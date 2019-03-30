Lý do nhiều phụ nữ tin rằng họ vẫn sống tốt dù không cần đàn ông

Phụ nữ yêu 30/03/2019 05:30

Khi đã kết hôn và sống lâu dài cùng chồng, nhiều phụ nữ lại thấy họ vẫn có thể sống tốt dù không cần đàn ông. Và điều gì khiến một người phụ nữ yêu chồng lại có lúc vẫn tin mình sống tốt khi không cần chồng?

Khi ở tuổi đôi mươi, phụ nữ luôn cảm thấy bản thân rất cần một người đàn ông. Cô ấy thấy an toàn hơn vì có một chỗ dựa là đàn ông. Cô ấy luôn tin rằng được đàn ông yêu thương là minh chứng cho sự quyến rũ thu hút của bản thân. Nhưng khi đã kết hôn và sống lâu dài cùng chồng, nhiều phụ nữ lại thấy họ vẫn có thể sống tốt dù không cần đàn ông.

Và điều gì khiến một người phụ nữ yêu chồng lại có lúc vẫn tin mình sống tốt khi không cần chồng?

Quá thất vọng về chồng

Khi còn trẻ, phụ nữ luôn xem chồng là tất cả. Mỗi khi gặp vấn đề, người đầu tiên cô ấy nghĩ đến chính là chồng. Nhưng khi đã sống cạnh nhau lâu dài, cô ấy nhận ra so với những rắc rối bên ngoài thì chồng lại là người khiến cô ấy buồn phiền nhiều hơn.

Lý do nhiều phụ nữ tin rằng họ vẫn sống tốt dù không cần đàn ông - Ảnh 1
Khi đã kết hôn và sống lâu dài cùng chồng, phụ nữ lại thấy họ vẫn có thể sống tốt dù không cần cần đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thật sự không ít đàn ông mỗi khi về nhà là chỉ để ý đến laptop, điện thoại, hơn là vợ con. Nhiều phụ nữ khi đã than phiền quá nhiều về việc chồng vô tâm, vô trách nhiệm trong việc nhà, họ dần im lặng. Nỗi buồn trong quá nhiều ngày sẽ khiến phụ nữ thất vọng, và chẳng còn muốn cần chồng khi gặp vấn đề nữa.

Tự phụ nữ đã trở thành một nữ anh hùng của chính mình

Khi chưa có con, phụ nữ nhạy cảm, yếu mềm và hay muốn được yêu chiều hơn. Nhưng khi đã trở thành mẹ, cô ấy có thể trở thành một nữ anh hùng của chính mình và con. Bước ngoặt làm mẹ cũng khiến phụ nữ trưởng thành hơn so với đàn ông. Cô ấy có sự dẻo dai, kiên nhẫn và mãnh mẽ đến bất ngờ. Cũng bởi vì có con là nguồn sức mạnh lớn lao, cô ấy chưa từng khuất phục trước bất cứ vấn đề nào. Và chỉ cần có con thì dù đàn ông có bỏ đi, cô ấy cũng không bỏ cuộc.

Lý do nhiều phụ nữ tin rằng họ vẫn sống tốt dù không cần đàn ông - Ảnh 2
Và chỉ cần có con thì dù đàn ông có bỏ đi, cô ấy cũng không bỏ cuộc - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một phần lý do khiến phụ nữ có con độc lập hơn đàn ông. Bởi khi làm mẹ, phụ nữ dần biết làm nhiều hơn, cũng giàu sức mạnh hơn. Đàn ông khi ấy nếu không bắt kịp với sự trưởng thành của phụ nữ thì rất có thể bị bỏ lại.

Phụ nữ có tiêu chuẩn và mục tiêu cho cuộc sống cao hơn

Khi còn trẻ, phụ nữ thường nghĩ hôn nhân là tất cả cuộc sống. Nhưng khi đã sống cùng chồng đủ lâu, cô ấy dần nhận ra mục tiêu lớn nhất đời phụ nữ không chỉ là hôn nhân. Khi chồng mang đến cho phụ nữ nhiều khổ tâm và vất vả, cô ấy dẫn không còn thấy hôn nhân đáng tin cậy nữa. Thậm chí, phụ nữ còn chua chát nhận ra dù có cho đi yêu thương, hy sinh, dâng hiến thế nào thì chồng vẫn có ngày phản bội cô ấy.

Chính lúc ấy, phụ nữ mới hiểu hôn nhân chỉ là một phần cuộc sống. Và sẽ không ai yêu thương, chăm sóc và khiến phụ nữ hài lòng ngoài chính cô ấy.

Lý do nhiều phụ nữ tin rằng họ vẫn sống tốt dù không cần đàn ông - Ảnh 3
Phụ nữ mới hiểu hôn nhân chỉ là một phần cuộc sống. Và sẽ không ai yêu thương, chăm sóc và khiến phụ nữ hài lòng ngoài chính cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, có nhiều phụ nữ dù vẫn sống cùng chồng, nhưng đã không còn cần chồng nữa. Hay có những phụ nữ từng làm vợ và quyết định sống một mình và tin rằng bản thân vẫn có thể sống tốt. Vì so với việc khổ đau vì một người đàn ông không quý trọng họ, phụ nữ lại thấy bản thân vẫn có thể tự khiến mình vui và hạnh phúc, dù chẳng có người đàn ông nào bên cạnh.

Người đàn bà chán chồng, đôi khi chỉ muốn phá bỏ mọi rào cản để ngoại tình...

Người đàn bà chán chồng, đôi khi chỉ muốn phá bỏ mọi rào cản để ngoại tình...

Với chị cuộc hôn nhân của mình bây giờ chỉ còn lại ở hai chữ duy trì, chứ không còn thiết tha để vun vén nữa.

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