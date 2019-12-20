Là phụ nữ, có thể không đẹp, không giỏi, nhưng nhất định phải sống ngẩng cao đầu

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ hiểu sống thất bại nhất chính là khi không làm chủ được cuộc đời của mình, chỉ biết dựa dẫm vào một người đàn ông.

Dù thời nay có hiện đại hơn thì trong suy nghĩ của nhiều người phụ nữ, họ vẫn cho rằng bản thân thất bại hay không nằm ở việc có lấy được tấm chồng tài giỏi giàu sang không. Kỳ thực, thất bại của một người phụ nữ không nằm ở việc lấy phải chồng tệ bạc, ly hôn, hay không thể giàu sang vật chất.

Nếu bạn thích một món đồ đắt tiền, một bộ trang phục hào nhoáng mà vẫn phải nhờ cha mẹ hay đàn ông mua giúp, thì bạn chỉ là một người phụ nữ thất bại.

Nếu bạn đã trưởng thành và thoát khỏi vòng tay của cha mẹ, bạn đầy đủ sức khỏe , chân tay mà một bữa cơm cũng phải cần đàn ông trả tiền giúp bạn, thì bạn đã là một người phụ nữ thất bại.

Một người phụ nữ có thể không đẹp, nhưng nếu tự kiếm được tiền, thì họ vẫn không thể xấu. Họ có thể dùng tiền mua sắc đẹp từ việc chăm sóc bản thân, trang điểm, đến spa mỗi tuần.

Một người phụ nữ có thể không cần phụ thuộc vào người khác, nếu họ có thể dùng tiền để trả cho những dịch vụ cần thiết. Một người phụ nữ có thể không giỏi, chỉ cần tự quyết định được cuộc sống của mình.

Là phụ nữ có thể không đẹp, không giỏi nhưng nhất định phải nhớ…

Nếu thích cái gì, hãy cố gắng kiếm tiền để có được nó. Đừng trách giá cả leo thang, đừng nghĩ cuộc đời bất công. Giá cả là do thị trường quy định, bạn không có tiền là do bản thân không đủ cố gắng.

Nếu muốn giảm cân thì hãy vì bản thân đầu tiên. Đừng nghĩ là vì để mặc được chiếc váy đẹp mà đàn ông chú ý, hay nghĩ sẽ giữ được trái tim của đàn ông. Làm đẹp trước nhất phải vì mình đầu tiên, và sức khỏe thì quan trọng hơn mọi thứ.

Đừng bao giờ để đàn ông nghe bạn nói rằng “tôi đã sinh con cho anh”. Và cũng đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Với phụ nữ, làm mẹ là thiên chức, bạn sinh con là để cho mình đầu tiên.

Phụ nữ nếu lỡ lấy phải người chồng tệ bạc thì bỏ cũng không tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nếu lỡ lấy phải người chồng tệ bạc thì bỏ cũng không tiếc. Chỉ có con và bản thân là phải thật trân quý. Đến một độ tuổi, phụ nữ chỉ cần sống vì mình và con, đàn ông có cũng được, không có cũng chẳng chết.

Đã là phụ nữ thì đừng bao giờ nói với đàn ông rằng bạn không thể sống nổi nếu thiếu anh ta. Tình yêu của bạn có lớn thế nào thì đàn ông cũng không thể là cả mạng sống của bạn. Anh ta cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, vì có tình yêu của bạn mà trở nên đặc biệt.

Nếu muốn khóc thì hãy khóc cho thỏa, rồi sau đó nhất định phải đứng dậy. Dù phải một mình bước tiếp thì cuộc đời này cũng không dừng lại vì bạn.

Hãy nhớ đàn bà lấy chồng, hy sinh cũng được, bao nhiêu cũng không sao, nhưng hãy đặt hạnh phúc của mình lên đầu tiên. Nếu đã không còn hạnh phúc, hãy dừng lại.

Nếu đàn ông tôn trọng bạn, thì bạn không nói anh ta cũng hiểu bạn đã hy sinh vì anh ta thế nào. Còn nếu đàn ông đã không tôn trọng bạn thì dù nói bạn đã hy sinh bao nhiêu anh ta cũng chẳng tin.

Bạn có thể không xuất sắc nhưng nhất định phải ngẩng cao đầu mà sống. Đừng vì đàn ông mà hạ thấp bản thân, hủy hoại chính mình.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn quý trọng cơ thể của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ luôn quý trọng cơ thể của bản thân. Ngủ sớm, ăn ngon, giữ gìn vóc dáng, và mỗi ngày cho mình một niềm vui mới.

Là phụ nữ, bạn cần tiền, cần được nuông chiều, cần được nhường nhịn. Nhưng cần nhất vẫn là cần được đàn ông tôn trọng. Sẽ không có hạnh phúc nào cho bạn nếu đàn ông không tôn trọng bạn. Dù anh ta có nhiều tiền, tài giỏi thế nào, có là cha của con bạn thì cũng không thể cho bạn bình yên.

Nếu bạn không thể chịu đựng nữa thì hãy buông bỏ, nếu không thể tha thứ thì chọn ra đi. Đừng ở lại để tha thứ chỉ vì trách nhiệm. Trách nhiệm là thứ gánh nặng, nếu không hạnh phúc mà gánh vác thì sẽ đau khổ tột cùng.

Là phụ nữ, nhất định phải làm chủ cuộc sống của mình, ngẩng cao đầu mà bước đi trên đôi chân của mình. Bạn không thể đi, thì ít nhất cũng phải tìm được một cái để nghỉ chân. Tuyệt đối đừng ngã vào đàn ông.

Người phụ nữ khôn ngoan sẽ luôn khắc ghi 3 chữ tự: tự thân, tự yêu và tự do. Không thành công cũng được, nhưng đừng là một người phụ nữ bất hạnh.