Muốn biết người đàn ông có đáng làm chồng hay không, chỉ cần để ý những điều sau

Để kết luận người đàn ông ấy có xứng đáng để mình đồng hành suốt chặng đường dài hay không, phụ nữ có thể dựa vào các yếu tố sau đây để phân tích.

Nếu anh ta không hề phụ nổi mẹ mình một đồng tiền chợ, nhưng lại dám mua tặng bạn một chai nước hoa đắt tiền – bạn đừng vội mừng! Nếu anh ta đi chơi cùng bạn và sẵn sàng tắt cuộc gọi đến của ba mẹ vì sợ bị làm phiền – bạn đừng vội mừng. Nếu anh ta chiều lòng mọi thứ ở bạn nhưng lại sẵn sàng cộc cằn cãi vã lại ba mẹ - bạn đừng vội mừng!

Đây là điều cực kì quan trọng và là điều kiện bạn cần quan tâm đầu tiên nếu muốn biết anh ta có thực sự phù hợp làm một người chồng, người cha có trách nhiệm hay không. Một người đàn ông có thể cư xử rất lịch thiệp với hàng xóm, với họ hàng, với bạn bè, nhưng với gia đình, anh ta sẽ bộc lộ con người thật.

Phụ nữ, khi yêu thường hay mù quáng, cho rằng những hành động của anh ta chứng minh bạn là người quan trọng nhất. Kì thật, anh ta chỉ đang đua đòi những thứ vỏ bọc bên ngoài để làm hào nhoáng nên mối quan hệ. Còn thứ giá trị cốt lõi – một tình cảm chân thành, một sự gắn kết bền chặt, một tinh thần phân định đúng sai giá trị cuộc sống – anh ta đều không có. Nhưng, đó đều là những thứ nền tảng cho việc xây dựng gia đình.

Phụ nữ khi yêu thường hay khó chịu nếu người đàn ông của mình quá xem trọng gia đình. Nhưng đó mới là người đàn ông đáng tin cậy. Một khi bạn bước chân về làm vợ anh ta, trở thành gia đình của anh ta, anh ta sẽ xem trọng bạn giống hệt như cách anh ta xem trọng gia đình vốn có của anh ta vậy. Không có chuyện người đàn ông nào cư xử giẻ rách với ba mẹ, lại biết cư xử văn minh với vợ con.

Để ý cách anh ta làm việc

Người đàn ông của bạn có thể không là người giỏi nhất, nhưng phải là người làm việc có ý thức trách nhiệm nhất. Nếu bạn thấy anh ta thường xuyên trễ giờ, thường xuyên trễ deadline, trong công việc thường không có ý thức cầu tiến và không có tinh thần hi sinh, bạn nên cân nhắc lại!

Người đàn ông phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông có tinh thần trách nhiệm cao là biểu trưng cho một người có tấm lòng rộng mở, quảng đại, có lòng tự trọng và mong muốn cống hiến giá trị. Nếu không làm được những điều đó, anh ta có thể là kẻ vừa bất tài vừa nhỏ mọn lười biếng, không thể gánh vác gia đình.

Tạo mối quan hệ với bạn bè

Người đàn ông của bạn, nếu đối với bạn bè quá tinh ranh quá tính toán, hoặc đối với bạn bè quá cả nể quá mê đắm, đều không tốt!

Đàn ông chơi với bạn bè chỉ để lợi dụng – đàn ông ấy “không xài được”. Đàn ông chơi với bạn vì mê bạn – đàn ông ấy không có chính kiến. Người biết chơi với bạn một cách công bằng, trọng nghĩa khí, hữu ích cho đôi bên, ấy mới là người đàn ông đáng tin.

Cách anh ta hành xử với phụ nữ

Đừng ham mê những anh chàng quá ga lăng với phụ nữ. Những lời nói đường mật, những cử chỉ quá thuần thục, không ít thì nhiều chứng tỏ anh ta là một gã đào hoa phong lưu.

Cũng đừng vội đánh giá cao những anh chàng lạnh lùng ít nói, thường xuyên né xa phụ nữ. Bạn nghĩ rằng anh ta không thể ngoại tình? Kì thật, những người đàn ông như vậy, bạn không hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Chưa kể, chính bạn cũng có nguy cơ cao bị anh ta cư xử vô tâm.

Người đàn ông tốt phải cư xử có chừng mực với những người phụ nữ xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông cư xử với phụ nữ với thái độ văn minh, tôn trọng và có chừng mực, có nguyên tắc riêng, đó là người đàn ông thực thụ. Ví dụ như, bạn chưa bao giờ nghe anh ấy bình phẩm về bà hàng xóm, ngay cả khi bạn hoặc tất cả những người trong gia đình đều đang bình phẩm. Bạn cũng chẳng khi nào thấy anh ấy lôi chủ đề phụ nữ ra trên bàn nhậu để mua vui.

Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy anh ấy tùy tiện chạm vào bất kì người phụ nữ nào, hay có hành động quan tâm thái quá dưới cái mác ga lăng, cũng như không để bất kì người phụ nữ nào “rào trước đón sau” mình. Người đàn ông như vậy, xứng đáng để lấy làm chồng.