Dưới đây là những kiểu phản bội của đàn ông khiến phụ nữ sợ hãi, căm hận tận xương tủy. Khi "tức nước vỡ bờ", họ có thể sẽ ly hôn để giải thoát cho bản thân.

Người chồng thương vợ, có trách nhiệm với gia đình sẽ không bao giờ ngoại tình trong thời điểm này. Họ sẽ không tàn nhẫn nhìn vợ chịu đau đớn từng cơn còn bản thân thì tìm đàn bà khác để thỏa mãn. Vì họ biết ngoại tình trong giai đoạn này chẳng khác nào kẻ vong ơn bội nghĩa, không thể tha thứ được.

Khi vợ mang thai, đàn ông phản bội là điều đáng kinh tởm nhất. Cánh mày râu thường bao biện rằng vợ không đáp ứng được nhu cầu của mình, do bức bối nên mới "ăn vụng". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đàn ông hèn hạ.

Trước mặt thề non hẹn biển nhưng sau lưng lại ngoại tình

Phụ nữ đừng tha thứ cho người tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông ngoại tình có rất nhiều kiểu. Có người công khai cho thiên hạ biết, có kẻ lại giấu nhẹm. Nhưng tất cả đều đớn hèn, tàn nhẫn như nhau. Đàn bà rất sợ kiểu đàn ông trước mặt thề non hẹn biển, “anh chỉ yêu mình em” nhưng sau lưng lại ôm ấp người đàn bà khác. Họ sợ kiểu người ngọt ngào, dẻo miệng nhưng trong lòng lại đầy mưu mô, lọc lừa.

Ngoại tình với bạn thân của vợ

Khi có người chồng tệ như thế này, phụ nữ cũng đừng giữ làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Nếu lâm vào tình cảnh này, đàn bà sẽ bị ám ảnh cả đời. Bị hai người thân thiết lừa gạt, chẳng có người vợ nào chịu đựng được nỗi đau đớn cùng cực này. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy chọn cách buông bỏ. Gã chồng tệ bạc không đáng để bạn níu giữ, người bạn xấu xa đó không đáng để bạn bận tâm nữa.

Ngoại tình khi giàu sang

Đàn bà đừng chấp nhận đàn ông lừa gạt mình - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói biết rõ lòng dạ đàn bà khi nghèo khổ, thấu hiểu lòng đàn ông khi giàu sang. Khi giàu sang, đàn ông thường sinh tật. Khi có tiền, xung quanh họ sẽ xuất hiện nhiều bóng hồng, khiến họ dễ sa ngã. Nếu chồng thay lòng khi giàu có, bạn đừng tiếc mà tìm cách níu giữ. Bạn có quyền buông bỏ kẻ tệ bạc đó để giải thoát cho bản thân.