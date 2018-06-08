Đa số đàn ông luôn che giấu bí mật của mình, ít khi chia sẻ cùng người khác. Vợ cũng nên tập thói quen này, bởi có những thứ không nói ra sẽ tốt hơn. Có những bí mật phụ nữ nên "sống để dạ, chết mang theo", đừng nói ra kẻo hôn nhân tan vỡ.

Đây là điều bí mật phụ nữ nên chôn vùi mãi mãi, đừng dại kể cho chồng nghe. Bởi người đàn ông ghét nhất là kiểu phụ nữ lẳng lơ, không biết giữ mình. Người vợ nói điều này ra không khác gì tự tay giết chết hôn nhân của mình. Có thể ngay lúc đó, anh ấy sẽ không có động thái gì. Nhưng đến khi có chuyện gì xung đột, anh ấy sẽ sẵn sàng lấy những điều đó ra chì chiết, mắng nhiếc bạn. Bởi đàn ông vốn không ưa những người yêu cũ của vợ. Họ xem đó như một cái gai trong mắt, cảm thấy khó chịu khi vợ cứ suốt ngày nhắc đến người đó. Một người vợ tâm lý sẽ biết khôn khéo giữ gìn những bí mật của riêng mình. Đừng để đàn ông ghen tuông vớ vẩn với những người đã từng là quá khứ của bạn.

Phụ nữ nên để dành một số tiền để phòng thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng phụ thuộc vào tài chính của chồng. Bạn nên khôn ngoan giữ cho mình một khoản tiền riêng để phòng thân. Khi có chuyện gì khó khăn, không cần sự cho phép của chồng, bạn cũng có thể tự mình dùng tiền giải quyết. Muốn mua quà biếu ba mẹ, bạn cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí nếu chồng ngoại tình mang tiền cho nhân tình, bạn cũng phải có tài sản riêng để nuôi con.

Có quỹ đen là đường lui an toàn nhất cho phụ nữ trong hôn nhân. Bước vào hôn nhân với biết bao điều mộng mơ về một tương lai tốt đẹp, khi rời đi phụ nữ cũng phải ngẩng cao đầu mỉm cười. Hãy cho đàn ông thấy, không có họ, bạn cũng có thể tự kiếm tiền và sống tốt.

Những điều chồng thua người khác

Đừng so sánh chồng với người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có lòng tự trọng rất lớn, vợ đừng dại nói những mặt anh ấy thua người khác. Đừng nghĩ chuyện đó sẽ giúp anh ấy tốt hơn. Đừng nghĩ sự thẳng thắn của mình sẽ khiến chồng trân trọng. Đây là con dao hai lưỡi vừa giết chết hôn nhân vừa hạ thấp nhân phẩm của bạn. Chồng bạn cũng là con người, cũng có những khuyết điểm. Bởi vậy đừng bao giờ so sánh chồng với bất cứ người nào. Chồng có sai hãy nói nhẹ nhàng, giúp anh ấy nhận ra lỗi của mình. Đừng nói những câu như “anh không bằng anh A, anh B".

So sánh bản thân với người yêu cũ của chồng

Điều quan trọng phụ nữ nhất định phải có chính là sự tự tin, đừng mang bản thân mình so sánh với người khác. Những thứ bạn nói về sự kém cỏi của mình sẽ khiến đàn ông xem thường, có cơ hội sẽ hạ thấp bạn trước mặt mọi người. Bởi vậy, nếu bản thân chưa tốt ở điểm nào, hãy âm thầm sửa chữa, đừng bao giờ tâm sự với chồng. Sau khi kết hôn, đàn ông luôn giữ những ký ức về người yêu cũ. Vì vậy, bạn đừng dại gợi lại những ưu điểm của người cũ với chồng, điều này sẽ khiến anh ấy suốt đời cũng không thể quên được chuyện quá khứ. Anh ấy sẽ luôn cảm thấy hối hận vì năm xưa đã bỏ lỡ một người tốt như vậy. Nếu muốn hôn nhân của mình hạnh phúc, bạn đừng dại so sánh bản thân với người yêu cũ của chồng.