Đàn bà hơn nhau là ở bản lĩnh buông bỏ, biết đâu là điều tốt dành cho mình

Đến lúc người đàn ông ở bên không thể khiến mình vui, càng không mang đến hạnh phúc cho mình, thì đàn bà hơn nhau chính là ở bản lĩnh dám buông bỏ. Với đàn bà, yêu thương là bản năng, còn buông bỏ mới là bản lĩnh.

Đàn bà lấy chồng là để hạnh phúc Đàn bà, khi yêu đủ nhiều, ở bên nhau đủ lâu, sẽ lấy chồng để có thể yêu và bên nhau lâu dài hơn. Lại không ít đàn bà lấy chồng vì đến tuổi phải lấy, để thành vợ thành mẹ, hoàn thành thiên chức thiên liêng của tạo hóa. Nhưng không phải ai là phụ nữ cũng đều có suy nghĩ lấy chồng là để hạnh phúc. Như phụ nữ có chồng để bảo bọc và yêu thương, chứ không chỉ có thêm một người chồng, một gia đình khác để chăm lo. Như phụ nữ kết hôn không chỉ để có một mái nhà để đi về, mà còn là có một nơi nương tựa khi mỏi mệt, kiệt sức với đời. Đàn bà, cứ yêu mà quên mình cũng được trân trọng, cứ vì nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ mà quên mình cũng cần được yêu thương. Thật ra, đàn bà lấy chồng không thể quá sung sướng thì cũng đừng quá khổ sổ. Người đàn ông nằm cạnh mình hằng đêm chẳng cần phải giỏi giang hoàn hảo, chỉ cần thương mình khi trời bình yên, cùng mình vượt bão giông khi trời trở gió lốc. Đàn bà lấy chồng, đầu tiên hãy vì hạnh phúc của mình sau này.

Đàn bà lấy chồng, đầu tiên hãy vì hạnh phúc của mình sau này - Ảnh minh họa: Internet Nếu không hạnh phúc, chính là phải buông tay Thứ khiến người ta có thể bên nhau một đời chính là cảm giác hạnh phúc khi có nhau. Dù là đàn ông hay đàn bà, cảm giác hạnh phúc này đều rõ ràng và là điều giữ họ giữ gìn hôn nhân của mình. Chỉ là với đàn ông, họ tỉnh táo và có phần tuyệt tình hơn đàn bà. Đàn ông khi không còn hạnh phúc, họ sẽ không có quá nhiều gắng gượng và ràng buộc như đàn bà. Ngược lại, đàn bà lại không dễ dứt tình và quan trọng cảm giác hạnh phúc của mình trong hôn nhân như đàn ông. Đó là lý do nhiều đàn bà sẵn sàng cam chịu khi hạnh phúc đã là điều xa xỉ trong hôn nhân của họ. Đàn bà nên hiểu giá trị của hôn nhân bằng đúng thời hạn hạnh phúc của đàn bà. Đàn bà nếu không thể tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân, chính là lúc phải buông tay. Dù rằng sau một quyết định kết thúc chính là không dứt những điều phải đối mặt và lo nghĩ. Thậm chí, đó còn là một quãng dài tổn thương và mất mát cần thời gian để thích nghi và vực dậy. Nhưng đàn bà phải biết, quan trọng không phải là khó khăn thế nào để kết thúc một cuộc hôn nhân đã vô vọng. Mà là sau cùng, điều ta đang hướng đến chính là bình yên và hạnh phúc cho tương lai. Đàn bà, dù thế nào cũng cần mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Vì mình có hạnh phúc thì mới đủ sức nhen nhóm hy vọng hạnh phúc cho người mình yêu thương.

Với đàn bà, yêu thương là bản năng, còn buông bỏ mới là bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà hơn nhau ở bản lĩnh buông bỏ, biết đâu là điều tốt dành cho mình Đàn bà thường nói với nhau, hơn nhau là ở tấm chồng. Đúng là đàn bà lấy được chồng giỏi giang, tự hào thật. Đàn bà được chồng yêu, cũng hãnh diện lắm. Nhưng đến lúc người đàn ông ở bên không thể khiến mình vui, càng không mang đến hạnh phúc cho mình, thì đàn bà hơn nhau chính là ở bản lĩnh dám buông bỏ. Với đàn bà, yêu thương là bản năng, còn buông bỏ mới là bản lĩnh. Đến khi yêu thương đã đủ, hy sinh đã đầy, nhưng hạnh phúc vẫn chối từ thì đàn bà đừng ngần ngại buông tay. Vì có buông được điều không vui, mới đủ sức nắm những gì tốt đẹp hơn. Đàn bà, phải sống thế nào để nắm được thì phải buông được, yêu được thì phải chia tay được, kết hôn được thì phải ly hôn được. Chung quy vẫn là vì mình mà bắt đầu, cũng là vì mình mà kết thúc. Vì mình mà cố gắng, cũng là vì con mình mà hạnh phúc. Đời đàn bà, muốn hạnh phúc, nhất định phải biết từ bỏ bất hạnh…

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