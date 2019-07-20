Nếu trả lời ‘có’ cho 12 câu hỏi này, thì bạn ắt đã lấy nhầm chồng mất rồi!

Cách cư xử của chồng với cha mẹ của anh ta sẽ tiết lộ cách anh ấy đối xử với bạn sau này. Với những người thân, đàn ông sẽ bộc lộ rõ nhất tính cách và cách ứng xử của mình. Anh ta có hay trò chuyện với cha của mình? Anh ta có chờ mẹ chăm sóc từng chút? Anh ta có lớn tiếng với cha mẹ khi không vui? Bạn hãy nhớ, những điều đó sẽ xảy ra tương tự với bạn trong vài năm tới.

Nếu trả lời “có” cho 16 câu hỏi sau thì có lẽ bạn đã lấy nhầm chồng .

Theo một số nghiên cứu tâm lý, một người từng lừa dối sẽ có khả năng cao tiếp tục lừa dối sau đó nhiều lần. Dù anh ta từng lừa dối bạn, cùng bạn lừa dối người khác, hay bạn chứng kiến anh ta lừa dối thì đều chỉ nói lên một điều là anh ta sẽ khó có thể thủy chung với bất cứ ai sau đó, kể cả bạn.

Yêu và lấy đúng người chính là khi bạn luôn được là chính mình khi sống cùng người ấy. Những gì thuộc về bạn đều được người ấy chấp nhận và ngợi ca. Nhưng nếu bạn đời coi thường những gì bạn tin tưởng, thậm chí là đạo đức, phẩm hạnh của bạn thì chính là anh ta không tôn trọng bạn. Anh ta có thể không đồng ý với những gì bạn làm, nhưng anh ta cần tôn trọng bạn. Vì sự tôn trọng là nền tảng phải có trong hôn nhân. Nếu bạn không được đối phương tôn trọng thì có lẽ bạn đã chọn sai người.

4. Anh ta có khó chịu khi bạn nhìn vào điện thoại của anh ta?

Bạn không nên lúc nào cũng phải kiểm tra tin nhắn của anh ta, nhưng cả hai phải có sự trung thực và cởi mở nhất định trong chuyện này. Bạn thấy khó chịu khi đối phương xem điện thoại của bạn? Và anh ta cũng không vui khi bạn làm điều tương tự? Nếu bạn đều trả lời “Có” cho hai câu hỏi này thì rõ ràng niềm tin giữa hai người không hề có. Hôn nhân phải có lòng tin thì mới có thể hạnh phúc lâu dài.

Hôn nhân phải có lòng tin thì mới có thể hạnh phúc lâu dài - Ảnh minh họa: Internet

5. Anh ta thường xuyên quát mắng bạn?

Quát mắng là một cách tổn thương bạn đời sâu sắc nhất. Một người chồng tử tế và yêu thương vợ sẽ không bao giờ làm điều này.

6. Bạn thấy mình không đủ tốt khi ở bên anh ta?

Một cuộc hôn nhân đúng nghĩa là cho cả hai cảm hứng để tự tin và thấy bản thân tốt hơn từng ngày. Bạn thấy tự ti, là vì cách cư xử của anh ta hoặc từ suy nghĩ của bạn. Và đương nhiên cuộc đời quá dài để bạn sống với cảm giác ấy mãi mãi.

7. Anh ta từng động chạm khiến bạn đau hoặc thấy không thoải mái?

Bạo lực là điều không thể chấp nhận trong hôn nhân. Nếu đã có lần một thì ắt sẽ có lần hai. Đàn ông sẽ không thay đổi bản chất này, chỉ có càng tệ hơn. Và bạn sẽ chịu nhiều tổn thương hơn nếu không có cách tự bảo vệ bản thân.

8. Bạn luôn là người xin lỗi trước

Bạn không sai nếu luôn sẵn sàng xin lỗi để giữ lấy một mối quan hệ. Nhưng nếu anh ta không bao giờ chịu nhận sai thì anh ta chưa thể là một người chồng tốt.

Bạn cảm thấy dần mất niềm tin vào đối phương chính là dấu hiệu lấy nhầm chồng - Ảnh minh họa: Internet

9. Anh ta im lặng khi khó chịu?

Đàn ông đã có gia đình nên có cách xử lý nỗi thất vọng hay khó chịu một cách chín chắn hơn. Đàn ông né tránh tranh luận, giải quyết mâu thuẫn vì nghĩ cứ để mọi thứ qua đi, nhưng bản thân anh ta sẽ không quên. Đàn ông không thể giải quyết những vấn đề với vợ thì chính là chưa trưởng thành trong hôn nhân.

10. Bạn lo lắng về tương lai của anh ta?

Có thể tình yêu và mong ước sống cùng người mình yêu của bạn từng rất lớn để nghĩ về tương lai hôn nhân. Nhưng càng sống chung, bạn càng lo lắng về tương lai của đối phương. Có thể là anh ta không có chí cầu tiến, hay có những dự định mạo hiểm ảnh hưởng tới gia đình. Người chồng cho bạn cảm giác này chính là vì anh ta thiếu trách nhiệm và lo lắng cho bạn.

11. Bạn có thường xuyên nghĩ về ly hôn?

Bạn cảm thấy dần mất niềm tin vào đối phương. Nếu bạn có suy nghĩ ly hôn thường xuyên thì hãy tìm lý do và cách giải quyết.

12. Anh ta thường không xuất hiện trong các sự kiện của gia đình bạn?

Những dịp lễ, giỗ, anh ta đều viện cớ bận để không đến. Nhưng thật ra đây là dấu hiệu anh ta không còn tôn trọng gia đình bạn, bạn có lẽ đã lấy nhầm chồng.