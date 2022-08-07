Muốn biết vợ con ở đâu trong lòng chồng thì cứ nhìn vào những gì anh ấy làm khi về nhà

Phụ nữ yêu 07/08/2022 16:06

Người đàn ông chung thủy thường làm những việc này sau khi tan làm.

Một người đàn ông không yêu thương vợ con sẽ thường có suy nghĩ chỉ cần kiếm tiền và giao hết chuyện trong nhà cho vợ. Họ không quan tâm vợ một mình gánh nhiều áp lực, xoay sở để nhà cửa sạch sẽ, con cái ngoan hiền. Thứ họ cho vợ nhiều nhất chính là tiền.

Ngược lại, người đàn ông chung thủy, thương yêu vợ con sẽ chia sẻ cùng vợ mọi việc trong cuộc sống. Thứ anh ấy đưa vợ không chỉ có tiền mà còn là một tay giúp sức, cùng vợ xây dựng gia đình. Chính tư duy sống có trách nhiệm với gia đình thế này mới giữ đàn ông tránh xa khỏi cám dỗ ngoại tình. Từ đó, vợ chồng sống hạnh phúc, ngày càng thấu hiểu, gia đình cũng sung túc, đằm ấm hơn.

Người đàn ông chung thủy thường làm những việc này sau khi tan làm.

Chủ động vào bếp và làm việc nhà

Phụ nữ ngày nay cũng ra ngoài kiếm tiền, họ vừa có căng thẳng nơi công sở, vừa lo toan nghĩ quán xuyến việc nhà. Thậm chí, phụ nữ ở nhà nội trợ cũng không dễ dàng như đàn ông thường nghĩ. Và việc đàn ông nghĩ nấu nướng, làm việc nhà chỉ là trách nhiệm của phụ nữ sẽ dần khiến họ cảm thấy nặng nề, thay vì vui vẻ tràn đầy yêu thương để cho chồng con những bữa ăn thơm ngon. Dù không nói ra nhưng phụ nữ cần được chia sẻ để thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Một người đàn ông tốt sẽ thấu hiểu nỗi khổ không nói nên lời này của vợ mình. Vì thế khi tan làm, anh ấy sẽ chủ động giúp đỡ vợ, vào bếp nấu ăn hoặc làm việc nhà. Anh ấy muốn ít nhiều chia sẻ cùng vợ, không để vợ cô đơn mệt mỏi.

Muốn biết vợ con ở đâu trong lòng chồng thì cứ nhìn vào những gì anh ấy làm khi về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chủ động chơi với con, dạy con học

Khi đàn ông chơi với con, không chỉ là dành thời gian để gần gũi với quá trình từng ngày lớn lên của con, mà còn là để vợ có thêm thời gian chăm sóc bản thân. Và dạy dỗ con học cũng là một phần trách nhiệm của người chồng trong gia đình.

Đàn ông càng yêu thương vợ thì sẽ càng chủ động trong việc trông giữ, dạy học cho con. Họ xem đó là một việc đương nhiên mỗi ngày, cũng không hề kêu ca hay đẩy hết trách nhiệm cho vợ.

Thường xuyên tâm sự với vợ

Giao tiếp trong hôn nhân là điều không thể thiếu, mỗi ngày đều phải có để hôn nhân không nhàm chán, thiếu thốn thấu hiểu, sẻ chia. Trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ, yếu tố then chốt khiến vợ chồng xa cách nhau chính là không bày tỏ, trò chuyện để thấu hiểu, theo kịp suy nghĩ của nhau mỗi ngày.

Đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là người thứ ba xuất hiện, mà là khi vợ chồng không có gì để nói với nhau. Gắn kết không còn thì mọi kẽ hở đều trở thành khoảng cách vô tận.

Người đàn ông chung thủy luôn muốn trò chuyện cùng vợ. Vì anh ấy dành quan tâm cho vợ từ những thói quen sinh hoạt, những việc vợ trải qua, những suy nghĩ mong muốn của vợ hằng ngày. Đó không chỉ là vì anh ấy để tâm đến vợ, mà còn để hiểu vợ hơn, từ đó cố gắng giúp vợ thấy thoải mái, vui vẻ hơn.

Khi đã lấy chồng, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Muốn biết chồng yêu mình nhiều hay ít thì cứ nhìn hành động của anh ấy khi tan làm. Muốn biết vợ con ở đâu trong lòng chồng thì cứ nhìn vào những gì anh ấy làm khi về nhà. Gia đình có bao nhiêu hạnh phúc, nụ cười của vợ có bao nhiêu rạng ngờ, đều một phần nằm ở người chồng có tâm.

Đàn ông chung thủy hay lăng nhăng, phụ nữ khôn chỉ cần nhìn vào 4 điểm này trên người đối phương

Đàn ông chung thủy hay lăng nhăng, phụ nữ khôn chỉ cần nhìn vào 4 điểm này trên người đối phương

Phụ nữ thích yêu bằng tai và “chết” vì những lời mật ngọt dụ dỗ của đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông chung thủy đàn ông yêu đàn ông của gia đình

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 59 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này