Muốn biết chàng có yêu bạn thật lòng hay không, chờ đến 3 thời điểm này sẽ rõ

Chén đũa còn có lúc xô nhau, đàn ông và phụ nữ dù hợp nhau đến mấy cũng khó tránh khỏi những khác biệt, bất hòa trong cuộc sống. Thế nhưng, đứng trước những tình huống sau, cách hành xử của đàn ông yêu thật lòng và đàn ông yêu hời hợt sẽ khác nhau rất nhiều.

Đàn ông yêu sâu đậm không như thế. Họ luôn cố gắng giải quyết êm đẹp mọi khúc mắc trong mối quan hệ. Cãi nhau dù to tiếng đến mấy chàng cũng chẳng nhục mạ hay xúc phạm người phụ nữ của mình. Họ còn soái ca đến mức chủ động nói lời xin lỗi, dù bản thân chẳng làm gì sai. Chàng làm thế vì hiểu rằng làm người yêu buồn thì lỗi lầm thuộc về họ.

Đàn ông nông cạn thường chẳng tiếc lời mắng nhiếc, chửi rủa để lấn át và cố gắng giành phần thắng về mình khi hai bạn cãi nhau. Họ chẳng màng đến tâm tư của đối phương, chẳng sợ làm người phụ nữ của mình thương tổn. Thậm chí, họ còn cố ý dùng chiến tranh lạnh để uy hiếp, làm đối phương sợ bị bỏ rơi mà phải xuống nước nói lời xin lỗi, nhận mọi thua thiệt. Trong khi, người có lỗi, người phạm sai lầm lại chính là họ.

Càng yêu đàn ông càng biết cách nhẫn nhịn, xoa dịu những nghi ngại trong lòng đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn ghen tuông vô lối

Đặc biệt, nếu muốn biết đàn ông yêu bạn đến nhường nào, chị em hãy xem thái độ của anh ấy khi bạn ghen tuông. Càng yêu đàn ông càng biết cách nhẫn nhịn, xoa dịu những nghi ngại trong lòng bạn. Anh ấy biết rằng vì yêu, vì trân trọng mối quan hệ này nên bạn mới ghen tuông với phụ nữ khác.

Chàng sẽ ra sức khẳng định tình yêu mình dành cho bạn, thẳng thắn từ chối những lời ong bướm, giữ khoảng cách an toàn với người khác giới để bạn có thể vững tin rằng trong tim chàng chỉ có mỗi bạn.

Trước những trận cuồng phong, hờn giận của người mình yêu đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn giữ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn giận hờn

Người xưa có câu “giận quá mất khôn”, khi đánh mất lý trí ta dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm, làm nên những chuyện khiến ta phải hối hận khôn nguôi. Biết được điều ấy nên trước những trận cuồng phong, hờn giận của người mình yêu đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn giữ im lặng.

Chàng vẫn thầm để tâm đến bạn nhưng chẳng vội đôi co qua lại. Anh ấy muốn cho bạn một khoảng lặng để có thể bình tâm, kiểm soát cảm xúc thật tốt. Chàng nhẫn nại chờ đến khi sóng gió qua đi, khi bạn “hạ hỏa” để cả hai có thể ngồi lại với nhau, nói hết những khúc mắc trong lòng và cùng nhau tháo gỡ từng nút thắt.

Nếu không yêu sâu đậm, không trân trọng bạn thì anh ấy sẽ bỏ mặc bạn với cơn tức giận mà vui vẻ với phụ nữ khác rồi.

Thế nên, nếu đang yêu người đàn ông sẵn lòng bao dung mọi thiếu sót, luôn ở bên mỗi khi mình phạm sai lầm và luôn nuông chiều, dung túng và chẳng bắt mình phải trưởng thành, mạnh mẽ thì bạn chính là người phụ nữ may mắn nhất đời.