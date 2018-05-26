Rất nhiều phụ nữ khi phát hiện những bất thường nơi chồng lại tự ru ngủ mình rằng “chồng không bao giờ làm gì có lỗi với mình đâu, chỉ là mình đa nghi quá rồi”. Cũng có những phụ nữ sẽ nổi cơn tam bành, mắng nhiếc, chửi rủa, dằn vặt chồng và nhân tình trước bàn dân thiên hạ nhằm tìm kiếm sự hả hê, trả thù. Và còn lại, là kiểu phụ nữ ghen tuông văn minh, ghen để chồng biết sai mà quay đầu, để nhân tình biết nhục nhã mà hối lỗi.

Nếu anh ấy vì yêu người thứ ba mà phản bội vợ, vì sợ người thứ ba tổn thương mà giấu nhẹm chuyện mình đã có gia đình, hoặc dù bị vợ phát hiện và cấm đoán nhưng vẫn không thể quên được người tình lại là vấn đề khác.

Phụ nữ đừng bao giờ dại khờ nghĩ rằng đàn ông ngoại tình trăm người như một chỉ vì nhục dục xác thân. Nếu chồng bạn chỉ cặp bồ để tìm kiếm nguồn vui mới, để được lên giường với người khác thì quá đơn giản để giải quyết.

Xác định được nguyên nhân chồng mình ngoại tình sẽ giúp người vợ đủ tỉnh táo, khôn ngoan để biết mình nên làm gì tiếp theo.

Đàn ông có thể dùng mọi cách để chối tội, nhưng một khi vợ đã có chứng cứ trong tay họ chỉ biết cúi đầu xấu hổ mà thừa nhận mình đã sai - Ảnh minh họa: Internet

2. Nắm chắc chứng cứ trong tay

Đàn ông cứ mãi dùng câu “em đừng ghen bóng ghen gió” để dập tắt những ngờ vực nơi người vợ khi cô ấy nói lên những bất ổn của mình trong cuộc sống vợ chồng. Bởi thế, vợ muốn chồng không thể chối cãi thì phải “nói có sách, mách có chứng”.

Hãy đưa ra những tin nhắn mùi mẫn chồng bạn nhắn với nhân tình nhưng chưa kịp xóa, vết son môi nơi cổ áo, những bức ảnh chồng cùng nhân tình nắm tay đi mua sắm vui vẻ như đôi vợ chồng son. Đàn ông có thể dùng mọi cách để chối tội, nhưng một khi vợ đã có chứng cứ trong tay họ chỉ biết cúi đầu xấu hổ mà thừa nhận mình đã sai.

Một người vợ khôn ngoan thừa hiểu mình không nên bóc phốt chồng với người ngoài, càng không thèm động đến nhân tình của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

3. Không sỉ nhục chồng, đánh đập nhân tình

Sĩ diện với đàn ông quan trọng như chính sinh mệnh của họ, một khi bị vợ làm cho mất mặt thì dù muốn hàn gắn chàng cũng không còn dũng khí để làm điều đó. Một người vợ khôn ngoan thừa hiểu mình không nên bóc phốt chồng với người ngoài, càng không thèm động đến nhân tình của anh ấy.

Để chồng tự cắt đứt với nhân tình, tự cố gắng thể hiện sự thật tâm muốn quay về bên gia đình là điều mà phụ nữ ghen văn minh sẽ làm.

4. Cho chồng cơ hội sửa sai

Nếu đã chấp nhận thứ tha đàn bà đừng quên cho chồng cơ hội được sửa sai, được yêu vợ thêm một lần nữa, được thể hiện những điều lãng mạn ngọt ngào để hâm nóng tình cảm. Ngay cả người vợ cũng nên điều chỉnh bản thân, quan tâm đến chồng nhiều hơn.

Những liều thuốc tinh thần ngọt ngào ấy sẽ nhanh chóng xóa tan giông bão, mang lại cho hai bạn cuộc sống hạnh phúc, an yên cả đời.