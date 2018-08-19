Cách để quên đi người yêu cũ nhanh nhất

Mỗi một mối tình đi qua đều để lại cho mỗi người một dư âm khác nhau. Có những người sẽ quên sau một thời gian ngắn, nhưng cũng có những hình ảnh, những kỷ niệm khó phai. Vậy làm thế nào để quên đi người yêu cũ nhanh nhất? Làm thế nào để xóa đi những ký ức, những bóng dáng của người cũ ra khỏi trí óc để bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc tình mới?

Mỗi người có một cách nhìn khác nhau, một quan niệm khác nhau về tình yêu. Có người xem đó là lẽ sống, nhưng cũng có người xem đó chỉ là những chuyến dạo chơi trong đời. Sau một mối tình, có người muốn bắt đầu ngay một câu chuyện tình yêu mới, nhưng cũng có người sợ hãi, sống trong những hình bóng và kỷ niệm với người yêu cũ mà không thể dứt ra. Nỗi đau đó sẽ mãi ám ảnh cuộc đời của họ. Điều đó làm cuộc sống của họ không mấy tốt đẹp, không mấy hạnh phúc. Những lời khuyên sau đây có thể là cách giúp cho bạn quên đi người yêu cũ để cùng với một người khác bắt đầu những câu chuyện đẹp hơn trong tình yêu. Chấp nhận rằng nó đã kết thúc Nhiều người không thể quên được người yêu cũ, đơn giản vì trong thâm tâm họ vẫn còn hi vọng về một mầm sống đang len lỏi trong cuộc tình đó. Bạn hi vọng điều kỳ diệu xảy ra, một ngày đẹp trời nào đó, người kia sẽ cùng bạn quay lại với những tháng ngày tươi đẹp trước kia. Nhưng đó là câu chuyện vô cùng ít ỏi. Một chiếc cốc vỡ không thể lành lặn và vẹn nguyên được như cũ. Cũng giống như, một cuộc tình đã tan vỡ sẽ khó có thể trở lại được như ngày xưa.

Hãy chấp nhận rằng cuộc tình đó đã kết thúc - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn muốn quên người yêu cũ, hãy học cách chấp nhận rằng cuộc tình đó đã thật sự chấm dứt rồi. Hãy chấm dứt những ảo tưởng, những hi vọng về một tương lai gương vỡ lại lành, dòng nước trôi đi rồi quay trở lại. Chấp nhận rằng nó đã kết thúc, khi đó bạn sẽ có thêm nhiều cánh cửa khác mở ra, tìm được những người khác thực sự hiểu và yêu thương bạn nhiều hơn. Tìm một thú vui riêng cho bản thân Sở thích, thói quen làm bạn dễ dàng quên đi người yêu cũ. Nếu bạn cảm thấy mình đang trong tình trạng mông lung, luôn nhớ về một mối tình đã qua, không thể dứt nó ra khỏi tâm trí, hãy tìm cho mình những thú vui, những sở thích riêng.

Đến thư viện mỗi ngày sau giờ học, giờ làm là một trong những giải pháp vô cùng thú vị. Có thể trước đây bạn không có thói quen đọc sách, có thể sách vở không phải là niềm hứng thú đối với bạn. Nhưng có rất nhiều thể loại không quá nặng nề, đơn thuần giải trí sẽ khiến cho đầu óc bạn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bạn có thể tìm đến một số thể loại sách như tiểu thuyết, tản văn, sách khoa học thường thức,… hoặc đơn giản là một số sách kỹ năng sống, du ký,… Một thú vui, thói quen mới sẽ giúp bạn quên đi người yêu cũ nhanh nhất - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều việc khác có thể làm bạn bận rộn hơn mà không có thời gian nhớ thương những điều đã cũ. Trồng cây, làm tình nguyện, viết lách hay tìm một công việc làm thêm? Tất cả sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời mà không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ. Mở rộng lòng mình Sau cuộc tình dang dở, bạn cảm thấy chẳng ai có thể hiểu và yêu thương mình như người yêu cũ. Bạn không muốn đón nhận hay mở lòng mình ra để chấp nhận một tình yêu nào khác nữa. Đó là lý do khiến cho bạn khó có thể quên được người yêu cũ. Bên cạnh việc chấp nhận rằng mối tình đó đã thực sự kết thúc, hãy mở rộng lòng mình ra để yêu, để sát vai cùng một người khác. Biết đâu sau khi mở rộng lòng mình, bạn sẽ tìm được một người khác tốt hơn, yêu thương bạn nhiều hơn và làm cho bạn hạnh phúc hơn những gì bạn nghĩ. Mở rộng lòng mình ra để tiếp tục yêu. Bởi lẽ, tình yêu khiến cuộc sống này đẹp đẽ và đáng sống hơn. Nếu chỉ ấp ủ một hình bóng, nhớ thương mãi một người và không bao giờ quên được họ, bạn sẽ mãi chìm đắm trong đau khổ và dằn vặt, không bao giờ có được hạnh phúc và niềm vui thực sự. Mở rộng lòng mình ra để đón nhận một tình yêu mới, bạn sẽ quên người yêu cũ dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp đang đón chờ phía trước. Bạn rời xa người mình từng rất yêu thương không có nghĩa là họ không tốt. Chỉ đơn giản, bạn và người ấy không có đủ điểm chung, không có đủ sự hòa hợp để cùng nhau đi đến cuối con đường. Chấp nhận buông bỏ, cố gắng kiếm tìm những niềm vui khác, những tình yêu khác, bạn sẽ quên đi người yêu cũ và tìm ra một nửa đích thực của đời mình.

Tâm lý đàn ông gặp lại người yêu cũ, chắc chắn ai cũng sẽ tò mò Những cuộc tình đến rồi đi sẽ cho ta những ký ức, những hoài niệm khó quên. Và khi gặp lại người yêu cũ, trong mỗi người đều mang những nỗi niềm, những rung động. Với phụ nữ thì có một chút gì đó tiếc nuối, vậy còn tâm lý của đàn ông thì như thế nào?

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