Nhiều phụ nữ tha thứ vì con, cũng vì còn nghĩa tình vợ chồng mà tiếp tục cùng nhau. Quan trọng hơn hết là họ tin họ vẫn còn đủ khả năng để hàn gắn những điều đã đổ vỡ. Họ dần hiểu ra sự phản bội ở chồng là bắt nguồn từ vết rạn nứt không nổi hạnh phúc trong hôn nhân. Và họ muốn bỏ bớt những sĩ diện, cái tôi của bản thân để một lần bất chấp đánh đổi cho chồng một cơ hội. Những người phụ nữ như họ sẽ phải nghe vài câu rằng sao lại nhu nhược, yếu ớt hay không thể bản lĩnh mà bỏ chồng. Nhưng hơn hết, họ biết đâu là điều họ mong muốn nhất, chỉ cần chồng có thể quay về, lại yêu thương gia đình thì họ tin đó đã là điều tốt đẹp nhất.

Bị chồng phản bội là nỗi đau lớn nhất với phụ nữ. Thật khó để họ có thể tìm thấy lại bình yên và tin tưởng trong hôn nhân khi luôn ám ảnh hình ảnh chồng và kẻ khác ái ân. Có thể bỏ qua bội bạc của chồng vốn không là chuyện dễ dàng với mọi phụ nữ.

Đừng nghĩ mình chỉ có một mình, cũng đừng để bản thân cô quạnh với tổn thương. Hãy nhớ, bạn cần sự giúp đỡ của người thân, bạn bè vào lúc này để có thể vượt qua nỗi đau bị phản bội. Bạn không một mình đương đầu với mọi thứ, bạn còn những người sẵn sàng thấu hiểu, sẻ chia và cùng bạn đi qua những thời khắc khó khăn nhất. Vì vậy, đừng từ chối sự giúp đỡ về mặt tinh thần của mọi người xung quanh.

Nếu bạn là vợ và cũng có những suy nghĩ như thế thì khi đã chấp nhận bỏ qua cho chồng, hãy khắc cốt ghi tâm những điều sau đây:

Đừng nghĩ mình chỉ có một mình, cũng đừng để bản thân cô quạnh với tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Mọi người ở đây có thể là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cũng có thể là những ai từng có kinh nghiệm trong hôn nhân, đã trải qua những chuyện tương tự như bạn. Đừng e dè trải lòng và tiếp nhận sự trợ giúp của họ. Mở lòng ra và bạn sẽ thấy nỗi đau của mình sẽ dần được ủi an và cổ vũ.

Tâm sự

Khi hôn nhân xuất hiện sự đổ vỡ trong tin tưởng và tình cảm, hãy thẳng thắn có những cuộc trò chuyện với chồng. Đó có thể là nói cùng nhau về những chuyện đã xảy ra để thôi vướng mắc, trách móc. Cũng có thể là những tâm tình cả hai nghĩ gì, cảm thấy thế nào và mong muốn ra sao. Trong những cuộc trò chuyện thế này, hãy đảm bảo rằng cả vợ và chồng đều đủ tỉnh táo và bình tĩnh để giải bày cùng nhau. Và phải nhớ lúc này, nói là để hiểu, sẻ chia cùng nhau, chứ không phải để soi xét, trách móc.

Yêu cầu chồng phải dứt khoát với nhân tình

Để vợ chồng có thể bỏ qua quá khứ và hướng về tương lai cùng nhau thì nhất định phải yêu cầu chồng dứt khoát với nhân tình. Vì nếu chồng còn dây dưa với quá khứ, anh ấy sẽ không bao giờ toàn tâm quay về bên bạn và gia đình. Đây là điều nên và nhất thiết phải làm khi đã tha thứ cho chồng. Bạn có thể yêu cầu chồng cắt đứt mọi liên lạc, thậm chí là phải chuyển chỗ làm để tránh tiếp xúc với người thứ ba. Đừng chấp nhận bất cứ nguyên do chối từ nào từ chồng. Bạn vẫn có thể lấy đây là điều kiện tiên quyết để tha thứ trước đó.

Để vợ chồng có thể bỏ qua quá khứ và hướng về tương lai cùng nhau thì nhất định phải yêu cầu chồng dứt khoát với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

“Luật” thông báo mỗi ngày

Đây cũng được xem như một cách quản chồng nhưng được xếp vào một thống nhất, “luật” rõ ràng giữa hai vợ chồng. Mà khi đã là luật thì chồng không được phạm phải dù là bất cứ lúc nào. Bạn có thể yêu cầu chồng thông báo rõ anh ấy sẽ đi đâu, làm gì mỗi ngày. Dù rằng sẽ có lúc hơi cứng nhắc nhưng nhất định đừng bỏ qua. Vì tin tưởng ở bạn cần được củng cố từng ngày dựa trên sự chân thành và tự nguyện của chồng. Chỉ là, hãy cố gắng khéo léo để chồng thấy thoải mái và thật lòng khi “khai báo” mỗi ngày.

Đừng ép cả hai chuyện chăn gối

Đừng ép mình phải tính chuyện phòng the với chồng khi bản thân chưa sẵn sàng. Chuyện giường chiếu sau khi chồng ngoại tình vốn không dễ dàng và cần thời gian để bồi đắp. Hãy cứ để thời gian và cảm xúc giúp bạn có thể hồi phục vết thương. Khi cả hai đã có thể lấy lại tin tưởng và tình cảm, chuyện giường chiếu sẽ trở nên tự nhiên và thoải mái hơn.