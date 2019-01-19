Muốn hạnh phúc viên mãn, phụ nữ phải can đảm thành thật với chồng 3 điều này

Cũng không sai nếu phụ nữ giữ riêng cho mình niềm tin, độc lập và tài chính. Nhưng nhất định có những điều phụ nữ nên can đảm bày tỏ hết để chồng thấu hiểu.

Khi bước vào hôn nhân, phụ nữ thường gánh nhiều thiệt thòi, tổn thương. Bởi thế mà người ta hay khuyên phụ nữ muốn yên ổn đừng quá thành thật để chồng biết hết mọi thứ. Để nếu hôn nhân có đổ vỡ, phụ nữ vẫn giữ được đường lui an toàn cho bản thân.

Chỉ là phụ nữ ơi, đàn ông họ chẳng phải như cánh chị em bạn bè của mình đâu, họ có thể thông minh nhưng không thể đọc hết mọi cảm xúc tình cảm của vợ. Họ không hiểu, không có nghĩa là họ không yêu thương. Họ muốn hiểu thì chính là muốn yêu thương bạn hơn. Bởi vậy, thay vì kỳ vọng rằng chồng có thể đoán hết được suy nghĩ, tâm ý của mình, hãy mạnh dạn bày tỏ những điều bạn mong muốn để anh ấy hiểu.

Từ ngàn xưa, phụ nữ đều được mệnh danh là sinh vật có tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa, chẳng ai hiểu nổi, không ai đoán hết. Và đàn ông cũng không ít lần vò tóc rối ren không đoán nổi suy nghĩ, cảm xúc của phụ nữ. Bởi thay vì cứ nói rằng bản thân thích cái này, hay không muốn cái kia, phụ nữ lại thể hiện sự hờn dỗi mà đàn ông chẳng thể hiểu được.

Vì nếu vợ không nói, chồng có khi chẳng bao giờ hiểu hết được. Sau đó, vợ lại giận dỗi vì chồng không hiểu, chồng lại mỏi mệt thì mâu thuẫn chỉ càng ngày một nhiều. Mà rõ ràng, đâu có khó để nói những điều mình mong muốn. Vậy nên, phụ nữ hãy chủ động để chồng hiểu mình hơn, từ đó cũng giữ được yêu thương bền vững hơn.

Các mối quan hệ xung quanh

Khi đã là vợ chồng, hãy cho nhau niềm tin đủ đầy. Lòng tin là nền tảng vững chắc trong mọi cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và chỉ khi rõ ràng, công khai các mối quan hệ của cả hai thì niềm tin mới ngày một vững chắc.

Do đó, dù là bạn bè, đối tác mới quen hay đồng nghiệp của nhau thì hai vợ chồng đều nên biết. Từ đó, vợ chồng sẽ có niềm tin chắc chắn hơn, cũng không thể nghi ngờ nhau điều gì.

Khi đã là vợ chồng, hãy cho nhau niềm tin đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Công việc

Hai vợ chồng có thể sẽ có hai môi trường làm việc khác nhau. Bởi thế, khi trở về nhà, vợ đừng ngần ngại kể chồng nghe về công việc hay những gì xảy ra ở chỗ làm. Khi kể chồng nghe, phụ nữ hãy thành thật về mọi thứ, từ đồng nghiệp, công việc, tiền lương đến chính sách công ty. Từ đó, chồng sẽ hiểu hơn về công việc của vợ, cũng sẽ biết vợ có thể gặp khó khăn hay gánh nặng gì.

Chồng cũng sẽ kể vợ nghe về công việc của mình, hay những căng thẳng mỏi mệt anh ấy phải chịu. Đây không chỉ là cách để làm chồng tin tưởng hơn, còn là để tạo thói quen san sẻ, thấu hiểu trong công việc của cả hai.

Khi trở về nhà, vợ đừng ngần ngại kể chồng nghe về công việc hay những gì xảy ra ở chỗ làm - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng trong hôn nhân phải có những ranh giới nhất định để không tổn thương cái tôi của nhau. Nhưng cũng đừng quên, hôn nhân không thể thiếu sự thấu hiểu và tin tưởng. Những gì cần phải giữ lại thì chắc chắn phải giữ, nhưng những điều phải chia sẻ thì phụ nữ cũng đừng ngần ngại thật lòng nhất với chồng. Khi được nhận như thế, chắc chắn chồng cũng sẽ biết cách cho đi để củng cố tình cảm và lòng tin của cả hai.