhận ra khi chưa quá muộn

Đàn ông thường có những câu ‘nói dối ngọt ngào’ dễ dụ dỗ các cô nàng nhẹ dạ cả tin. Dưới đây là những câu nói mà người đàn ông ngoại tình rất hay dùng, phụ nữ nên tỉnh táo để nhận ra.

Xem thêm
Từ khóa:   Tình yêu và hôn nhân 3 điều phụ nữ nên nhớ 3 mẫu phụ nữ quyến rũ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này