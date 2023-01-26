Khi ông vừa cúp máy thì lại nở 1 nụ cười điềm nhiên:

Có lần, tôi gặp gỡ 1 đối tác làm ăn, ông ta nói chuyện với chúng tôi vô cùng nhã nhặn nhưng khi vợ vừa gọi điện tới, ông cau mày rồi quát tháo bằng những lời lẽ rất khó nghe. Dù đứng từ xa tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Thì ra vợ ông ta vì dạo gần đây sinh đứa con thứ 3 mà nhan sắc ngày càng tuột dốc nên ông không bao giờ đụng đến bà, mỗi lần nhìn thấy bà vợ, ông lại cảm giác tức tối khó chịu.

- Không có gì đâu, bà vợ tôi ấy mà.

Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông thực sự sẽ coi vợ con và gia đình là cả thế giới , họ coi gia đình là thứ quý giá nhất và sợ sẽ mất đi. Đối với người ngoài, đàn ông thực sự sẽ giao tiếp nghiêm túc còn đối vơi vợ con thì yêu thương, từ tốn.

Người đàn ông độc ác thì ngược lại, họ coi vợ con chỉ như những thứ trang sức bên mình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhiều người thường coi gia đình như cái thùng rác, xem vợ con là nơi trút giận những điều bực tức bên ngoài xã hội.

Vì thế, đi ra đường dồn nén bao nhiêu cảm xúc tiêu cực họ sẽ về trút hết lên đầu vợ con.

Thậm chí, trước mặt người ngoài, người đàn ông độc ác còn sẵn sàng ra oai bằng cách đánh đập vợ con. Một người đàn ông như vậy, cho dù có thành công đến đâu thì cũng không được ai kính nể khi họ không biết trân trọng chính gia đình mình.

Người đàn ông độc ác nhất không phải kẻ ngoại tình, không phải người nóng tính mà là người đối với người ngoài thì rộng lượng bác ái, đối với vợ con lại coi khinh và chà đạp.

Rõ ràng họ đối xử với họ hàng, đồng nghiệp, người lạ vô cùng niềm nở, nhã nhặn nhưng với người thân trong gia đình thì hoàn toàn ngược lại, luôn khắc nghiệt và quá quắt.

Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông như vậy, phụ nữ lấy phải thì chỉ có khổ cả 1 đời.

Người đàn ông ngoại tình, cách xử lý rất đơn giản, ly hôn ngay lập tức, đau ngắn còn hơn đau dài. Nhưng người đàn ông có những tính cách như trên thì biết phải giải quyết thế nào? Ly dị ư? Anh ta chưa phạm phải sai lầm nghiêm trọng gì, lấy cớ gì để ly dị, vì thế, phụ nữ sẽ phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều.

Còn không ly dị? Cứ sống mãi như thế chắc chắn bạn sẽ đau khổ dai dẳng suốt cả quãng đời sống cùng anh ta.

Từ cách đối xử với vợ có thể nhìn ra phẩm chất của 1 người đàn ông, đối với vợ không tốt ắt hẳn đó là người không ra gì.