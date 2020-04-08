Nếu yêu bạn nhiều, đàn ông không bao giờ có những thói xấu này

Phụ nữ yêu 08/04/2020 05:14

Nếu đàn ông yêu nhiều thì dù là thói xấu khó bỏ thế nào họ cũng có thể thay đổi vì bạn. Ngược lại, nếu không yêu bạn nhiều, thì có lẽ họ chỉ xấu tính với mỗi bạn mà thôi.

Vô tâm

Người đàn ông yêu nhiều luôn để ý đến bạn. Anh ấy dù có bản tính vô tâm của đàn ông cũng sẽ cố gắng thay đổi vì bạn. Vì với anh ấy, khiến bạn vui, cho bạn cảm giác an toàn là điều quan trọng nhất. Dù không thể để ý những điều nhỏ nhặt, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ học cách quan tâm đến mong muốn của bạn.

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Một người đàn ông không yêu bạn nhiều sẽ vô tâm với cảm xúc và ý kiến của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, một người đàn ông không yêu bạn nhiều sẽ vô tâm với cảm xúc và ý kiến của bạn. Anh ta thậm chí không muốn thay đổi bản tính này vì bạn. Ở bên người đàn ông này, bạn chỉ cảm thấy cô đơn và tủi thân, hoàn toàn không được thấu hiểu, lắng nghe.

Thường xuyên về nhà trễ, thậm chí qua đêm bên ngoài

Đàn ông thương vợ nhiều rất ít khi về nhà trễ hay qua đêm bên ngoài, chỉ trừ trường hợp đặc biệt. Vì anh ấy hiểu phụ nữ chẳng ai thích chồng về trễ hay ngủ bên ngoài. Vì anh ấy biết mỗi lần như thế, vợ sẽ thấy lo lắng, không yên tâm. Đặc biệt hơn, đàn ông chung thủy sẽ có thói quen ngủ ở nhà, hơn là bên ngoài.

Đàn ông không thương vợ nhiều sẽ không để ý đến cảm nhận của vợ. Họ thích la cà, ngủ bên ngoài bất kì lúc nào họ thích. Thậm chí, họ sẽ xem đó là thói quen của đàn ông và vợ phải chấp nhận chuyện đó. Kỳ thực, là vì họ không yêu vợ nhiều, không trân trọng gia đình.

Có những hành động tổn thương bạn

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Người chồng yêu thương bạn sẽ không vô tình hay cố ý gây ra tổn thương cho bạn, dù là thể xác hay tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng yêu thương bạn sẽ không vô tình hay cố ý gây ra tổn thương cho bạn, dù là thể xác hay tình cảm. Anh ấy luôn muốn bảo vệ bạn, cho bạn trạng thái an toàn tuyệt đối.

Vì thế, nếu bạn ở cạnh người đàn ông luôn khiến bạn đau lòng hay thương tổn về thể xác thì hãy hiểu đó là người không yêu bạn nhiều, thậm chí là đã cạn tình với bạn. Tình yêu của đàn ông luôn thể hiện ở sự bảo bọc, quý trọng bạn. Nếu bạn không thấy an toàn thì chính là đã chọn sai người.

Luôn ưu ái người ngoài, bỏ bê vợ con

Có một kiểu đàn ông tốt với thiên hạ, chỉ tệ với vợ con. Đó là kiểu đàn ông không dành yêu thương cho gia đình, chỉ thể hiện cái tôi tốt đẹp với người khác. Thói quen này sẽ khiến bạn phải chịu khổ, thậm chí là tổn thương nhiều.

Ngược lại, người chồng yêu vợ nhiều chỉ ưu tiên vợ con. Dù họ có cần mối quan hệ bên ngoài thế nào cũng không bao giờ bỏ bê gia đình. Với người đàn ông bản lĩnh, gia đình là điều quan trọng nhất.

Hay chê bai vợ trước mặt người khác

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Đàn ông yêu thương bạn nhiều không bao giờ khiến bạn thấy mất mặt trước người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu thương bạn nhiều không bao giờ khiến bạn thấy mất mặt trước người khác. Đặc biệt hơn, họ luôn cảm thấy tự hào về bạn. Vì tình yêu của họ dành cho bạn nhiều nên sẽ luôn thấy bạn tốt nhất, quý giá nhất và đáng được khen ngợi nhất.

Người đàn ông không yêu bạn nhiều sẽ luôn thấy bạn chưa đủ tốt, thậm chí luôn thấy những nhược điểm của bạn mà chê bai. Anh ta sẽ không để ý bạn tổn thương thế nào khi bị chê bai trước mặt người khác. Tình yêu không đủ khiến đàn ông trở nên vô tâm như thế.

Khiến bạn nghi ngờ, ghen tuông

Khi đàn ông yêu nhiều, họ sẽ mang đến cảm giác an toàn cho bạn. Họ không để bạn ghen tuông mệt mỏi, không khiến sự nghi ngờ khiến cả hai dần xa nhau. Họ luôn minh bạch mọi thứ với bạn, thể hiện chân tình để bạn thấy. Đó là cách họ yêu thương bạn dịu dàng nhất.

Vì thế, nếu bạn luôn một mình nghi ngờ, ghen tuông thì có nghĩa là đối phương không yêu bạn nhiều. Họ không có khả năng cho bạn đủ cảm giác an toàn trong tình cảm.

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