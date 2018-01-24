Những chiêu lật tẩy chồng ngoại tình của các cô vợ cao tay

Phụ nữ yêu 24/01/2018 05:30

Những chiêu lật tẩy chồng ngoại tình cao tay của phụ nữ nhiều khi khiến đàn ông phải toát mồ hôi...

Từ cách “quản” chồng đơn giản

Hôn nhân luôn có nhiều ngóc ngách mỏi mệt và âu lo. Với những cặp vợ chồng đã có rạn nứt lòng tin, hoài nghi sẽ dần khiến gia đình thêm nhiều mâu thuẫn, nặng nề mỗi ngày. Chính trong thời gian này, phụ nữ thường là người có linh cảm trước, từ đó mà tìm hiểu những dấu hiệu bất thường ở chồng. Mỗi người vợ sẽ có cách khai thác thông tin khác nhau, nhưng căn bản vẫn thường là xem chồng có thay đổi gì hằng ngày, kiểm tra ví hay điện thoại, lap top của chồng.

Chị Liên lấy chồng từ thuở cả hai chưa có gì trong tay. Đến nay gần 10 năm bên nhau, anh chồng cũng có chút ít chức quyền trong công ty. Chị hay tự hào về chồng lắm, ai nói chồng bồ bịch là chị liều mình làm cho ra ngô ra khoai, vì chị tin chồng tuyệt đối. Nhưng thời gian gần đây, chị lại có linh cảm chồng có nhân tình bên ngoài, chuyện chăn gối cũng không còn mặn mà gì nữa. Chị bắt đầu để ý, chồng hay về nhà trễ, có khi không về vì lý do công việc, công tác xa nhà quá nhiều. Chị làm thân với một anh đồng nghiệp của chồng ở công ty. Sau đó chị mới phát hiện lời chồng nói bận rộn hóa ra đều là dối lừa.

Những chiêu lật tẩy chồng ngoại tình của các cô vợ cao tay - Ảnh 1
Chính trong thời gian này, phụ nữ thường là người có linh cảm trước, từ đó mà tìm hiểu những dấu hiệu bất thường ở chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày, chị quyết mai phục trước cổng công ty để theo dõi chồng cho rõ. Trưa hôm đó, chị gọi cho chồng thì nghe anh bảo bận họp không ra ngoài được. Nhưng hỏi cô tiếp tân thì lại nghe anh chuẩn bị ra ngoài. Đợi một chốc thì chị thấy một cô nàng thân hình nóng bỏng dừng xe trước cổng công ty chồng, nhấc điện thoại một phát là đã thấy chồng chạy ra. Giây phút chồng tình tứ chở nhân tình đi, tim chị nát tan.

Vậy mới thấy, linh tính của phụ nữ có chồng ngoại tình không đùa được đâu. Chỉ cần vài cử chỉ khác lạ, mùi hương khang khác trên người chồng, hay thói quen hằng ngày có chút bất thường…vợ luôn có thể biết chuyện ngoại tình của chồng, từ đó mà lên kế hoạch bắt tại trận!

Đến những chiêu lật tẩy cao tay

Những chiêu lật tẩy chồng ngoại tình cao tay của phụ nữ nhiều khi khiến đàn ông phải toát mồ hôi. Không ít cô vợ bình thường thì nhã nhặn dịu hiền lắm, ngay cả khi biết chồng ngoại tình cũng chẳng nói lời nói. Vậy mà im lìm, thuê thám tử, tìm cho ra hình chồng và nhân tình mặn nồng. Thế rồi cũng không vội làm gì, nàng cứ thong thả nấu ăn ngon, chăm con, làm đẹp. Đến một ngày, nàng cứ việc đem hết hình ảnh kia ra cho gia đình chồng “thưởng thức”. Vừa lật mặt chồng phản bội, vừa không để chồng kịp trở mặt ngụy biện hay bênh vực gì. Chồng mất mặt, lại không dám hó hé với ba mẹ, một nước nghe lời vợ. Vợ lật tẩy chồng thế này là để chồng phải biết sức nặng và ảnh hưởng của gia đình lớn thế nào và để anh ấy phải tự có trách nhiệm với những gì mình gây ra.

Những chiêu lật tẩy chồng ngoại tình của các cô vợ cao tay - Ảnh 2
Những chiêu lật tẩy chồng ngoại tình cao tay của phụ nữ nhiều khi khiến đàn ông phải toát mồ hôi - Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể, có chị vợ dù biết mặt nhân tình của chồng xấu đẹp thế nào rồi, vẫn im lìm làm thân với ả ta. Đến một ngày, mời cả chồng và đồng nghiệp “thân thiết” của chồng về nhà ăn cơm. Chồng thấy lạ nhưng thấy vợ niềm nở vui vẻ cũng không quá để tâm. Đến khi ăn đến nửa buổi, vợ kể vu vơ chuyện anh chồng của chị đồng nghiệp ngoại tình. Chị ấy thuê người đến đánh đấm, còn làm ầm cả nhà của nhân tình. Vợ lại nói đùa, nếu là vợ, vợ chỉ nhờ chị bạn mua giúp một ca axit, hay là nhờ anh em của chị ấy sát muối vào vùng kín của kẻ thứ ba, cho chừa cái tội giành chồng người khác.

Cô đồng nghiệp đang ăn đánh rơi cả đũa, anh chồng lại tái xanh mặt không dám nhìn vợ. Chưa kể, đến khi vào nhà vệ sinh, cô đồng nghiệp còn thấy cả tấm hình mình và nhân tình đang ôm ấp. Thế rồi ngã nhào ra sàn, run rẩy mà xé nát tan tấm hình. Vợ vẫn cười hiền lành nhìn kẻ thứ ba mặt mày nhăn nhó, tay chân run hết cả lên xin về như chạy thoát thân. Qua hôm sau, cô đồng nghiệp cũng chuyển cả chỗ làm, không dám dính lấy chồng chị. Đây rõ ràng là chiêu lật mặt mà cũng như không làm gì của vợ cao tay. Cứ hù trước, để chồng thấy hậu quả đó mà tự tránh.

Hậu quả vốn dĩ không hề nhẹ…

Sau những màn lật tẩy của vợ, rõ ràng tình cảm vợ chồng ngày càng tổn hại nặng nề. Với phụ nữ, giây phút biết chồng phản bội chính là cả đời ám ảnh không thể quên. Dù rằng họ có bắt quả tang tại trận, hay dùng chiêu thức gì trả thù hăm he chồng thì vẫn là đau lòng mải miết về sau. Ngay cả khi chồng có quay về, những lúc ái ân hay vài cái ôm, chiếc hôn cũng khiến vợ nhớ tới sự phản bội của chồng. Rõ ràng, chẳng dễ dàng gì để xóa hết những vết cắt ngoại tình trong hôn nhân.

Vì vậy, đàn ông trước khi muốn ngoại tình, hãy hiểu liệu các anh có dự trù hết được những chuyện sau này? Hay liệu đã tính đến ngày sẽ mất vợ, mất cả danh dự và nhân phẩm? Nếu chưa, hãy nhớ cái giá của ngoại tình chưa bao giờ là rẻ…

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