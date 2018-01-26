Đàn ông ngoại tình, đàn bà lạc lối, người đánh mất, kẻ tìm lại những thứ đáng lẽ nếu đủ yêu thương thì đã không phải mất hay đi tìm...

Người ta ngoại tình vì điều gì? Người ta rời xa nhau vì một cuộc hôn nhân quá chật chội cho 3 người, rốt cuộc thì người ta ngoại tình vì điều gì? Vì lòng dạ đã ủ ê thiếu yêu thương, hay chỉ vì thói đời tham lam chỉ muốn có nhiều hơn? Vì gia đình không phải là điều quý giá nhất, hay một người phụ nữ hay đàn bà mới quen chưa lâu có thể thay thế vợ chồng bao năm nghĩa tình? Một người từng biết mùi ngoại tình đều có hàng ngàn lý do cho đổi thay lòng dạ. Không ai phán xét hết ai đúng ai sai khi rõ ràng kết quả cuối cùng cũng chỉ họ gánh, hay ly tan gia đình, nhân phẩm chẳng lành lặn nổi. Điều duy nhất người ta có thể chắc chắn là mọi câu chuyện ngoại tình bắt nguồn đều từ sự tàn cũ của nghĩa tình và cả lý trí. Đàn ông ngoại tình đánh mất lý trí Đàn ông luôn lý trí hơn đàn bà. Trong mọi cuộc chiến, đàn ông sẽ luôn là người đủ tỉnh táo và kiên định hơn đàn bà. Bởi vậy, đừng nói một câu đàn ông ngoại tình vì bị dụ dỗ hay lôi kéo. Để lòng dạ một kẻ lý trí có thể ngã nghiêng không dễ, chỉ trừ phi họ bằng lòng đánh mất lý trí. Từ lúc này, đàn ông ngả nghiêng bản ngã, như mù quáng như không còn tỉnh táo. Đàn ông càng lý trí thì khi ngoại tình rồi càng đáng sợ. Họ có đủ những chiêu trò khôn ngoan che mắt vợ. Sự xào xáo trong tâm can và tham lam của đàn ông càng khiến lý trí của họ đảo điên. Sa một bước, đàn ông lúc này cứ có đà mà ngã, cứ lấy sức mà phụ bạc nghĩa tình. Cám dỗ lên ngôi, ái ân mặn nồng, mới mẻ thu hút, đàn ông sa lầy ngoại tình, cứ thế mà lún sâu.

Cám dỗ lên ngôi, ái ân mặn nồng, mới mẻ thu hút, đàn ông sa lầy ngoại tình, cứ thế mà lún sâu - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ngoại tình để tìm lại trái tim Ngược lại với đàn ông, đàn bà sống thiên về tình cảm. Ngay cả người đàn bà sống lý trí và thực tế nhất thì ở họ tình cảm vẫn mạnh mẽ hơn hết. Đàn bà một khi được yêu thương đủ đầy, lòng đàn bà sẽ nới ra thêm bao dung và thứ tha. Vì vậy thứ dịu dàng và ấm áp nhất trên thế gian này chính là trái tim đàn bà. Nhưng đến một lúc, họ héo mòn trân trọng, thiếu thốn yêu thương, dày xéo thương tổn, trái tim đàn bà sẽ dần dần đổ vỡ nát tan. Nếu đàn ông ngoại tình vì đánh mất lý trí, đàn bà lại ngoại tình để tìm lại trái tim. Họ muốn tìm lại lòng dạ đã từng hồ hởi yêu thương, họ muốn đòi lại một trái tim đầy hương cỏ hoa dịu ngọt. Mà đàn bà một khi khao khát hạnh phúc thì như bất chấp, như hóa rồ hóa dại mà mưu cầu. Đáng tiếc, chồng không cho họ, chồng một lần cũng không trả lại họ một trái tim yêu thương nguyên vẹn. Vậy là họ đành tìm đến một người đàn ông xa lạ, người sẵn sàng vẽ lại cho họ những đường nét hạnh phúc, những sống động của một lòng dạ rộn ràng yêu đương. Đàn bà, đáng thương nhất chính là khi vì chồng con mà tim gan rã rời, rồi lại tìm quanh quẩn thế gian xa lạ một trái tim đã từng lành lặn ước mong…

Đàn bà lại ngoại tình để tìm lại trái tim - Ảnh minh họa: Internet Phải chi người ta đủ tỉnh táo và đầy yêu thương… Phải chi đàn ông đừng đánh mất lý trí, đừng quá thông minh chỉ để lừa vợ con thì chắc ngoài kia đã ít đi những đau lòng. Phải chi đàn bà vẫn được yêu thương đủ đầy để lòng dạ không bị mục rửa thì hạnh phúc chắc đã dễ dàng hơn. Phải chi người ta đủ tỉnh táo và yêu thương hơn để biết gia đình là điều đáng để trân trọng nhất đời. Đàn ông liệu có biết thế gian ngoài kia, kẻ hơn vợ mình không thiếu nhưng đi một vòng sẽ nhận ra chẳng ai tốt bằng vợ. Đàn bà có từng biết người dịu dàng hơn chồng mình cũng nhiều lắm nhưng hạnh phúc lén lút với đàn bà như một án tử hình, một đời sau này mấy giây được an yên. Người ta rốt cuộc chỉ biết phút chốc lấp đầy điều mình muốn, có thêm cái mình cần chứ mấy ai biết sau đổ vỡ, mộng tưởng rồi cũng nát tan. Vì ngoại tình rồi sẽ như một vết cắt, cả đời ngăn cách người ta bước tới hạnh phúc. Cái giá của ngoại tình chỉ có đắt đến mất mát đau thương, chứ đừng mong rẻ đến hời hợt dễ dàng… Đàn ông ngoại tình, đàn bà lạc lối, người đánh mất, kẻ tìm lại những thứ đáng lẽ nếu đủ yêu thương thì đã không phải mất hay đi tìm...

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