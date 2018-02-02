Làm sao để vượt qua cú sốc mang tên chồng ‘chán cơm thèm phở’?

“Em thật sự rất mệt mỏi, em đang dần chìm trong những nỗi đau đó, không có cách nào thoát ra được. Hình ảnh anh ấy và ả nhân tình đó cứ mãi ám ảnh trong em, không nguôi ngoai được”, đây là câu của một người em thân thiết nói với tôi, trong dịp chúng tôi cùng tham gia đợt tình nguyện năm ngoái.

Khi phát hiện chồng ngoại tình , có người sẽ đánh ghen, cũng có người chọn cách im lặng cho qua mọi chuyện. Tôi nghĩ cách nào cũng đau như nhau cả thôi. Sao bạn không thử thương bản thân nhiều hơn một chút? Chẳng ai có cuộc sống hoàn hảo cả, con người sinh ra là chấp nhận và đương đầu với khó khăn. Vì vậy, việc quan trọng khi chồng ngoại tình là tìm mọi cách để vượt qua, chứ không phải mãi chìm trong đau đớn. Và điều quan trọng là học cách chấp nhận.

Chồng em ngoại tình với một cô đồng nghiệp xinh xắn, trẻ tuổi. Em kể từ ngày sinh đến giờ, chồng không còn thân mật, hay dành cử chỉ ngọt ngào như trước. Anh ta nói sợ nhìn thấy những vết rạn và vết mổ dài kia. Điều đó khiến anh ta khó chịu và ghê tởm. Và đó cũng là nguyên nhân khiến anh lăng nhăng, tìm mối quan hệ khác ngoài luồng. Bởi vậy, đàn ông ngoại tình , đàn ông hạnh phúc chỉ có đàn bà là đau. Vì sao phải mềm yếu như vậy? Hãy mạnh mẽ học cách vượt qua những cú sốc như thế này để an yên và hạnh phúc hơn.

Việc gì xảy ra cũng có nguyên nhân, bạn đừng vội trách chồng, hãy xem xét theo hướng khách quan nhất. Đây cũng là cách giúp bản thân thoải mái, không phải suốt ngày rầu lo, nghĩ cách đánh ghen. Khi biết được vấn đề ở đâu, bạn sẽ dễ dàng gỡ bỏ. Những suy nghĩ tích cực nhất luôn là điều quan trọng nhất bây giờ. Việc bạn lạc quan, suy xét mọi việc theo hướng khách quan không chỉ giúp bạn sáng suốt, bình tĩnh mà còn có cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Chồng ngoại tình luôn là việc khiến nhiều chị em phụ nữ tổn thương nhiều nhất. Bởi không ai có thể chịu được cảm giác phản bội. Nhưng chính nỗi đau đó sẽ giúp bạn mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Đừng bỏ rơi bản thân mình

Phát hiện chồng ngoại tình, bạn hãy thương mình trước đã, chuyện khác cứ để sau. Có nhiều người khi biết chồng mèo mỡ bên ngoài chọn cách đối xử tệ với bản thân cốt yếu để cho chồng thấy mình đau khổ biết dường nào. Cũng có người suy nghĩ, chỉ cần mình đòi sống đòi chết, chồng sẽ sợ mà quay về. Những suy nghĩ này đều sai. Một khi đã có người mới, đàn ông sẽ không còn quan tâm gì đến chuyện khác. Bạn đau, bạn khổ đến dường nào, anh ấy cũng không thể hiểu được. Vì vậy, thương bản thân mình chưa bao giờ là sai cả. Chỉ khi thương mình, bạn mới có đủ nghị lực để vượt qua mọi thứ.

Có cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng

Chồng ngoại tình, có thể vì anh ấy say nắng nhất thời, cũng có thể vì chán vợ. Dù sao đi nữa, vợ chồng bạn cũng phải ngồi lại với nhau giải quyết vấn đề, nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu còn cứu vãn được, hãy cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân này. Nếu không còn chút hy vọng nào thì hãy giải thoát cho nhau. Vốn dĩ việc ly hôn không đáng sợ như nhiều người thường nghĩ. Bởi khi tình đã cạn, nghĩa đã dứt thì việc rời đi là lựa chọn sáng suốt nhất. Đừng sợ mang tiếng một đời chồng, cũng đừng sợ thị phi dèm pha, bạn sống tốt là được.