Ngoại tình...là vô ý? Ngày anh rể tôi ngoại tình, tôi biết chị đau dù chị vẫn tỏ ra bình thản lắm. Nghĩa vợ chồng 20 năm trời, không đau sao có thể là đàn bà? Chỉ là, khi chị nghe anh nói anh vô tình ngả nghiêng, là anh bị dụ dỗ không đường về, chị chỉ cười lạnh tanh. Chị hỏi tôi, ngoại tình là vô ý, phản bội thương tổn người khác là vô tình? Rốt cuộc thì một người đàn ông đã lấy vợ, đã làm cha liệu có còn là một đứa trẻ không có trách nhiệm? Ai làm anh ta ngả nghiêng cho nổi nếu lòng anh ta vốn không muốn đổi thay? Hay ai đủ sức kéo anh ta ra khỏi cánh cửa nhà nếu chân anh ta không muốn đi? Chị tôi cười chính là cười lời ngụy biện của người đàn ông mình dành hơn 20 năm trời để yêu thương và hy sinh. Kẻ ngoại tình thì thà cứ nói mình sai, cứ hối hận mà đổi thay, chứ nói làm gì một câu mình không cố ý ngoại tình, không vô ý gây thương tổn cho người khác? Đàn ông ngoại tình, đơn giản vì anh ta muốn. Đàn ông bội bạc, cũng chỉ vì lòng dạ rõ ràng đã muốn lung lay. Nhà không vững, chính là vì người xây không đủ tâm. Trách làm gì kẻ ngoài, đổ lỗi làm gì người không có bổn phận làm chồng làm vợ ngoài kia. Lớn cả rồi, đừng nói chuyện lỗi tại tình yêu hay vô ý thương nhớ làm gì. Người lớn, ngay cả tình yêu cũng phải có trách nhiệm. Đừng phũ bỏ tất thảy mà nhân danh tình yêu tổn thương người khác.

Lớn cả rồi, đừng nói chuyện lỗi tại tình yêu hay vô ý thương nhớ làm gì - Ảnh minh họa: Internet Ngoại tình không phải là tình yêu Đàn ông ngoại tình, làm ơn hãy tỉnh táo, thứ tình yêu khiến vợ đau, con khóc nào có phải là tình yêu. Ngoại tình không phải là tình yêu. Điều khiến người khác đau khổ đến tuyệt vọng cũng không phải là tình yêu. Liệu rằng các anh có chắc thứ cảm giác phút chốc đó có thể cho các anh hạnh phúc cả đời. Hay người tình hôm nay có thể cho các anh tình yêu khắc cốt bền vững một đời như vợ? Đừng vớ phải một cảm giác mới mẻ, đầy hứng thú lại nhân danh tình yêu mà chối từ nghĩa tình vợ chồng sắc son một thời. Ngoại tình không nên và cũng không phải là tình yêu. Đàn ông có gia đình không thể và cũng không có quyền được yêu, một tình yêu đúng nghĩa với người phụ nữ nào khác ngoài vợ mình. Các anh đã là chồng, đàn ông có trách nhiệm thì nên hiểu thủy chung là một loại sĩ diện. Ngoại tình, chính là đánh mất sĩ diện đàn ông. Ngoại tình, là trái ngược với tình yêu và hôn nhân. Và phải nhớ, sẽ không có thứ tình cảm nào cao quý và đáng để trân trọng hơn nghĩa vợ chồng, hơn tình gia đình.

Ngoại tình không nên và cũng không phải là tình yêu - Ảnh minh họa: Internet Ngoại tình là thứ bạo lực đau đớn và dai dẳng nhất Ngày chị tôi quyết định làm đơn ly hôn chồng, đã không ít người ngăn cản chị. Họ trách chị tôi không cho chồng nổi một lần thứ tha. Họ nói chị tôi tàn nhẫn, sao không nghĩ đến con cái, gia đình sau này. Chị tôi cười nhạt, chị nói với tôi, sao thế gian cứ bắt đàn bà phải tha thứ, khi họ vốn không biết ngoại tình cũng như một thứ bạo lực đau đớn và dai dẳng nhất. Với chị tôi, ngoại tình chính là như thế. Người ta bạo lực thể xác đau một, còn bạo lực tâm can lòng dạ còn đau mười, đau đến dai dẳng và âm ỉ. Da thịt đau còn có lúc lành, chứ vết thương trong lòng, ai đảm bảo rồi sẽ khỏi, hay một đời chữa không nổi một lần bị bội bạc? Và đâu phải ai cũng hiểu, có chồng ngoại tình thì rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu, đã từng thứ tha nhường nào. Cũng mấy ai biết ngoại tình khiến đàn bà phải chịu đến mức nào mà bất chấp ly hôn, sống chết cũng phải kết thúc. Chị tôi chỉ nói, cứ xem như chị đã chịu bạo lực tâm hồn quá lâu, đến lúc cũng không chịu nổi mà tìm đường cho lòng dạ được sống. Như người ta thèm được sống khi từng bị đánh đập dày vò, và chị cũng muốn được sống khi trái tim đã có quá nhiều vết tích đau thương…

Chấp nhận tiếp tục sống chung với chồng ngoại tình, vợ phải biết những điều này! Có thể bỏ qua bội bạc của chồng vốn không là chuyện dễ dàng với mọi phụ nữ. Nhưng nếu đã lựa chọn thế này, phụ nữ cần phải nhớ thật kỹ những điều sau đây.

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