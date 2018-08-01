Muốn quên đi tình cũ có nên cắt đứt liên lạc sau khi chia tay?

Đừng để bản thân phải đắm chìm trong nỗi khổ sau không dứt ra được sau khi chia tay, quanh quẩn với một mối quan hệ vốn dĩ chẳng đi đến đâu lại càng khiến bản thân thêm ủ dột, dưới đây là lời khuyên cho những ai đang loay hoay chưa thoát được ra nỗi đau sau khi chia tay.

Làm sao có thể quên người người yêu cũ nếu sau khi chia tay không cắt đứt hoàn toàn liên lạc, có nên hay không là tùy thuộc vào lý trí và trái tim mách bảo. Nếu không đủ mạnh mẽ để có thể hết yêu nhưng vẫn làm bạn thì câu trả lời cho việc có nên cắt đứt liên lạc với người yêu cũ sau khi chia tay không đã quá rõ ràng với bạn.

Cắt đứt liên lạc với người yêu cũ

Chia tay rồi chàng vẫn nhắn tin quan tâm đôi khi chẳng giải quyết được gì khi thực tế hai người đã không còn thuộc về nhau nữa, chỉ là chàng còn tình nghĩa muốn giúp bạn cảm thấy đỡ đi cảm giác hụt hẫng sau bao lâu yêu nhau đột nhiên lại không còn danh phận, không còn là gì của nhau.

Nhiều cô gái không nén được cảm xúc, vẫn mong chờ từng ngày, từng giờ những tin nhắn từ người yêu cũ, thậm chí chủ động gọi điện cho anh ấy vì quá nhớ thương. Nhưng đừng làm vậy, anh ấy sẽ chẳng thể quay đầu nếu chuyện tình đã thực sự bế tắc.

Đừng gọi điện hay nhắn tin cho anh ấy khi cả hai đã chấm dứt

Cách tốt nhất bạn có thể làm để bảo vệ chính mình, đó là cắt đứt liên lạc với người yêu cũ. Có thể chỉ giai đoạn sau khi chia tay, hai người hoàn toan không liên hệ lại với nhau nhưng sau này, nếu thực sự muốn làm bạn, cả hai có thể bắt đầu lại vẫn chưa muộn. Nên im lặng sau khi chia tay, nhưng bao lâu thì còn phải chờ trái tim bạn đến thời điểm không còn đau mỗi khi nhắc đến anh ấy.

Xóa hết những kỷ niệm, ký ức về người ấy

Đừng vương vấn những chiếc áo đôi, những vật dụng hai người từng mua chung để dùng, hãy tạm thời cất nó xa khỏi tầm mắt và đừng bao giờ có ý định giở ra xem mỗi khi thấy nhớ. Những ký ức về người yêu cũ sẽ chỉ càng khoét sâu vào tâm can bạn, khiến nỗi buồn càng nhiều thêm mà thôi.

Những bức ảnh bên nhau, nhưng dòng tin nhắn thân mật, đừng tiếc mà hãy xóa ngay đi. Quá khứ có người ấy không giúp bạn mạnh mẽ hơn sau khi chia tay đâu.

Nhìn lại những kỷ niệm giữa hai người chỉ khiến bạn thêm đau lòng

Tụ tập bạn bè

Khi buồn, đừng nên giấu những cảm xúc của bản thân ở trong lòng, bạn sẽ rất khó chịu và bí bách. Hãy tìm đến những người bạn thân để tâm sự, để xả những bực tức kìm nén, rồi bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Tụ tập bạn bè cũng giúp bạn bớt đi nỗi cô đơn trống trải trong thời gian đầu sau khi chia tay. Nói về người yêu cũ với những người bạn thân đôi khi giúp bạn quên đi nhanh hơn vì với những phân tích của người ngoài cuộc, biết đâu bạn sẽ thấy việc chia tay là đúng và hoàn toàn không đáng để tiếc nuối.

Hãy để niềm vui với bạn bè giúp bạn vơi đi nỗi buồn sau khi chia tay

Dành thời gian cho công việc và sở thích

Bao lâu nay bạn đã dành thời gian cho người ấy để rồi kết quả chẳng đi đến đâu. Tại sao không dành nhiều hơn thời gian cho những sở thích cá nhân mà mình đã bỏ bẵng. Nếu quá nhiều thời gian rảnh, hãy đầu tư cho công việc, đầu tư thời gian cho những cuốn sách để phát triển bản thân, bạn sẽ thấy trên đời này, tình yêu không phải là tất cả, có rất nhiều việc có ích hơn đang chờ bạn thực hiện thay vì ngồi một góc mà khóc lóc, mà nhớ nhung người yêu cũ.

Con gái sau khi chia tay không tránh khỏi những đau khổ, dằn vặt, đôi khi lại tự trách bản thân chưa đủ tốt để níu giữ mối quan hệ. Nhưng tất cả không làm thay đổi được hiện tại rằng hai người đã chia tay, hãy nên cắt đứt liên lạc với người yêu cũ nếu không muốn lún sâu vào khổ đau không lối thoát.