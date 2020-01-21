4 kỹ năng quan trọng trói chặt trái tim đàn ông cả đời

Phụ nữ thường có suy nghĩ đàn ông muốn tìm một người phụ nữ đảm đang để làm vợ. Thực tế, đàn ông cần nhiều hơn thế.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn nắm chắc 4 kỹ năng quan trọng này để đàn ông không dám một bước rời xa họ.

Phụ nữ giữ đàn ông bằng sự mềm mỏng, cương nhu đúng lúc thường có sức quyến rũ đặc biệt. Đàn ông vừa thấy họ tinh tế linh hoạt, vừa tò mò khám phá, vừa muốn chở che yêu chiều.

Một người phụ nữ quá đơn thuần, ôm hết lo toan bằng cái mác “công dung ngôn hạnh” máy móc sẽ có lúc khiến đàn ông thấy nhàm chán. Ngược lại, một người phụ nữ khéo léo biết thể hiện sự thông minh đúng lúc, giả vờ “ngu ngốc” khi cần sẽ dễ chiếm cảm tình của đàn ông hơn.

Và sự tinh tế đó cũng giúp phụ nữ nổi trội và chiếm vị trí đặc biệt nhất trong lòng đàn ông.

Không khắt khe với lỗi sai của chồng

Đàn ông vẫn mắc sai lầm, cũng muốn được bao dung, chờ đợi sự dịu dàng tha thứ của phụ nữ. Một người vợ thông minh sẽ luôn cho chồng cơ hội sửa sai, dù lỗi sai đó có lớn đến thế nào.

Vì đàn ông không hoàn hảo, họ còn gánh nhiều lo toan không thể nói thành lời. Bởi thế, phụ nữ đừng quá gay gắt với lỗi sai của chồng. Vì nếu biết bản thân sai, anh ấy là người cảm thấy thất vọng và hối hận nhất. Thay vì đay nghiến, khắt khe với lỗi sai của chồng, hãy cho anh ấy cơ hội. Nếu đó là thất bại lớn, hãy là động lực để anh ấy làm lại. Nếu đó là tổn thương anh ấy gây ra cho bạn, hãy thử bao dung và đặt lòng tin lần nữa.

Không tiếc lời khen

Sự tinh tế đó cũng giúp phụ nữ nổi trội và chiếm vị trí đặc biệt nhất trong lòng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng thích được khen ngợi, đàn ông lại càng thích được phụ nữ khen. Họ xem đó là sự khích lệ để ngày một nỗ lực nhiều hơn.

Một người vợ thông minh sẽ luôn khéo léo khen ngợi, như một cách để lấy lòng, hoặc điều khiển đàn ông làm theo lời họ muốn.

Cam chịu, hy sinh không khiến bạn trở nên tuyệt vời hơn trong mắt đàn ông

Kỳ thực, đàn ông không cần một người vợ quá vĩ đại, và phụ nữ cũng không cần phải luôn cam chịu để được yêu thương. Dù hôn nhân cần sự nhường nhịn, nhưng không có nghĩa là cam chịu. Hạnh phúc chỉ có thể bền vững khi cả hai cùng thấu hiểu, chia sẻ và giúp nhau sống tốt hơn.

Dù yêu chồng thế nào, phụ nữ cũng phải giữ tiếng nói nhất định trong gia đình. Cho đi không tính toán, nhưng cần phải nhận lại để được tôn trọng. Hy sinh là sự tự nguyện, nhưng đừng hy sinh quên bản thân. Và cũng đừng gồng mình để làm điều bạn không muốn. Một người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân trước nhất phải là người hạnh phúc với chính mình.

Một người phụ nữ khôn ngoan không cần quá giỏi giang, chỉ cần có kỹ năng giữ được sự chú ý và tình yêu của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bình yên nhất trong hôn nhân chính là trạng thái cân bằng khi cả hai cùng tôn trọng, đóng góp vào tình cảm và trách nhiệm với gia đình. Đặc biệt là phụ nữ, đừng chỉ làm theo những gì chồng muốn. Hãy học cách đòi hỏi như một người tình khiến đàn ông say mê. Đừng chỉ đứng sau lưng chồng, hãy tiến lên để đồng hành cùng chồng.

Phụ nữ muốn hạnh phúc trong hôn nhân cũng cần có kỹ năng. Một người phụ nữ khôn ngoan không cần quá giỏi giang, chỉ cần có kỹ năng giữ được sự chú ý và tình yêu của đàn ông.