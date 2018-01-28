Đừng để mình ‘mất giá’ trước đàn ông khi làm những điều này sau khi chia tay

Tổn thương sau chia tay dễ để lại trong lòng bạn cảm giác thất vọng, hụt hẫng. Chính điều này khiến nhiều người dễ ngã vào lòng người khác. Dù vậy, đừng vội vàng chấp nhận một người mới khi bạn vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cũ. Ai cũng cần thời gian để phục hồi sau chia tay. Huống hồ, khi bạn yêu người mới bằng những ký ức từ người cũ, chẳng phải là quá bất công cho người ta hay sao. Rồi bạn cũng sẽ khó có thể hạnh phúc lâu dài được. Thay vào đó, hãy để lòng mình tạm yên ổn một thời gian, lắng hết những muộn phiền đã cũ. Sau đó, hãy yêu bằng một trái tim đủ sẵn sàng để hồ hởi và tin yêu đầy mới mẻ.

Trong chuyện tình cảm, chia tay chính là điều không ai muốn. Nhưng chuyện duyên phận, không ai có thể quản hết được. Nếu phải kết thúc giữa chừng, đừng tự dày vò mình quá nhiều. Ngay cả khi vẫn còn yêu nhiều, khi chia tay phụ nữ cũng đừng để mình “mất giá” trong mắt đối phương.

Việc giữ lại những kỷ vật tình yêu không hẳn là xấu, sẽ không có gì nếu bạn muốn giữ lại như nhắc mình về một ký ức đẹp. Nhưng nếu nhìn những kỉ vật để nhớ thương, để tiếc nuối thì không nên chút nào. Kết thúc là kết thúc, tự bản thân bạn phải có sự dứt khoát, đừng làm bất cứ điều gì để khiến mình một ngày chạy ào tới người cũ mà khóc than. Lúc đó thật sự rất “mất giá”! Đã chia tay, chính là dẹp hết những thứ có thể khiến mình dây dưa với quá khứ, nhé!

Không ít phụ nữ vì quá đau khổ sau khi chia tay mà nói xấu về người cũ, thậm chí là kể những điều hoàn toàn không có thật. Đây là một sai lầm cực kì tai hại. Việc nói xấu thế này chỉ khẳng định một điều rằng bạn còn quan tâm đến người cũ. Và đến cuối cùng, người còn để tâm mới chính là người tổn thương nhiều nhất. Cách tốt nhất là không nói tới, cũng không quan tâm đến người cũ nữa, vừa tôn trọng mình, cũng là trân trọng quá khứ đã từng có.

Sống buông thả

Phụ nữ có mạnh mẽ và bản lĩnh cỡ nào thì chia tay cũng là một điều tổn thương không ít. Đổ vỡ trong tình cảm dễ khiến phụ nữ đánh mất lý trí, sống buông thả sa ngã. Nhiều người mất ăn mất ngủ vì khóc lóc, tệ hơn là tìm đến những chất kích thích như bia rượu, thuốc lá để bớt đau buồn. Nhưng bạn ơi, chia tay thôi mà, đâu phải là tận thế mà phải hủy hoại chính mình? Bạn cần thời gian để nguôi ngoai, chứ không phải cần thời gian để tự giết chết mình bằng một lần thất tình. Huống hồ, nếu người cũ nhìn thấy bạn ngày một tệ hơn thì có phải là quá mất mặt rồi không?

Tự cô lập mình với người xung quanh

Đổ vỡ trong tình cảm dễ khiến phụ nữ lâm vào trạng thái tự ti, thậm chí là cô lập mình với người xung quanh. Nhưng bạn biết không, chia tay không có nghĩa là vì bạn không đủ tốt, cũng đừng quên mình còn một cuộc sống để sống ý nghĩa. Buồn chốc lát rồi lại mở lòng ra mà yêu thương gia đình và bạn bè, bạn sẽ thấy mọi chuyện ổn hơn rất nhiều!

Cố làm bạn với người cũ

Nếu bạn từng đau khổ sau chia tay thì lời khuyên chân thành nhất dành cho bạn chính là đừng bao giờ làm bạn với người cũ. Người từng khiến bạn tổn thương hay người bạn còn tình cảm vốn không phải là một người bạn phù hợp với bạn. Làm bạn với họ thì bạn được gì ngoài việc dây dưa với ký ức cũ và dễ đau lòng thêm vài lần nữa. Chia tay rồi, đừng làm bạn với người cũ, đó là cách tốt nhất để tự hồi phục.

Chia tay rồi, đừng làm bạn với người cũ, đó là cách tốt nhất để tự hồi phục - Ảnh minh họa: Internet

Níu kéo người cũ

Một việc mất mặt nhất với phụ nữ sau khi chia tay là níu kéo người cũ. Thật ra biết là vì còn thương mà dây dưa, nhưng đừng làm vậy khi đối phương đã không còn tình cảm với bạn. Càng níu kéo, giá trị của bạn càng giảm nặng nề trong mắt người kia. Tình yêu đã mất, phải giữ cho chặt lòng tự trọng còn lại.

Tìm cách phá hoại mối quan hệ mới của người cũ

Chia tay chính là một cuộc sống có nhau phải tách thành hai cuộc sống không còn liên quan gì tới nhau. Lúc này cũng chính là người kia có thế nào cũng không còn liên quan đến bạn. Việc bạn tìm cách phá hoại mối quan hệ mới của người cũ chỉ khiến hình ảnh của bạn trở nên xấu hơn trong mắt đối phương. Đừng liên quan đến bất cứ điều gì trong cuộc sống của họ nữa. Hãy dành thời gian yêu thương mình và người xung quanh nhiều hơn.

Phụ nữ sau khi chia tay hãy khiến mình xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Hiện tại tốt đẹp chính là màn trả đũa hay ho nhất cho quá khứ không vui đã qua…