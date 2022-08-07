Muốn biết vợ con ở đâu trong lòng chồng thì cứ nhìn vào những gì anh ấy làm khi về nhà

Ngược lại, người đàn ông chung thủy , thương yêu vợ con sẽ chia sẻ cùng vợ mọi việc trong cuộc sống. Thứ anh ấy đưa vợ không chỉ có tiền mà còn là một tay giúp sức, cùng vợ xây dựng gia đình. Chính tư duy sống có trách nhiệm với gia đình thế này mới giữ đàn ông tránh xa khỏi cám dỗ ngoại tình. Từ đó, vợ chồng sống hạnh phúc, ngày càng thấu hiểu, gia đình cũng sung túc, đằm ấm hơn.

Một người đàn ông không yêu thương vợ con sẽ thường có suy nghĩ chỉ cần kiếm tiền và giao hết chuyện trong nhà cho vợ. Họ không quan tâm vợ một mình gánh nhiều áp lực, xoay sở để nhà cửa sạch sẽ, con cái ngoan hiền. Thứ họ cho vợ nhiều nhất chính là tiền.

Phụ nữ ngày nay cũng ra ngoài kiếm tiền, họ vừa có căng thẳng nơi công sở, vừa lo toan nghĩ quán xuyến việc nhà. Thậm chí, phụ nữ ở nhà nội trợ cũng không dễ dàng như đàn ông thường nghĩ. Và việc đàn ông nghĩ nấu nướng, làm việc nhà chỉ là trách nhiệm của phụ nữ sẽ dần khiến họ cảm thấy nặng nề, thay vì vui vẻ tràn đầy yêu thương để cho chồng con những bữa ăn thơm ngon. Dù không nói ra nhưng phụ nữ cần được chia sẻ để thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Người đàn ông chung thủy thường làm những việc này sau khi tan làm.

Một người đàn ông tốt sẽ thấu hiểu nỗi khổ không nói nên lời này của vợ mình. Vì thế khi tan làm, anh ấy sẽ chủ động giúp đỡ vợ, vào bếp nấu ăn hoặc làm việc nhà. Anh ấy muốn ít nhiều chia sẻ cùng vợ, không để vợ cô đơn mệt mỏi.

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Chủ động chơi với con, dạy con học

Khi đàn ông chơi với con, không chỉ là dành thời gian để gần gũi với quá trình từng ngày lớn lên của con, mà còn là để vợ có thêm thời gian chăm sóc bản thân. Và dạy dỗ con học cũng là một phần trách nhiệm của người chồng trong gia đình.

Đàn ông càng yêu thương vợ thì sẽ càng chủ động trong việc trông giữ, dạy học cho con. Họ xem đó là một việc đương nhiên mỗi ngày, cũng không hề kêu ca hay đẩy hết trách nhiệm cho vợ.

Thường xuyên tâm sự với vợ

Giao tiếp trong hôn nhân là điều không thể thiếu, mỗi ngày đều phải có để hôn nhân không nhàm chán, thiếu thốn thấu hiểu, sẻ chia. Trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ, yếu tố then chốt khiến vợ chồng xa cách nhau chính là không bày tỏ, trò chuyện để thấu hiểu, theo kịp suy nghĩ của nhau mỗi ngày.

Đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là người thứ ba xuất hiện, mà là khi vợ chồng không có gì để nói với nhau. Gắn kết không còn thì mọi kẽ hở đều trở thành khoảng cách vô tận.

Người đàn ông chung thủy luôn muốn trò chuyện cùng vợ. Vì anh ấy dành quan tâm cho vợ từ những thói quen sinh hoạt, những việc vợ trải qua, những suy nghĩ mong muốn của vợ hằng ngày. Đó không chỉ là vì anh ấy để tâm đến vợ, mà còn để hiểu vợ hơn, từ đó cố gắng giúp vợ thấy thoải mái, vui vẻ hơn.

Khi đã lấy chồng, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Muốn biết chồng yêu mình nhiều hay ít thì cứ nhìn hành động của anh ấy khi tan làm. Muốn biết vợ con ở đâu trong lòng chồng thì cứ nhìn vào những gì anh ấy làm khi về nhà. Gia đình có bao nhiêu hạnh phúc, nụ cười của vợ có bao nhiêu rạng ngờ, đều một phần nằm ở người chồng có tâm.