Chồng ngoại tình rồi thì đã không còn là đàn ông của mình, tiếc làm gì?

Tâm sự gia đình 23/01/2018 05:30

Chồng tôi ngoại tình, tôi chưa từng nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Rất lâu sau này tôi mới biết phụ nữ chúng ta thật sự đều là những kẻ ngốc trong tình cảm. Chẳng phải đều đã nghĩ người đàn ông mình yêu cả đời cũng không ngả nghiêng vì người khác. Chẳng phải đều tin chồng sẽ chỉ là người đàn ông cùa riêng mình, như ngày đầu họ quỳ gối cầu hôn mình. Và đến cuối cùng, khi đã đủ thông minh hơn để hiểu tất cả đều không đúng, lại là lúc đau lòng nhất...

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm, yêu nhau 3 năm, là vỏn vẹn 10 năm bên nhau. Tôi luôn nghĩ càng bên nhau lâu, người với người rồi sẽ không thể rời xa nhau. Vì tình, rồi sẽ vì nghĩa, thế nào cũng chỉ có yêu thương nhau nhiều hơn. Tôi lại là một phụ nữ đơn giản, mưu cầu không nhiều, chồng thế nào tôi đều đồng ý. Anh về nhà trễ, tôi sẽ đợi để pha cho anh nước tắm. Anh bận rộn, tôi sẽ chuẩn bị vài món ăn trưa gửi đến công ty của anh. Tôi muốn là một người vợ cho chồng cảm giác bình yên nhất, không gò bó, càng không kiểm soát. Chỉ là tôi không biết, trong hôn nhân, bình yên quá lâu khiến người ta muốn lao đầu vào bão tố, để nếm dư vị mới mẻ, để quay cuồng đổi thay.

Chồng ngoại tình rồi thì đã không còn là đàn ông của mình, tiếc làm gì? - Ảnh 1
Chỉ là tôi không biết, trong hôn nhân, bình yên quá lâu khiến người ta muốn lao đầu vào bão tố, để nếm dư vị mới mẻ, để quay cuồng đổi thay - Ảnh minh họa: Internet

Trưa một hôm trời không có nổi một tia nắng, chồng tôi quên đem theo áo mưa. Tôi ở nhà lại nghĩ, chiều chồng về thế nào cũng loay hoay không có áo mặc nếu trời mưa, thế là chạy đến công ty đưa áo mưa cho chồng. Lúc đi, tôi còn cẩn thận gói vài chiếc bánh bao nóng hổi tôi vừa học làm. Đường đông đúc, để đến tòa nhà công ty của chồng phải qua một ngã tư kín xe. Khi tôi đợi sang đường, tôi thấy bóng lưng của chồng chạy xe đi ra, tôi vội gọi chồng nhưng đường phố ồn ào, chồng tôi không nghe được.

Giây phút sau đó khiến giọng tôi như tắt hẳn, nụ cười cũng không còn lưu lại nổi. Anh dừng xe trước cổng công ty, một người phụ nữ lạ lên xe, ôm lấy eo chồng tôi. Hai người họ tình tứ chở nhau đi. Xe tôi dừng hẳn giữ đường, tiếng còi, tiếng la ó, hình như tôi đều không nghe thấy. Tôi chỉ còn nghe được tiếng lòng mình đổ vỡ, từng mảnh một đau thấu trời xanh…

Tháng này sau đó của tôi chắc cũng như bao người đàn bà có chồng ngoại tình khác. Tôi khóc lóc hỏi chồng về tội lỗi của anh ta. Tôi hỏi sao anh ấy có thể phản bội tôi. Tôi hỏi sao anh nỡ khiến tôi đau lòng như thế. Tôi còn muốn tìm cho bằng được ngôi nhà chồng tôi và ả nhân tình kia chung sống với nhau. Tôi như kẻ điên mất trí, chỉ cuồn cuộn ý nghĩ chồng mình đang ở bên một người đàn bà khác. Tin tôi đi, chẳng khác được đâu, đàn bà bị phản bội, ai cũng đau như ai, ai cũng từng bi lụy đến xót xa như thế. Càng đau lại càng khó buông, càng uất hận càng nắm cho bằng được.

Chồng ngoại tình rồi thì đã không còn là đàn ông của mình, tiếc làm gì? - Ảnh 2
Càng đau lại càng khó buông, càng uất hận càng nắm cho bằng được - Ảnh minh họa: Internet

Đến một ngày, tôi thấy chồng tự tay trang hoàng ngôi nhà nhỏ cho nhân tình của anh ta. Tôi thấy hình ảnh anh đeo chiếc tạp dề chuẩn bị vào bếp. Tôi thấy anh ấy đợi cô ta mỗi chiều tan tầm. Tôi thấy họ ngồi cạnh nhau hạnh phúc ngọt ngào. Khi những gì anh từng làm với tôi, anh đều đã dành cho người phụ nữ kia. Khi lòng anh đã không còn những gì tốt đẹp nhất dành cho tôi... Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, người đàn ông này đã không còn là đàn ông của tôi nữa rồi.

Bạn biết không, chồng còn thương mình thì mình còn có quyền trách móc, còn có quyền hỏi chồng thế này thế kia. Chứ chồng đã là đàn ông của thiên hạ thì mình hỏi làm gì nữa cho xót lòng, mình cần làm chi nữa cho đau thương hơn. Đàn ông của mình, mình còn quản, chứ đàn ông của thiên hạ rồi, mình giành làm gì nữa. Đàn bà có chồng ngoại tình, dù sớm hay muộn cũng phải tự tìm cho mình một câu trả lời. Chồng còn thương thì còn cố gắng, chồng đã hết nghĩa thì đừng tiếc làm gì. Chồng tốt, còn đáng để giữ, chứ chồng tệ, người ta giành được thì cứ cho đi.

Tôi ly hôn, kết thúc 10 năm tròn dành hết thanh xuân vì một người đàn ông. Tôi không khóc nữa, tôi chỉ nắm chặt tay con hơn, nghĩ về tương lai của mình và con nhiều hơn. Có người hỏi tôi, không đau sao, thế nào lại bình thản đến vậy. Sao lại không đau cho được, chỉ là khóc thì cũng đã khóc rồi, đàn ông của mình thì cũng đã là của người ta, sống thì vẫn phải sống tiếp thôi. Tôi đã không nghĩ nhiều nữa, như thể những gì không phải là của mình sớm muộn vẫn phải nói một câu tạm biệt. Tôi chỉ muốn sống tiếp, để đợi điều xứng đáng hơn…

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