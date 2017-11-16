Người đàn ông tử tế sẽ đến sau cùng

Phụ nữ yêu 16/11/2017 10:43

Nhiều phụ nữ sau một vài lần đổ vỡ, cứ nghĩ rằng trái tim mình đã loạn nhịp, không còn đập thêm những rung động, thổn thức nữa. Không chỉ thế, sự tàn nhẫn, cố chấp với bản thân lại như lưỡi dao vô hình cứa thêm vào con tim thêm những vết đau khác.

Đàn bà hãy biết cho mình hy vọng. Hy vọng ấy là món quà mà chính bạn sẽ là người tặng lẫn người được nhận. Đừng vội dập tắt ngọn lửa yêu thương nếu có lần từng sa chân lỡ bước.

Khi trái tim đa cảm bị tổn thương bởi một hình bóng nào kia, nó sẽ hằn lên vết sẹo. Nhưng vết sẹo ấy một ngày khác, sẽ có người đến sau xóa mờ trên trái tim bé nhỏ. Nhiều phụ nữ sau một vài lần đổ vỡ, cứ nghĩ rằng trái tim mình đã loạn nhịp, không còn đập thêm những rung động, thổn thức nữa. Không chỉ thế, sự tàn nhẫn, cố chấp với bản thân lại như lưỡi dao vô hình cứa thêm vào con tim thêm những vết đau khác. Người đàn bà tổn thương dễ dàng biến thành người đàn bà ngốc khi liên tục “cày nát’ tim mình bằng tháng ngày khóc thầm, tủi phận.

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Hãy kiên nhẫn chờ đi đàn bà ơi, người đàn ông tử tế đang đến bên bạn đấy - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đàn bà ơi, nếu trời sinh cho bạn là thân phận phụ nữ thì chắc chắn bên cạnh bạn trời cũng đã sinh ra một đấng mày râu. Ông trời luôn luôn công bằng. Đừng nghĩ chỉ có đàn bà mới đau khổ. Nếu hôm nay ở đây bạn khóc ròng vì một người đàn ông nào đó thì ngày mai ở nơi khác có thể người đàn ông thực sự của bạn đang trên hành trình đi đến với bạn đó.

Hạnh phúc là một hành trình

Hạnh phúc chỉ thực sự bền vững và có giá trị khi bạn đã trải qua một hành trình. Hành trình ấy được đánh đổi bằng nước mắt và mất mát. Đến khi tưởng như muốn buông tay rồi thì người đàn ông thực sự mới xuất hiện.

Hãy nhớ, người đàn ông tử tế thường được định mệnh sắp đặt vào phút cuối. Khi người đàn bà trải qua những ái ố hỷ nộ của yêu thương, đã nếm mùi mất mát, thất vọng... sẽ thấy quý trọng hạnh phúc đến nhường nào. Người từng đi qua khổ đau sẽ thấy giá trị của cuộc sống lứa đôi và biết giữ gìn nó. Khi ấy, mọi khúc mắc giữa hai người trở nên giản đơn hơn, họ sẽ nắm giữ thật chặt và không thể buông tay.

Nhiều người đàn bà, khi trải qua một cuộc hôn nhân hoặc vài ba cuộc tình, họ thường dễ trở nên hoài nghi, cay nghiệt với đàn ông và đố kỵ với phụ nữ. Họ cho rằng tất cả đàn ông trên đời đều xấu xa như nhau mà thôi và những cô nàng khác cũng chỉ là kẻ phá bĩnh, kẻ đi cướp chồng người. Từ một kẻ bị phụ tình, đàn bà ấy đã thành người căm ghét cuộc đời, như con thú bị thương, thu mình một góc, giơ nanh giơ vuốt chực chờ ai bước tới sẽ tung đòn tự vệ.

Nếu có bị bỏ rơi, cũng đừng buồn, chỉ đơn giản vì người kia không còn duyên với bạn. Nếu có đơn độc cũng đừng chạnh lòng, vì thời gian sẽ mở ra cho bạn vô vàn cơ hội khác để kiếm tìm.

Đàn ông trên đời không thiếu. Đàn ông tệ thì bạn đã rõ. Còn đàn ông tử tế, bạn đã rõ chưa? Nếu chưa, hãy kiếm tìm đi. Tình yêu là một hành trình thú vị, nó thú vị chính vì nó có nước mắt và hờn ghen nơi ấy. Chỉ đi qua nước mắt thì hạnh phúc thật sự mới bắt đầu!

Hãy nhớ, đàn ông tử tế là người sẽ đến sau cùng. Đàn bà biết chờ đợi là đàn bà thuộc về hạnh phúc!

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