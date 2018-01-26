Nếu vợ chồng bạn đang sống mỗi ngày với nhau thế này thì ly hôn là con đường duy nhất

Đổ vỡ trong hôn nhân là điều không ai muốn. Dù muốn hay không, nếu vợ chồng bạn đang sống với nhau mỗi ngày thế này thì ly hôn là con đường duy nhất.

Ai cũng mong mình có một cái kết đẹp trong hôn nhân, một lần bắt đầu là cả đời răng long đầu bạc với một người. Nhưng cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Đổ vỡ trong hôn nhân là điều không ai muốn. Dù muốn hay không, nếu vợ chồng bạn đang sống với nhau mỗi ngày thế này thì ly hôn là con đường duy nhất. Không dành thời gian cho nhau Ngày trước, cả hai luôn bên nhau mọi khi có thể. Chỉ cần có thời gian rảnh trong ngày hay cuối tuần, vợ chồng đều cố gắng thu xếp để dành thời gian cho nhau. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Chồng bạn có những cuộc vui với bè bạn, những chuyến công tác xa nhà ngày một nhiều. Anh ấy không còn nhớ những ngày kỷ niệm, cũng không quan tâm hôm nay tâm trạng thế nào, có cần hay mong muốn điều gì không. Dần dần, thời gian cả hai sẻ chia, chăm sóc cho nhau không còn nữa.

Nhưng đây lại là điều tối kị trong hôn nhân. Mỗi ngày ai cũng có ít nhiều những đổi thay trong suy nghĩ và cảm xúc. Việc bắt kịp những mối quan tâm và đổi thay của nhau trong hôn nhân là vô cùng cần thiết. Nếu không có thời gian cùng nhau san sẻ cuộc sống, vợ chồng sẽ dần có khoảng cách, tình cảm cũng theo đó mà nhạt đi. Nếu không có thời gian cùng nhau san sẻ cuộc sống, vợ chồng sẽ dần có khoảng cách, tình cảm cũng theo đó mà nhạt đi - Ảnh minh họa: Internet Cãi nhau Hôn nhân luôn có những thời khắc khó khăn khi vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã. Vì ai cũng có những lúc không vui, bất đồng ý kiến, cuộc sống cũng nhiều mỏi mệt. Nhưng nếu sự mâu thuẫn này diễn ra liên tục và không ngừng thì lại là điều không tốt trong hôn nhân. Vợ chồng cãi nhau là để hiểu và xích lại gần nhau. Ngược lại, cãi vã chỉ khiến vợ chồng mỏi mệt và chán chường nhau thì sẽ tạo khoảng cách trong hôn nhân. Vợ chồng sẽ dần tạo cảm giác căng thẳng, bất mãn trong mối quan hệ của cả hai.

Chê trách, hạ thấp giá trị của vợ Nếu chồng bạn hay trách móc, chê bai bạn với người khác, thậm chí nói xấu bạn không ngần ngại…thì rõ ràng đây là lúc bạn nên yêu thương bản thân hơn là chịu đựng chồng. Phụ nữ làm vợ đừng nghĩ hy sinh và chịu đựng là nghĩa vụ. Dù rằng mình sẽ phải tận tụy nhiều, vất vả cũng không ít, nhưng nhất định phải được trân trọng và yêu thương. Với một người đàn ông đến cả vợ mình cũng không tôn trọng thì rõ ràng không xứng đáng để bạn nhân nhượng và tiếp tục chịu đựng. Với một người đàn ông đến cả vợ mình cũng không tôn trọng thì rõ ràng không xứng đáng để bạn nhân nhượng và tiếp tục chịu đựng - Ảnh minh họa: Internet Chỉ có cố gắng từ mình bạn Hôn nhân từ hai người mà có thì cũng phải có đủ hai người cùng duy nghĩ và giữ gìn. Nền tảng của hôn nhân là sự gắn kết giữa vợ và chồng. Nếu sự cố gắng chỉ xuất phát từ phía bạn thì không những bạn mỏi mệt mà hôn nhân không sớm thì muộn cũng kết thúc. Do đó, phải hiểu rằng hôn nhân phải xuất phát từ sự nỗ lực từ cả hai thì mới mong răng long đầu bạc được. Không có lòng tin Lòng tin là cốt lõi của hôn nhân. Vợ chồng có tin tưởng nhau mới bền lâu được. Nếu chồng bạn luôn nghi ngờ, kiểm soát điện thoại, email, thậm chí là mạng xã hội bạn đang dùng thì rõ ràng anh ấy không tin tưởng bạn. Đã ở bên nhau thì phải có sự tin tưởng nhất định. Tình yêu có thể vì thiếu tin tưởng mà chết đi, hôn nhân cũng như vậy. Không đánh giá cao vợ Chồng chưa khi nào khen ngợi hay thể hiện sự yêu thương, trân trọng bạn. Nếu chồng thường khó chịu với mọi thứ thuộc về bạn, từ ăn mặc, việc nhà, công việc, anh ấy cũng chưa từng khen ngợi bạn thì cũng là lúc bạn nên nghĩ đến chuyện kết thúc hôn nhân của mình.

Mẹ đơn thân: Chông chênh những cái Tết sum vầy… Tết là của mọi nhà, Tết là từ lòng người mà ra. Lòng mình yên, tim mình ổn, Tết tự khắc sẽ dành cho mình. Và Tết là dành cho gia đình, và con chính là gia đình...

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