Đàn bà khôn: Khi biết chồng ngoại tình thì cứ…im lặng!

Tâm sự gia đình 24/01/2018 05:30

Đàn bà khôn ngay giờ phút biết chồng ngoại tình sẽ làm gì? Câu trả lời là…không làm gì cả! Vì họ biết đây là lúc họ phải làm nhiều điều ý nghĩa hơn là việc đánh ghen kẻ thứ ba hay dày xéo người bội bạc mình!

Thời gian đầu khi biết chồng ngoại tình vốn không dễ dàng với phụ nữ. Bạn sẽ lẩn quẩn với mớ cảm xúc tồi tệ: tổn thương, thất vọng, oán hận… Lúc này, đừng bắt mình phải lựa chọn giữa tha thứ hay buông tay, ly hôn hay là không. Cũng đừng để hả hê lòng dạ mà tìm cho bằng được kẻ thứ ba làm lớn chuyện. Từ tốn thôi, chọn cho mình một địa điểm thoải mái chỉ riêng mình mình. Lúc đó, khóc được cứ khóc, nước mắt luôn có thể giúp đàn bà bình tĩnh trước thương tổn.

Khi đã thu xếp đôi chút lòng dạ ủ ê của mình rồi, hãy tìm chồng để nói chuyện. Vì rõ ràng, cuộc hôn nhân này ban đầu có hai người, thì cũng chỉ có 2 người có thể giải quyết, vốn không cần phải nghe người thứ 3 lên tiếng. Dù kết quả có thế nào thì cả hai đều phải nghiêm túc và thẳng thắn đối mặt cùng nhau. Bạn có thể sẽ vẫn còn tức giận, vẫn chưa nguôi oán hận chồng nhưng phải cố gắng giữ mình bình tĩnh nhất. Vì điều bạn cần tìm hiểu nhất lúc này là:

Xem xét đầu đuôi câu chuyện rõ ràng

Đầu tiên, hãy tìm hiểu mối quan hệ ngoài luồng này của chồng có từ lúc nào, nơi đâu và đã trong bao lâu rồi. Ngoại tình cũng có năm bảy dạng, chuyện tình bộc phát ngắn ngủi sẽ khác hoàn toàn với chuyện vụng trộm mấy năm dài.

Rõ ràng khi nghe bạn sẽ đau lòng lắm nhưng bạn buộc phải biết sự thật để có những dự định tương lai sau này.

Bạn cần chú ý, nên bỏ qua những câu hỏi như, “Cô ta đẹp hơn tôi sao”. “Cô ta trẻ hơn tôi à?”. Vì bạn vốn không vui vẻ gì để nghe câu trả lời, cũng không cần thiết phải biết vào lúc này.

Đàn bà khôn: Khi biết chồng ngoại tình thì cứ…im lặng! - Ảnh 1
Đàn bà khôn ngay giờ phút biết chồng ngoại tình sẽ làm gì? Câu trả lời là…không làm gì cả! - Ảnh minh họa: Internet

Hỏi chồng lý do

Đây là câu hỏi không dễ trả lời nhưng nhất định chồng phải thành thật với bạn. Câu trả lời này cũng sẽ giúp bạn có quyết định mọi chuyện dễ dàng hay khó khăn hơn sau đó. Nếu chồng thành thật trả lời, bạn sẽ có quyết định nhanh gọn. Nhưng nếu chồng chối hay ngụy biện che giấu thì bạn càng khó có cách giải quyết.

Điều bạn cần nhớ trong cuộc trò chuyện này là nên có thời gian nhất định, vì không trọng tâm và lan man, quanh co sẽ dễ khiến cả hai không giữ nổi bình tĩnh.

Lúc có quyết định

Chuyện gì cần nghe và điều gì cần biết bạn cũng đã hiểu qua cuộc nói chuyện với chồng. Lúc này, chuyện ngoại tình của chồng bạn có thể chia làm nhiều dạng như sau:

Thay thế

Người đàn ông này đã không còn muốn sống cùng bạn nhưng lại không biết phải kết thúc thế nào. Vì vậy, anh ấy vừa dây dưa với bạn, vừa muốn tìm một mối quan hệ khác. Chuyện vỡ lỡ, bạn sẽ không thể thấy sự ăn năn của anh ấy, đến mức anh ấy im lặng không muốn nói nhiều về chuyện mình ngoại tình.

Cuộc chơi tìm kiếm hứng thú

Chồng bạn đã chán nản cuộc hôn nhân của cả hai và muốn tìm sự mới mẻ, hứng thú đầy mạo hiểm với một người phụ nữ khác. Kiểu ngoại tình thế này một khi nếm qua sẽ chỉ có mê đắm đến khó dứt, khiến chồng bạn mất trí.

Tìm nơi giải tỏa

Chồng bạn không tìm thấy sự thỏa mãn, hạnh phúc với bạn quá lâu. Anh ấy muốn tìm một nơi có thể lắng nghe, đem đến cho anh ấy cảm giác thoải mái không gượng ép.

Lăng nhăng

Đây thuộc về bản tính của chồng bạn, đã rất nhiều lần và trải qua không ít mối quan hệ ngoài luồng. Bạn có thể biết, hoặc chưa được biết. Nhưng có một sự thật rằng, ngoại tình không còn lạ lẫm với anh ấy.

Đàn bà khôn: Khi biết chồng ngoại tình thì cứ…im lặng! - Ảnh 2
Chồng bạn đã chán nản cuộc hôn nhân của cả hai và muốn tìm sự mới mẻ, hứng thú đầy mạo hiểm với một người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Sự lựa chọn của bạn:

Nếu bạn lựa chọn ở lại vì bạn nghĩ cuộc hôn nhân này vẫn còn cơ hội thì bạn nên trả lời được những câu hỏi sau:

- Có chắc rằng chồng bạn sẽ không tái phạm?

- Liệu bạn và chồng đã biết hôn nhân của mình sai ở đâu hay thiếu điều gì để khắc phục?

 - Vợ chồng bạn đã có cách giải quyết những vấn đề đã có cùng nhau?

Và nếu bạn lựa chọn ra đi thì nên nghĩ đây là một quyết định quan trọng, cần sự cân nhắc và suy nghĩ thấu đáp. Nếu bạn vẫn còn quá đau lòng, tức giận thì đừng nên đưa ra bất kì quyết định nào lúc này. Nếu đã chắc chắn buông tay, cũng hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau:

- Quyết định này có khiến bạn hối hận không? Đã đủ chắc chắn chưa?

- Liệu cuộc hôn nhân này đã vô vọng và vô phương cứu chữa?

Phụ nữ có chồng ngoại tình phải nhớ:

Kết thúc, hay nói đúng hơn là ly hôn rõ ràng không nên là một cuộc chạy trốn tổn thương hay sự thật. Rõ ràng, dù là quyết định ra đi hay ở lại, bạn đều phải tìm cách vượt qua tổn thương của chính mình. Quan trọng không phải là khó khăn thế nào khi kết thúc hay bắt đầu lại, mà là liệu rằng bạn có hối hận vì những gì mình quyết định? Bạn còn con, còn gia đình, vì vậy mọi quyết định đều nên cân nhắc để không có sự hối tiếc gì sau này…

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