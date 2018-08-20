Nghệ thuật quyến rũ người yêu cũ khiến chàng mê mệt tự đòi quay lại

Tình yêu đã từng chia ly rồi sẽ trở nên ít hấp dẫn hơn những mối tình đem lại cảm giác mới lại. Do đó, để quyến rũ người yêu cũ khiến chàng yêu lại mình say đắm như ban đầu là cả một nghệ thuật, nếu bạn còn đang không biết phải làm thế nào thì hãy thử thay đổi mình với vài bí quyết nhỏ sau:

Bất kỳ người đàn ông nào cũng dễ dàng bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài bắt mắt của một cô gái. Để có thể quyến rũ được người yêu cũ thì bước đầu tiên bạn phải làm mới bản thân khiến mình trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn.

Quyến rũ người yêu cũ đôi khi còn khó hơn tán tỉnh một anh chàng mới quen

Thay đổi vẻ bề ngoài không có nghĩa là con gái cần phải “lột xác” thành một con người mới, chỉ cần tân trang lại đôi chút mái tóc, phong cách ăn mặc gọn gàng và trưởng thành hơn với những bộ đồ tôn lên ba vòng gợi cảm là đã đủ để khiến chàng không thể rời mắt.

Đàn ông dù sao vẫn yêu bằng mắt nên rất cần một người con gái xinh đẹp

Chủ động liên lạc rồi ngó lơ

Việc đầu tiên bạn cần làm trong kế hoạch tán lại người yêu cũ, đó là chủ động liên lạc lại với chàng. Nếu muốn chàng chú ý, không thể nào bạn chỉ đăng một vài bức ảnh lên mạng xã hội với những dòng tâm trạng bâng quơ. Hãy chủ động “tấn công chàng bằng cách nhắn tin ngỏ ý muốn quay lại với người yêu cũ một cách tế nhị.

Đôi khi những tin nhắn nửa đùa nửa thật lại có thể khiến chàng rung động và suy nghĩ. Nhưng nhân lúc chàng còn đang mừng thầm vì bạn muốn nối lại tình xưa thì hãy tiến tới việc ngó lơ chàng, giả bộ bận việc để khiến chàng tò mò và phải chủ động tìm cách tiếp cận lại bạn.

Đừng vội vã liên lạc thường xuyên với chàng mà hãy giả bận để chàng nhớ nhung bạn nhiều hơn

Hỏi han và quan tâm vừa đủ

Xen kẽ những dòng tin nhắn trò chuyện hãy dành một chút hỏi han, quan tâm đến cuộc sống của chàng. Nghệ thuật quyến rũ người yêu cũ đòi hỏi con gái chỉ nên quan tâm vừa đủ rồi bỏ đó để đối phương tự tìm phương án chiếm lấy sự quan tâm của bạn nhiều hơn.

Yêu lại người yêu cũ như đọc lại một cuốn sách mà ta đã tường tận hết nội dung. Do đó, nếu muốn thu hút sự quan tâm của người cũ, đừng nhắc lại chuyện cũ, đừng nói đến những thói quen của cả hai. Bạn chỉ nên quan tâm đến hiện tại, nói về những thay đổi sau khi hai người chia tay và tỏ ra bí ẩn để chàng tò mò nhiều hơn.

Quan tâm đúng cách giúp chàng có những rung động chân thành

Để chàng biết bạn vẫn còn tình cảm

Nếu muốn chàng nảy sinh tình cảm với bạn, trước hết bạn phải “bật đèn xanh” cho chàng biết bạn vẫn còn tình cảm với chàng và nếu như cả hai đang độc thân không vướng bận gì thì có thể quay trở lại.

Tuy nhiên, đừng quá lộ liễu cho chàng biết bạn đang nóng lòng muốn quay lại với tình cũ. Cũng đừng lấy những lý do mà trước đây ngăn cản cả hai tiếp tục yêu nhau ra để nói với chàng. Hãy chỉ nói đến cảm xúc hiện tại, thỉnh thoảng tặng chàng những món quà bất ngờ, nhất định chàng sẽ cảm động và có được những rung động như ngày mới yêu.

Cho chàng biết bạn có vài mối quan hệ với những anh chàng khác tốt hơn

Con gái muốn thu hút sự quan tâm của người yêu cũ cần phải tỏ ra mình có sức hút. Và sức hút đó được chứng minh bởi những mối quan hệ với những anh chàng khác có nhiều điểm tốt hơn chàng. Đó có thể là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp nhưng bạn hãy để chàng biết để thấy chàng cần phải đề phòng hơn và biết trân trọng bạn hơn.

Khiến cho người cũ ghen tuông vừa đủ là một cách giúp bạn có sức hút mạnh mẽ hơn

Con gái cũng cần phải tỏ ra yếu đuối, đừng quá mạnh mẽ dù bản thân bạn có thể chịu đựng được. Nhưng với cơ hội đó thì bạn nên để dành cho đàn ông thể hiện bản lĩnh. Khen ngợi anh chàng đồng nghiệp ga-lăng hay bóng gió nhắc đến cuộc gặp riêng giữa bạn và một người bạn trai lâu không gặp, chắc chắn sẽ khiến chàng ghen tuông một chút và muốn cố gắng che chở cho bạn nhiều hơn.

Nghệ thuật quyến rũ người yêu cũ cần có 3 yếu tố mà con gái nhất định phải đạt được, đó là diện mạo xinh đẹp chỉn chu, sự quan tâm chân thành đúng lúc nhưng vẫn để cả hai có không gian riêng, và cuối cùng là một chút ghen tuông tạo nên gia vị hấp dẫn cho tình yêu.