Làm cách nào để không trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác?

Phụ nữ yêu 08/06/2019 10:54

Dưới đây là cách để phụ nữ tránh xa con đường trở thành kẻ thứ ba, bị thiên hạ chửi bới, phỉ báng.

Xã hội ngày nay, không ít cô gái trở thành "con mồi" của đàn ông, vô tình trở thành kẻ thứ ba mà không hay biết. Ngoài mặt thì người đàn ông đó vẫn ôn nhu, dịu dàng và tỏ ra mình còn độc thân để cưa cẩm bạn. Nhưng một thời gian sau, bạn mới phát hiện mình là kẻ chen ngang vào hạnh phúc của người khác. Vậy làm cách nào để nhận biết mình đang yêu chồng thiên hạ và làm sao để thoát khỏi điều đó?

Làm cách nào để không trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác? - Ảnh 1
Đây là cách để phụ nữ nhận biết mình đang yêu chồng thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Quan sát độ dẻo miệng của đàn ông

Đàn ông độc thân dẻo miệng một, đàn ông có vợ dẻo đến mười lần. Đàn ông đã có gia đình rồi rất có kinh nghiệm "thả thính" và dễ làm những cô nàng mới bước ra đời gục ngã. Người ta nói đàn ông có vợ có một sức hút gì đó rất mãnh liệt.

Làm cách nào để không trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác? - Ảnh 2
Đàn ông càng dẻo miệng càng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã bị anh ấy đeo bám rồi thì khó lòng mà vượt qua. Vì thế, phụ nữ phải đủ thông minh, đủ sáng suốt khi yêu. Nếu thấy anh ấy chiều chuộng bạn vô điều kiện, chắc chắn có vấn đề. Có thể anh ấy muốn chiếm được trái tim của bạn càng nhanh càng tốt. Bởi anh ấy sợ để thời gian dài, mọi chuyện sẽ đổ vỡ. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan không chết dưới những lời đường mật của đàn ông.

Tiếp xúc với bạn bè, người thân của anh ấy càng nhiều càng tốt

Nếu anh ấy không muốn bạn gặp gỡ bạn bè, người thân của mình, bạn nên dè chừng. Nếu thương bạn thật lòng, anh ấy sẽ không ngại giới thiệu bạn với mọi người. Nhưng một khi đã không muốn bạn gặp gỡ bất cứ ai, chắc chắn anh ấy đang muốn giấu giếm chuyện gì đó.

Làm cách nào để không trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác? - Ảnh 3
Phụ nữ nên sáng suốt để biết những mối quan hệ của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bởi chuyện anh ấy có vợ, bạn bè, người thân ai cũng biết. Chỉ có cố tình muốn giấu bạn, anh ấy mới không muốn bạn gặp gỡ mọi người mà thôi. Thế nên khi yêu, đừng chỉ yêu thôi mà hãy để ý đến những mối quan hệ xung quanh người đàn ông mình yêu.

Có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau

Trong một mối quan hệ, tốt nhất là nên có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau để làm sáng tỏ vấn đề. Khi đó, bằng giác quan thứ sáu, bạn sẽ biết được mức độ chân thành của anh ấy thông qua ánh mắt, cử chỉ...

Làm cách nào để không trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác? - Ảnh 4
Hãy nói chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông che giấu tài tình đến mấy, bạn cũng sẽ phát hiện ra nhiều điểm không bình thường trong cách nói chuyện. Và người ngay thẳng sẽ rất thoải mái tiếp nhận những câu hỏi của bạn. Vì thế, nếu thấy anh ấy ấp úng khi trả lời những câu hỏi của bạn, bạn cần xem lại mối quan hệ của mình kẻo thiệt thân.

Tâm thế của người phụ nữ khôn ngoan khi biết chồng ngoại tình

Tâm thế của người phụ nữ khôn ngoan khi biết chồng ngoại tình

Khi phát hiện chồng ngoại tình, khóc được cứ khóc và nên nhớ khóc xong rồi thì hãy mạnh mẽ đối diện. Hãy cho chồng biết bạn không hề yếu đuối, nếu được bạn sẽ tiễn anh ấy đi bằng một nụ cười chúc phúc.

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