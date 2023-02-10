5 cách giữ lửa “chuyện ấy” trong hôn nhân

Đặc biệt, ham muốn tình dục có thể suy giảm theo tuổi tác, đây là một quy luật tự nhiên. Do đó, không phải cặp vợ chồng nào cũng biết cách cân bằng và giữ lửa cho đời sống chăn gối được êm đẹp, mãn nguyện và hạnh phúc.

Tình yêu không phải yếu tố duy nhất trong cuộc sống vợ chồng. Còn đó rất nhiều nỗi lo về con cái, tài chính, công việc, mối quan hệ với họ hàng hai bên… có thể gây ảnh hưởng đến đời sống tình dục của các cặp đôi.

Nhiều người thường nghĩ rằng, để tăng ham muốn tình dục phải cần đến những loại thuốc tăng cường sinh lý, đông trùng hạ thảo, rượu thuốc,...

Tuy nhiên, ThS.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, các chuyên gia y tế của Ủy ban Truyền thông ISSM gợi ý có nhiều cách đơn giản và không kém phần hiệu quả để các cặp đôi có thể cải thiện hiệu suất và chất lượng sức khỏe tình dục mà không cần đến sự trợ giúp của các loại thuốc.

Thử nghiệm với “nửa kia” hoặc thủ dâm

Cách tốt nhất để xác định những gì bạn cảm thấy tốt trong khi quan hệ tình dục là thử nghiệm thông qua thủ dâm hoặc với một đối tác sẵn sàng.

Nếu bạn đang cảm thấy choáng ngợp với thói quen tình dục hiện tại của mình, hãy cân nhắc thêm chất bôi trơn cá nhân, thử tư thế quan hệ tình dục mới hoặc sử dụng đồ chơi tình dục như máy rung.

Thủ dâm cũng có một số lợi ích về sức khỏe bao gồm giảm căng thẳng, giảm đau và cải thiện giấc ngủ, tâm trạng, sự tập trung và quan hệ tình dục đối tác.

Tập trung khi “làm chuyện ấy”

Thu hút tâm trí của bạn cũng quan trọng như hấp dẫn cơ thể của bạn trong khi quan hệ tình dục. Suy nghĩ mất tập trung hoặc lo lắng có thể làm giảm chức năng tình dục của một người, khiến người đó khó đạt khoái cảm hoặc đạt cực khoái hơn.

Do đó, khi “yêu” bằng cách tập trung vào các cảm giác và cảm giác của hoạt động tình dục trong khi vẫn giữ tinh thần hiện diện trong khi quan hệ tình dục có thể cải thiện trải nghiệm tình dục của một người.

Ảnh minh họa

Tránh chú ý quá nhiều vào hình thức

Đôi khi, mọi người có thể bị cuốn vào những ý tưởng về trải nghiệm tình dục nên như thế nào hoặc họ nên cảm thấy như thế nào (ví dụ: ý tưởng rằng quan hệ tình dục phải luôn kết thúc bằng một cực khoái). Những niềm tin này có thể hạn chế và thực sự có thể cản trở trải nghiệm tình dục của bạn.

Thay vào đó, hãy cho phép bản thân cảm thấy khoái cảm và tận hưởng trải nghiệm tình dục của bạn dưới bất kỳ hình thức nào mà họ có thể thực hiện.

Xây dựng lối sống khoa học, lành mạnh

Ăn uống lành mạnh, cân bằng, tập thể dục thường xuyên, bỏ hút thuốc, giảm cân và ngủ đủ giấc đều là những thói quen tích cực có lợi cho tình dục.

Việc xây dựng lối sống khoa học, lạnh mạnh có thể cải thiện tâm trạng, năng lượng, mức độ hormone, sức khỏe tâm thần và sức khỏe tim mạch, tất cả đều có thể cải thiện sức khỏe tình dục.

Cân nhắc tham vấn bác sĩ trị liệu tình dục

Liệu pháp trị liệu tình dục là một cách hiệu quả để mỗi cá nhân và cặp vợ chồng giải quyết các vấn đề tình dục của họ như lo lắng về hiệu suất, chán nản tình dục, rối loạn chức năng tình dục hoặc các vấn đề giao tiếp.

Vượt qua những thách thức này với sự giúp đỡ của các bác sĩ chuyên khoa có thể giúp cho một mối quan hệ và đời sống tình dục thỏa mãn hơn.