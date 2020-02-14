Nằm lòng 4 chân lý vàng, phụ nữ vô tư sống mà không cần đàn ông

Phụ nữ yêu 14/02/2020 05:15

Phụ nữ vẫn có thể vô tư sống, là anh hùng của chính mình, là chỗ dựa duy nhất của bản thân nếu thấu đáo 4 chân lý sống bất di bất dịch này.

4 chân lý sống này sẽ là nền tảng để phụ nữ sống một đời không phụ thuộc vào người khác, là nữ hoàng trong vương quốc của chính mình.

Quý trọng, chăm sóc chu đáo cho bản thân

Phụ nữ không cần đẹp để ai ngắm, làm đẹp là để mình ngắm đầu tiên. Bạn không cần mặc những gì đàn ông thích, không cần trở thành bất kì ai mà bạn không thích. Chỉ cần khoác lên người món đồ mình thấy đẹp và tự tin.

Hơn cả sắc đẹp chính là sức khỏe. Đừng đày ải mình ăn kiêng không khoa học, chỉ vì lời chê bai ngoại hình của đàn ông. Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Đừng thức khuya, vì sẽ mau già. Đừng để mình buồn phiền, tâm hồn sẽ héo úa. Đừng bỏ bê cơ thể, từng bộ phận trên cơ thể mình đều rất quý giá.

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Đàn ông sẽ không thể yêu bạn hay cơ thể bạn như cách bạn quý trọng chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sẽ không thể yêu bạn hay cơ thể bạn như cách bạn quý trọng chính mình. Sự yêu thương của đàn ông dù nhiều thế nào cũng không bằng chính bạn yêu quý bản thân. Và hãy nhớ, không có đàn ông thì người bạn phải yêu thương nhiều nhất là chính mình.

Trở thành anh hùng cứu lấy chính mình

Điều dại khờ nhất của phụ nữ là tin rằng đàn ông sẽ là vị anh hùng thay đổi đời mình, cho mình hạnh phúc. Nhưng người bạn phải tin tưởng, dựa dẫm, mong chờ giúp đỡ nhất là bản thân bạn. Đàn ông chỉ là một phần cuộc sống của bạn, họ không thể thay đổi vận mệnh giúp bạn.

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Phụ nữ đi làm, kiếm tiền, theo đuổi đam mê sẽ không bao giờ phải khổ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng giàu thì đừng mong cả đời ở không hưởng phúc. Có chồng dư dả tiền bạc thì bạn chỉ đỡ phải khổ vì tài chính. Anh ấy có thể giúp đỡ bạn phần nào vật chất, nhưng tự bạn phải cố gắng sống cuộc đời của mình. Lao động là vinh quang, lao động là một phần ý nghĩa của cuộc sống. Phụ nữ đi làm, kiếm tiền, theo đuổi đam mê sẽ không bao giờ phải khổ. Vì ít ra, bạn không để cuộc sống phụ thuộc vào bất cứ ai. Và ngay cả khi không còn chồng ở bên, bạn cũng vẫn có thể tự nuôi sống bản thân.

Vì thế, trước khi mong chờ ai đó là anh hùng, chỗ dựa cho bạn, hãy là điểm tựa chắc chắn nhất cho mình. Thậm chí, người đó có xuất hiện, bạn cũng đừng để họ cõng, vì chỉ có đi bằng đôi chân của mình thì mới không khổ tâm về sau.

Ra ngoài thì phải thơm

Là phụ nữ thì phải thơm. Mùi hương trên cơ thể sẽ thể hiện tính cách, nét duyên dáng, sự tinh tế và ý thức yêu thương bản thân của phụ nữ. Tổ hợp những điều đó hòa quyện trong một mùi hương sẽ khiến đàn ông say mê.

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Phụ nữ có thể không đẹp, nhưng nhất định phải thơm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể không đẹp, nhưng nhất định phải thơm. Giữ mình luôn sạch sẽ, từ cơ thể đến quần áo. Hãy chọn một mùi nước hoa thoang thoảng, hòa vào mùi cơ thể luôn sạch và tinh tươm, sẽ tạo ra hương cơ thể riêng biệt.

Biết cách thư giãn

Người đàn bà thông minh luôn biết cách thư giãn, không để áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống đè bẹp mình. Dù bận rộn thế nào, họ vẫn dành thời gian tận hưởng cuộc sống, giải tỏa căng thẳng. Quả thật, đàn bà kiếm tiền thì cực thân, mà không biết tiêu cho mình chính là dại. Vì thế, hãy yêu thương bản thân sau những ngày cố gắng làm việc và phấn đấu.

Những chân lý sống này đơn giản nhưng nếu làm được thì dù có đàn ông hay không, phụ nữ vẫn có thể vô tư hạnh phúc, sống nhẹ nhàng bình yên.

13 nguyên tắc cơ bản để phụ nữ sống ‘bớt ngu’ và ‘khôn ngoan hơn’

13 nguyên tắc cơ bản để phụ nữ sống ‘bớt ngu’ và ‘khôn ngoan hơn’

Đây là những nguyên tắc, bài học cuộc sống cơ bản để giúp phụ nữ sống đỡ cực thân, nhọc lòng hơn. Bạn đã biết được mấy điều?

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