Mỗi người chỉ sống một lần duy nhất, đừng để bản thân phải hối tiếc mãi về những điều này

Phụ nữ yêu 21/06/2018 10:29

Con người sinh ra trên cõi đời này là để mất đi, ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết. Vì thế, làm gì cũng được, đừng để bản thân phải hối tiếc về bất cứ điều gì khi nhắm mắt xuôi tay.

Thời trẻ con người chạy theo vòng xoáy danh lợi, tiền tài và dần đánh mất đi những thứ bình dị thân thương nhất. Để rồi khi về già, chúng ta mới dần nhận ra, bản thân đã không còn đủ thời gian làm những điều mình nên làm và cần làm. Suy cho cùng, cuộc đời mỗi người là một dòng suối chảy xiết, vội vàng và gấp gáp nên vô tình bỏ lỡ nhiều thứ đáng quý. Thế nên làm gì cũng được, đừng để bản thân phải cảm thấy hối hận về những điều này khi nhắm mắt xuôi tay.

“Giá như ngày xưa mình đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích”

Mỗi người chỉ sống một lần duy nhất, đừng để bản thân phải hối tiếc mãi về những điều này - Ảnh 1
Hãy theo đuổi những gì mình thích dù có chuyện gì xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời con người chẳng bao giờ tồn tại hai từ “giá như”. Nếu có “giá như” sẽ không xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc. Vì vậy đừng gặm nhấm quá khứ mà hãy sống tốt để từng phút từng giây trôi qua, chúng ta không cảm thấy hối hận. Đừng vì một lý do gì đó mà đánh mất đi cơ hội của mình, bởi trong cuộc đời này có bao nhiêu cơ hội sẽ tìm đến một lần nữa? Thời trẻ có lẽ bạn sợ thất bại nên dùng dằng không dám thực hiện những điều mình yêu thích. Và rồi bạn cứ để ước mơ của mình chìm dần theo thời gian. Đến khi về già nhìn lại những chuyện mình đã làm rồi tự hỏi: “sao ngày xưa mình không đủ kiên nhẫn và can đảm?”. Khi đó có hối hận cũng đã quá muộn màng.

“Giá như tôi dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, đừng tham công tiếc việc”

Mỗi người chỉ sống một lần duy nhất, đừng để bản thân phải hối tiếc mãi về những điều này - Ảnh 2
Làm gì cũng phải dành thời gian cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người trẻ không thích ở nhà. Họ muốn ra ngoài vẫy vùng, kiếm tiền và tìm kiếm những địa vị cao trong xã hội. Nói đúng hơn là họ muốn được mọi người công nhận, muốn được làm ông nọ bà kia. Họ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của danh lợi và tiền bạc. Hãy tự hỏi “bao lâu rồi bạn chưa về nhà? Bao lâu rồi bạn không nhìn thấy nụ cười của mẹ, tiếng thở dài của cha? Và bao lâu rồi bạn không ăn bữa cơm gia đình đúng nghĩa?”. Có phải đã rất lâu rồi bạn chẳng còn cảm nhận được không khí gia đình là như thế nào? 

“Giá như ngày xưa tôi có thể làm cho cha mẹ nhiều thứ hơn”

Mỗi người chỉ sống một lần duy nhất, đừng để bản thân phải hối tiếc mãi về những điều này - Ảnh 3
Dành thời gian cho cha mẹ không bao giờ là sai - Ảnh minh họa: Internet

Nơi nào có mẹ, có cha luôn là nơi ấm áp và an lành nhất cuộc đời này. Dù ngoài kia có đầy rẫy phong ba bão táp, chỉ cần về nhà nép vào lòng mẹ, nhẹ nhàng nhắm mắt, mọi bộn bề cũng hóa an yên. Vì thế lúc còn trẻ, còn có sức khỏe hãy dành cho cha mẹ những điều tốt đẹp nhất. Cho cha mẹ một cuộc sống đủ đầy, nhiều tiếng cười một chút. Đừng mãi chạy theo làm người hài lòng người dưng mà gạt bỏ chính những người máu mủ của mình. Đừng đuổi theo những giấc mơ phù phiếm mà làm cay khóe mi của mẹ, làm nặng lòng của cha.

“Giá như tôi có thể cười nhiều hơn”

Có người từng hỏi: “Hạnh phúc là gì?” Nhiều người nghĩ hạnh phúc là có được thật nhiều tiền. Nhưng về già, bạn sẽ hiểu nụ cười là một dạng hạnh phúc. Cuộc sống con người vốn dĩ vô thường và ngắn ngủi. Bạn sẽ chẳng thể biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên hãy sống cho ngày hôm nay thôi, cười được cứ cười, hạnh phúc được cứ việc hạnh phúc. Không cần tìm niềm vui đâu xa xôi, cũng chẳng cần mưu cầu hạnh phúc ở đâu xa vời, việc được mỉm cười mỗi ngày đã là một đặc ân ông trời ban tặng. Thế nên nếu được lựa chọn hãy chọn cho mình một nụ cười thay vì những giọt nước mắt yếu mềm.

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Từ khóa:   yêu hôn nhân phụ nữ yêu bí quyết hạnh phúc

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