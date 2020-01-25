Ngày đầu năm mới, vợ làm việc này để cả năm được chồng cưng chiều

Phụ nữ yêu 25/01/2020 05:02

Dịp Tết còn là lúc tâm trạng con người vui vẻ và thoải mái nhất. Phụ nữ hãy làm những việc đặc biệt này để chồng yêu vợ nhiều hơn suốt cả năm.

Thời gian đầu năm là lúc sum vầy gia đình, cũng là khi vợ chồng rảnh rỗi và gần gũi nhau nhiều nhất trong năm. Không còn công việc và những lo toan thường nhật, dịp Tết còn là lúc tâm trạng con người vui vẻ và thoải mái nhất. 

Vào những ngày đầu năm mới, phụ nữ hãy làm những việc này để khiến chồng yêu vợ nhiều hơn.

Hôn chồng

Một nụ hôn dành cho chồng khi bắt đầu một năm mới sẽ mang đến cho cả hai những cảm xúc mới mẻ. Sau đó, bạn có thể nói những lời ngọt ngào với chồng. Chẳng hạn như, bạn mong muốn mỗi ngày trong năm đều bắt đầu ngày mới bằng một nụ hôn cùng chồng. Hay có thể kèm theo nụ hôn đó là một lời chúc chồng có những ngày mới trong năm nhiều niềm vui hơn.

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Một nụ hôn dành cho chồng khi bắt đầu một năm mới sẽ mang đến cho cả hai những cảm xúc mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet

Đây chỉ là một hành động thể hiện tình cảm đơn giản giữa vợ chồng, nhưng sẽ trở nên đặc biệt vào ngày đầu năm mới.

Thể hiện tình cảm bằng cử chỉ, lời nói

Tâm trạng của ai trong dịp đầu năm cũng đều vui vẻ, náo nức mong chờ những điều mới mẻ. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện tình cảm với chồng, bằng cả cử chỉ và lời nói. Chồng khi vui vẻ cũng sẽ dễ thấy rung động, đáp trả nhiệt tình và nhiều cảm xúc hơn.

Thật ra, những cử chỉ tình cảm, như làm giúp nhau một việc nhỏ, tạo niềm vui bất ngờ cho nhau… không có gì là đặc biệt. Nhưng nếu là trong ngày đầu năm mới, vợ chồng sẽ có cảm giác thoải mái và nhiều hứng thú hơn.

Nói về những mục tiêu chung của cả hai trong năm mới

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Dù là mục tiêu gì, cũng hãy chia sẻ với nhau, như một cách gián tiếp nhắc về sự đồng hành, chung thủy của vợ chồng trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nói về chuyện của năm cũ và nói nhiều về những chuyện của năm mới. Và cách để vợ chồng thấy gắn bó, càng nhiều năng lượng bước đi cùng nhau thêm một năm nữa chính là nói về những mục tiêu chung trong tương lai. Đó có thể là một mục tiêu lớn, chẳng hạn như cả hai sẽ cố gắng mua nhà, sắm xe, hay cho con điều gì đó thật đặc biệt. Hoặc là một mục tiêu đơn giản, rằng cả hai sẽ hòa thuận, thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn…

Dù là mục tiêu gì, cũng hãy chia sẻ với nhau, như một cách gián tiếp nhắc về sự đồng hành, chung thủy của vợ chồng trong năm mới.

Tạo hồi ức vui vẻ bên con cái, gia đình

Thời gian đầu năm mới là lúc thích hợp để tạo hồi ức vui vẻ cho vợ chồng cùng con cái, gia đình. Vì những kỷ niệm đẹp sẽ lưu giữ tình cảm của nhau nhiều nhất. Vợ có thể “chiều” chồng hơn trong những ngày này. Dù đây là những ngày phụ nữ vất vả với nấu nướng, dọn dẹp, nhưng cũng đừng quá hà khắc với chồng khi nhậu nhẹt. Bạn có thể chung vui cùng chồng khi ăn uống với bạn bè, họ hàng. Hay có thể tạo một chuyến du xuân vài ngày để gia đình tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Đặc biệt, đừng càm ràm

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Hãy xem Tết là một vạch xuất phát để vợ chồng dành cho nhau những điều đặc biệt, nhắc nhở, động viên nhau cùng cố gắng cho một chặng đường một năm kế tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian vui vẻ đầu năm này, phụ nữ đừng nói nhiều những chuyện không cần thiết. Hãy chỉ nói những gì vui vẻ, tình cảm với chồng. Hãy cứ ngó lơ những gì không hài lòng. Giữ niềm vui, sự thoải mái cho gia đình trong ngày Tết sẽ mang tới nhiều niềm vui cho mọi người. Và đặc biệt, hạn chế cãi vã vì những điều nhỏ nhặt.

Phụ nữ luôn muốn chồng yêu vợ suốt cả năm, chứ chẳng phải chỉ là những ngày vui vẻ nghỉ ngơi dịp Tết. Nhưng hãy xem Tết là một vạch xuất phát để vợ chồng dành cho nhau những điều đặc biệt, nhắc nhở, động viên nhau cùng cố gắng cho một chặng đường một năm kế tiếp. Vì vậy, hãy dành dịp Tết để giữ lửa tình yêu phụ nữ nhé!

Người ấy có 4 biểu hiện này chứng tỏ bạn đang bị 'cắm sừng', đừng bỏ qua kẻo hối hận

Người ấy có 4 biểu hiện này chứng tỏ bạn đang bị 'cắm sừng', đừng bỏ qua kẻo hối hận

Nếu người phụ nữ bên cạnh bạn đột nhiên 4 thay đổi này thì rất có thể bạn đang bị cắm sừng và mối quan hệ của hai bạn đang trên bờ vực sắp vỡ tan đấy.

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Từ khóa:   tình cảm vợ chồng giữ lửa tình yêu vợ chồng hạnh phúc

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