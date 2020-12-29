Muốn bớt khổ, phụ nữ hãy ‘nhét’ những thứ này vào đầu trong năm mới

Phụ nữ yêu 29/12/2020 06:00

Người phụ nữ khôn ngoan muốn bớt khổ hãy “nhét” những thứ này vào đầu trong năm mới để cuộc sống thoát khỏi những rối ren, bất hạnh.

Không phải giữ thật chặt người đàn ông bên cạnh, đây mới là những điều giúp phụ nữ khôn ngoan bớt khổ, càng giữ bên mình càng hạnh phúc.

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Phụ nữ khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

1. Hy sinh chỉ làm bản thân trở nên bất hạnh mà thôi. Người phụ nữ dại nhất là hy sinh tất cả thanh xuân, thời gian và tuổi trẻ vì người khác. Họ nghĩ chỉ cần mình hết lòng thì chồng sẽ thật tâm thật dạ. Nhưng thực tế đàn bà càng hy sinh đàn ông càng xem thường. Thế nên đừng bao giờ tận tâm vì bất cứ ai mà chuốc bất hạnh về mình.

2. Đi làm kiếm tiền là hạnh phúc. Người đàn bà hiện đại đừng bao giờ gật đầu chấp nhận cuộc sống ở nhà chồng nuôi. Đừng bao giờ cam chịu cuộc sống phải ngửa tay xin tiền chồng. Vì khi tiêu tiền đàn ông, bạn sẽ phải đánh mất đi giá trị, nhân phẩm của mình.

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Phụ nữ khôn hãy biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

3. Người đàn bà khôn ngoan hãy tránh xa kiểu đàn ông luôn dùng vật chất để tán tỉnh mình. Vì khi “câu” được bạn rồi, họ sẽ xem thường nhân phẩm của bạn nói riêng và tất cả phụ nữ nói chung.

4. Muốn người khác chung thủy, bản thân bạn phải biết nâng cao giá trị của bản thân. Bạn phải biết làm mọi cách để lúc nào cũng mới mẻ, đắt giá trong mắt đối phương.

5. Đàn bà ôm hết việc vào người là đàn bà dại. Đàn bà chuyện gì cũng lắc đầu bảo không biết mới khôn ngoan. Sống ở đời càng biết nhiều càng cực thân chứ chẳng được lợi ích gì.

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Muốn hạnh phúc hãy bỏ đi sự sân si, hận thù - Ảnh minh họa: Internet

6. Muốn bớt khổ, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn. Đừng bao giờ vì muốn làm hài lòng người khác mà không màng đến cảm xúc của mình.

7. Trong năm mới, hãy biết buông bỏ những sân hận hay oán thù. Hãy chọn cho mình cuộc sống bình yên, đừng vướng vào chuyện sân si của thiên hạ mà mệt thân.

8. Đừng ngồi lê đôi mách, tò mò chuyện thiên hạ. Hãy sống tốt cuộc đời của mình, đừng phán xét việc làm của người khác. Vì ai cũng có cuộc đời riêng để sống, bạn không sống thay họ thì tuyệt đối đừng xen vào.

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Muốn bớt khổ, đừng cố gắng làm hài lòng bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

9. Hạnh phúc là do bản thân lựa chọn, đừng nghe theo sự sắp đặt của người khác mà không làm chủ được cuộc sống của mình. Chỉ cần làm những gì bản thân thích, chứ đừng làm theo những điều người khác thích.

10. Nếu có khó khăn, hãy ngẩng cao đầu tự động viên bản thân cố lên chứ đừng cúi đầu oán trách tại sao ông trời lại bất công với mình.

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