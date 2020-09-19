Gần đây xôn xao những vụ đánh ghen khắp cộng đồng mạng. Kỳ thực, người thứ ba không chỉ sợ bị “đánh ghen” mà còn sẽ phải chịu những quả báo đáng sợ này cả đời.

Không có cái kết nào tốt đẹp dành cho người thứ ba. Ngay cả khi bị đánh ghen nhục nhã, ê chề trước bao người ngoài phố, kẻ làm nhân tình của đàn ông có vợ cũng không bao giờ có tư cách lên tiếng bảo vệ mình. Vì cặp kè với người có gia đình thì đời này chẳng ai bênh cho được. Huống hồ, khi đã chấp nhận làm vợ hờ của đàn ông có vợ, phụ nữ còn phải hứng chịu 6 quả báo đáng sợ này cả đời, muốn thoát cũng khó.

1. Khi cặp kè với người có gia đình, phụ nữ có thể có tình yêu, tiền bạc, sự yêu chiều hết mực nhưng chẳng có gì bảo đảm cho mối quan hệ trong bóng tối này. Ngay cả khi bạn đã cắt đứt với người tình thì cái danh giật chồng người khác cả đời vẫn là vết nhơ không thể xóa. Thậm chí, có rất nhiều người sống trong ê chề, nhục nhã, không tìm được một tấm chồng về sau. Kỳ thực, không có cái kết nào tốt đẹp dành cho người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet 2. Nếu bạn có can đảm cặp kè với chồng của người khác thì hãy có can đảm chấp nhận việc bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Bởi đàn ông ngoại tình ngay cả khi dám bảo vệ bồ trước mặt vợ cũng chưa chắc cả đời chỉ mê một cô nhân tình. Đàn ông đã biết cặp bồ, phản bội vợ con thì cả đời chẳng thể chung thủy với bất kì ai. Cái kết bạn nên chuẩn bị là đến một lúc anh ta chán và bỏ rơi bạn như từng làm với vợ mình.

3. “Mũi dại, lái chịu đòn”, con cái gây chuyện thì cha mẹ sẽ là người khổ tâm nhất. Bạn làm sai với người khác, với chính mình, nhưng chua chát nhất là phạm tội bất hiếu với cha mẹ. Tội danh này muôn đời cũng không được dung tha, khiến bạn trả nghiệp đời này kiếp sau không hết. Nếu bạn có can đảm cặp kè với chồng của người khác thì hãy có can đảm chấp nhận việc bị bỏ rơi bất cứ lúc nào - Ảnh minh họa: Internet 4. Phúc đức tại mẫu, mẹ làm điều ác thì con cái phải gánh nghiệp. Trước khi muốn trở thành người phá vỡ gia đình người khác, bạn hãy nghĩ đến cuộc đời của con cái mình sau này. Tiếng xấu của phụ nữ để lại muôn đời, việc ác mẹ làm thì con cái cũng phải gánh chịu. 5. Người thứ ba phá vỡ gia đình người khác tội một, kẻ thứ ba đạp đổ cả gia đình của mình thì tội gấp đôi. Đàn ông không bao giờ có thể tha thứ cho nỗi đau bị phản bội. Phụ nữ ngoại tình trong hôn nhân không chỉ đánh mất chính mình mà còn có thể bị con từ chối nhận làm mẹ. Cướp chồng của người khác không phải là tội danh phải trả giá bằng tiền bạc, giam tù nhưng sẽ phải nhận quả báo - Ảnh minh họa: Internet 6. Cướp chồng của người khác sẽ phải nhận quả báo. Đây là luật nhân quả ở đời không thể tránh khỏi. Vì thế, nếu bạn vẫn còn nhan sắc thanh xuân thì đừng dại chung chạ với đàn ông có vợ. Tuổi trẻ thanh xuân của đàn bà ngắn ngủi, hãy nghĩ đến khi về già đau ốm bệnh tật lủi thủi một mình. Bởi với người thứ ba, đó là cái kết tủi nhục khó tránh sau này.

3 ‘chiêu thức mật’ dân công sở dùng để che đậy 'ổ ngoại tình' lâu năm Công sở là môi trường dễ phát sinh chuyện tình vụng trộm. Đây là những chiêu thức ngoại tình “độc” nhất của dân công sở để không bị lộ tẩy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-thu-ba-khong-chi-bi-danh-ghen-ma-con-hung-chiu-6-qua-bao-dang-so-nay-ca-doi-380504.html