Lấy phải kiểu đàn ông này, có sống trong núi vàng, núi bạc cũng không hạnh phúc

Phụ nữ yêu 10/04/2018 10:29

Sau đây là những kiểu đàn ông phụ nữ đừng dại đụng vào kẻo lận đận khổ đau, có thể sẽ chịu cảnh hai lần đò.

Có câu phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, vì vậy hãy sáng suốt và bình tĩnh lựa chọn đúng đắn người đàn ông sẽ đồng hành cùng mình qua những chuỗi ngày về sau. Nếu anh ấy thuộc kiểu người này, hãy bỏ ngay, đừng dây dưa, chỉ khiến bản thân đau khổ mà thôi.

Nhậu nhẹt, ăn chơi suốt đêm

Lấy phải kiểu đàn ông này, có sống trong núi vàng, núi bạc cũng không hạnh phúc - Ảnh 1
Đàn ông là sâu rượu sẽ khiến gia đình tan nát - Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông nát rượu thường có tính vũ phu. Trong cơn say, anh ấy có thể thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với bạn. Thậm chí còn xem bạn là nơi trút giận. Người này không đáng để bạn dùng cả tuổi thanh xuân và lòng tin để yêu. Sao có thể sống với người suốt ngày nhậu nhẹt, ăn chơi, không dành thời gian quan tâm, chăm sóc người mình yêu, đúng không? Vì vậy, phụ nữ đừng để bản thân mình vướng vào người đàn ông kiểu này.

Sống ích kỷ, không quan tâm đến người khác

Anh ấy luôn giữ khư khư quan điểm của mình, sẵn sàng bác bỏ những điều bạn nói. Hoặc anh ấy quan tâm, chăm sóc quá nhiều cho bản thân, không biết cảm xúc của bạn như thế nào. Nếu quen người đàn ông ích kỷ, bạn sẽ vô cùng cô đơn. Anh ấy sẽ mặc kệ, bỏ rơi bạn khi gặp khó khăn.

Vũ phu, nói một câu đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân

Có lẽ bạn từng nghe mẹ nói “đừng để đàn ông đánh con, nếu có lần một chắc chắn sẽ có lần hai”. Hãy mạnh mẽ nói không với kiểu đàn ông này. Bởi anh ấy sẽ không thể mang lại hạnh phúc đích thực cho bạn. Đừng vì tình yêu mù quáng mà khiến bản thân phải tổn thương dai dẳng. Đừng để anh ấy gây đau đớn cho tâm hồn và thể xác của bạn.

Chi li, tính toán đủ điều

Lấy phải kiểu đàn ông này, có sống trong núi vàng, núi bạc cũng không hạnh phúc - Ảnh 2
Đàn ông xét nét sẽ khiến cuộc sống mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gì anh ấy cũng xét nét, soi mói điểm xấu của bạn để mang ra bêu rếu. Hay thậm chí anh ấy còn nhận mình là người hoàn hảo, đổ hết lỗi lầm cho bạn. Đây là kiểu đàn ông khiến phụ nữ đau khổ trong tình yêu, hôn nhân, bạn nên tránh càng xa càng tốt. Đàn ông mà mặc váy, tính toán xét nét như những bà cô, bỏ đi cho sướng tấm thân.

Luôn cho mình là đúng, không lắng nghe ý kiến của người khác

Kiểu đàn ông thường gây đau khổ cho nhiều chị em, bởi vậy đừng dại mà đụng vào. Lúc nào anh ấy cũng ép bạn phải nghe những gì anh ấy nói, không để bạn nêu lên ý kiến của mình. Anh ấy luôn xem những quan điểm và lời nói của bạn là sai, mọi việc anh ấy phải tự mình giải quyết mới yên tâm. Gặp kiểu người này, thôi thì chịu cảnh sống độc thân cho khỏe. 

Anh ấy luôn tự huyễn hoặc bản thân mình là người vĩ đại, lúc nào cũng sống như “người trên mây”. Những chuyện anh ấy làm đều mang ý nghĩa cao cả, còn việc làm của bạn chỉ là tầm thường. Đừng yêu người ảo tưởng như thế này. Đừng yêu người chỉ biết nghĩ cho bản thân. Đừng yêu người quá xem trọng bản thân mà chèn ép người khác.

Ăn không ngồi rồi, buôn chuyện thiên hạ

Lấy phải kiểu đàn ông này, có sống trong núi vàng, núi bạc cũng không hạnh phúc - Ảnh 3
Kiểu đàn ông buôn chuyện thiên hạ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ đừng đụng vào người đàn ông mặc váy. Đừng gửi gắm tình yêu và thanh xuân của mình vào con người không có chí tiến thủ, không có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đàn ông không biết kiếm tiền sẽ không thể biết cách yêu sao cho đàng hoàng. Đừng nghĩ cưới nhau về chỉ cần tình yêu là đủ, đừng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Hãy nhớ tiền là thứ rất quan trọng trong một mối quan hệ. Người đàn ông chuyên đi buôn chuyện, nói xấu người khác như những bà cô, hãy tránh càng xa càng tốt.

Bủn xỉn, một đồng cũng so đo

Đàn ông bủn xỉn, keo kiệt sẽ không thể chu toàn cho vợ con. Anh ấy luôn tìm cách bảo vệ tài sản, tiền bạc của mình, một đồng cũng so đo, tính toán. Đừng vướng phải người này, bạn sẽ đau khổ đấy! Lấy chồng lười, cuộc sống phải lo toan, lấy chồng gia trưởng, không có tiếng nói trong gia đình, lấy chồng vô tâm, cả đời cô đơn, tủi nhục. Còn lấy chồng keo kiệt, suốt đời chẳng thể có thứ mình mong muốn.

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Từ đó đến giờ tôi cứ nghĩ người ta nghiện hút thuốc hay rượu bia, nào ngờ lại có chứng nghiện ngoại tình.

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