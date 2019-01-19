Muốn hạnh phúc viên mãn, phụ nữ phải can đảm thành thật với chồng 3 điều này

Phụ nữ yêu 19/01/2019 05:30

Cũng không sai nếu phụ nữ giữ riêng cho mình niềm tin, độc lập và tài chính. Nhưng nhất định có những điều phụ nữ nên can đảm bày tỏ hết để chồng thấu hiểu.

Khi bước vào hôn nhân, phụ nữ thường gánh nhiều thiệt thòi, tổn thương. Bởi thế mà người ta hay khuyên phụ nữ muốn yên ổn đừng quá thành thật để chồng biết hết mọi thứ. Để nếu hôn nhân có đổ vỡ, phụ nữ vẫn giữ được đường lui an toàn cho bản thân.

Cũng không sai nếu phụ nữ giữ riêng cho mình niềm tin, độc lập và tài chính. Nhưng nhất định có những điều phụ nữ nên can đảm bày tỏ hết để chồng thấu hiểu.

Cảm xúc

Từ ngàn xưa, phụ nữ đều được mệnh danh là sinh vật có tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa, chẳng ai hiểu nổi, không ai đoán hết. Và đàn ông cũng không ít lần vò tóc rối ren không đoán nổi suy nghĩ, cảm xúc của phụ nữ. Bởi thay vì cứ nói rằng bản thân thích cái này, hay không muốn cái kia, phụ nữ lại thể hiện sự hờn dỗi mà đàn ông chẳng thể hiểu được.

Muốn hạnh phúc viên mãn, phụ nữ phải can đảm thành thật với chồng 3 điều này - Ảnh 1
Phụ nữ hãy chủ động để chồng hiểu mình hơn, từ đó cũng giữ được yêu thương bền vững hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ là phụ nữ ơi, đàn ông họ chẳng phải như cánh chị em bạn bè của mình đâu, họ có thể thông minh nhưng không thể đọc hết mọi cảm xúc tình cảm của vợ. Họ không hiểu, không có nghĩa là họ không yêu thương. Họ muốn hiểu thì chính là muốn yêu thương bạn hơn. Bởi vậy, thay vì kỳ vọng rằng chồng có thể đoán hết được suy nghĩ, tâm ý của mình, hãy mạnh dạn bày tỏ những điều bạn mong muốn để anh ấy hiểu.

Vì nếu vợ không nói, chồng có khi chẳng bao giờ hiểu hết được. Sau đó, vợ lại giận dỗi vì chồng không hiểu, chồng lại mỏi mệt thì mâu thuẫn chỉ càng ngày một nhiều. Mà rõ ràng, đâu có khó để nói những điều mình mong muốn. Vậy nên, phụ nữ hãy chủ động để chồng hiểu mình hơn, từ đó cũng giữ được yêu thương bền vững hơn.

Các mối quan hệ xung quanh

Khi đã là vợ chồng, hãy cho nhau niềm tin đủ đầy. Lòng tin là nền tảng vững chắc trong mọi cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và chỉ khi rõ ràng, công khai các mối quan hệ của cả hai thì niềm tin mới ngày một vững chắc.

Do đó, dù là bạn bè, đối tác mới quen hay đồng nghiệp của nhau thì hai vợ chồng đều nên biết. Từ đó, vợ chồng sẽ có niềm tin chắc chắn hơn, cũng không thể nghi ngờ nhau điều gì.

Muốn hạnh phúc viên mãn, phụ nữ phải can đảm thành thật với chồng 3 điều này - Ảnh 2
Khi đã là vợ chồng, hãy cho nhau niềm tin đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Công việc

Hai vợ chồng có thể sẽ có hai môi trường làm việc khác nhau. Bởi thế, khi trở về nhà, vợ đừng ngần ngại kể chồng nghe về công việc hay những gì xảy ra ở chỗ làm. Khi kể chồng nghe, phụ nữ hãy thành thật về mọi thứ, từ đồng nghiệp, công việc, tiền lương đến chính sách công ty. Từ đó, chồng sẽ hiểu hơn về công việc của vợ, cũng sẽ biết vợ có thể gặp khó khăn hay gánh nặng gì.

Chồng cũng sẽ kể vợ nghe về công việc của mình, hay những căng thẳng mỏi mệt anh ấy phải chịu. Đây không chỉ là cách để làm chồng tin tưởng hơn, còn là để tạo thói quen san sẻ, thấu hiểu trong công việc của cả hai.

Muốn hạnh phúc viên mãn, phụ nữ phải can đảm thành thật với chồng 3 điều này - Ảnh 3
Khi trở về nhà, vợ đừng ngần ngại kể chồng nghe về công việc hay những gì xảy ra ở chỗ làm - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng trong hôn nhân phải có những ranh giới nhất định để không tổn thương cái tôi của nhau. Nhưng cũng đừng quên, hôn nhân không thể thiếu sự thấu hiểu và tin tưởng. Những gì cần phải giữ lại thì chắc chắn phải giữ, nhưng những điều phải chia sẻ thì phụ nữ cũng đừng ngần ngại thật lòng nhất với chồng. Khi được nhận như thế, chắc chắn chồng cũng sẽ biết cách cho đi để củng cố tình cảm và lòng tin của cả hai.

Đạo vợ chồng: Muốn lâu bền hãy dùng TÂM chứ đừng dùng TÂM KẾ

Đạo vợ chồng: Muốn lâu bền hãy dùng TÂM chứ đừng dùng TÂM KẾ

Vợ chồng gặp gỡ nhau là do duyên phận nhưng ở bên nhau được bao lâu lại là do sự cố gắng của 2 người!

Xem thêm
Từ khóa:   điều phụ nữ nên nói sống thành thật với chồng cách để phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 14 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 27 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 4 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 19 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này