Nếu đàn ông khôn biết 'cúi đầu, nghiêng mình' trước 3 người phụ nữ này sẽ trở nên giàu có, thành đạt

Phụ nữ yêu 13/02/2023 06:55

Đây là 3 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của đàn ông. Càng yêu thương, chiều chuộng họ, bạn càng có cuộc sống giàu sang, công danh thuận lợi như bản thân mong muốn.

Mẹ

Người đầu tiên đàn ông khôn ngoan nhất định phải yêu thương, hiếu kính đó là mẹ. Vì mẹ là người mang nặng đẻ đau, dành cả thanh xuân để mang lại cho con những điều tuyệt vời nhất. Thế nên đàn ông hãy biết trân trọng mẹ. Biết hiếu kính với mẹ, bạn sẽ nhận lại nhiều phúc báo, công danh viên mãn, tiền tài đủ đầy.

Dù sau này, bạn là ai, giữ chức vụ gì trong xã hội cũng đừng quên đi người mẹ tảo tần của mình ở nhà. Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì bạn, hãy dành cho bà những điều đẹp đẽ nhất. Không cần phải cho mẹ cuộc sống giàu sang, tiền tiêu không hết, chỉ cần bạn sống thiện lương, làm việc chân chính là được. Chỉ cần bạn sống tốt, đó là cách báo hiếu cha mẹ tốt nhất rồi.

Nếu đàn ông khôn biết 'cúi đầu, nghiêng mình' trước 3 người phụ nữ này sẽ trở nên giàu có, thành đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ

Sau mẹ, vợ là người phụ nữ cùng bạn đồng hành trong suốt quãng đời còn lại. Vợ là người phụ nữ tuyệt vời, luôn khoan dung cho những lỗi lầm mà chồng mắc phải. Dù có chuyện gì, họ cũng sẽ không quay lưng với bạn.

Thế nên đàn ông thông minh hãy biết yêu thương vợ nhiều hơn. Đừng tơ tưởng đến những cô nàng khác trong khi đã có vợ ở nhà. Vì khi vướng vào con đường ngoại tình, bạn sẽ gánh nhiều hậu quả vô cùng nặng nề. Người đàn ông phản bội sẽ bị lãnh nghiệp báo trả cả đời không hết.

Nếu đàn ông khôn biết 'cúi đầu, nghiêng mình' trước 3 người phụ nữ này sẽ trở nên giàu có, thành đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con gái

Đây là món quà lớn nhất cuộc đời của những người đàn ông. Hãy biết trân trọng và trở thành người cha tuyệt vời nhất để che chở, bảo vệ cho đứa con gái bé bỏng của mình. 

Đừng bao giờ ngoại tình vì bản thân bạn sẽ chịu quả báo, con gái cũng chịu nhiều tổn thương. Thế nên đừng biến con cái trở thành “nạn nhân” do lỗi lầm của mình.

4 kiểu phụ nữ dù không đẹp, không giỏi giang xuất chúng nhưng vẫn hút đàn ông như nam châm

4 kiểu phụ nữ dù không đẹp, không giỏi giang xuất chúng nhưng vẫn hút đàn ông như nam châm

Có những người phụ nữ nhan sắc hết sức bình thường nhưng lại khiến đàn ông điêu đứng, say mê cả đời không thoát ra được. Bạn có thuộc những kiểu phụ nữ thu hút đàn ông này không?

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 36 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 58 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận

6 sự thật phũ phàng về hôn nhân, biết sớm sẽ bớt hối hận