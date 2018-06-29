Là phụ nữ, có ĐỦ những thứ này thì mới mong không khổ vì đàn ông

Khi phụ nữ biết đủ cho những điều này, sẽ không khi nào phải khổ vì đàn ông!

Đủ thứ tha Thứ tha với đàn bà, thường thì chưa bao giờ thiếu, như bản năng của đàn bà sinh ra luôn có sẵn bao dung. Nhưng bạn nên hiểu, thứ tha mình cho đi chính là kiên nhẫn, là tổn thương của chính mình. Một lần thứ tha không dễ, huống hồ là nhiều lần, là bất chấp. Mình cho đi tha thứ không tiếc, nhưng chưa chắc đàn ông đã biết và trân trọng. Vì vậy, có thứ tha, có bao dung cũng chỉ nên đủ và đáng. Đủ chính là không biến thứ tha đó thành bàn đạp để người ta lại có cơ hội tổn thương mình. Đáng chính là chỉ nên dành cho người còn lòng ở lại, chỉ nên cho người thật sự muốn trở về. Đừng bao dung chỉ để mong người ta thôi không làm mình đau. Đừng tha thứ chỉ vì mình cần một người nào đó ở bên. Đàn ông, nếu họ muốn đi, bạn đổ sông đổ biển bao hy sinh cũng là vô ích. Còn nếu họ đã muốn ở lại thì dù không được bạn tha thứ, họ cũng không đi. Vì vậy, hãy thương mình trước khi cho người tổn thương mình một cơ hội.

Có thứ tha, có bao dung cũng chỉ nên đủ và đáng - Ảnh minh họa: Internet Đủ cho đủ nhận Đàn bà khi yêu, khi làm vợ thường cho nhiều hơn nhận. Họ bằng lòng dốc hết lòng dạ, sẵn sàng tận tụy hy sinh không đắn đo, không cân nhắc cho nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu. Đồng ý rằng trong tình yêu hay hôn nhân, yêu thương thật lòng rồi thì còn phải tính toán làm gì. Nhưng đàn bà cũng nên hiểu, tình yêu hay hôn nhân đều cần sự hy sinh và vun đắp từ cả hai người. Một người buông thì một người phải nắm, một người cho nhiều thì người kia phải trân trọng, một người lỡ lạc đường thì người còn lại phải chỉ lối trở về. Phụ nữ cho đủ nhận đủ chính là đừng hy sinh đến quên mình, cũng đừng không đòi hỏi yêu thương, thủy chung và tôn trọng của đối phương. Phụ nữ trong hôn nhân hay tình yêu đều nên cho mình quyền được xem trọng, được nhận những gì mình xứng đáng có được. Khi bạn biết đúng giá trị của mình thì đàn ông cũng không thể xem thường bạn được.

Khi bạn biết đúng giá trị của mình thì đàn ông cũng không thể xem thường bạn được - Ảnh minh họa: Internet Đủ yêu chính mình Phụ nữ nên mỗi ngày đều nhắc mình, đừng quên yêu thương bản thân. Thương ai thì thương, đừng quên thương mình. Hy sinh tận tụy bao nhiêu thì cũng phải nhìn xem mình còn lại gì, mình có quý chính mình chưa. Khi bạn không đủ yêu thương, thời gian cho chính mình thì cũng là tự làm giảm giá trị của mình. Sẽ không có người phụ nữ nào được đàn ông trân trọng khi chính họ không biết quý trọng mình. Cũng sẽ không người phụ nữ nào có thể hạnh phúc khi chính họ không biết yêu thương chính mình cũng là một loại hạnh phúc phải có. Sẽ không có người phụ nữ nào được đàn ông trân trọng khi chính họ không biết quý trọng mình - Ảnh minh họa: Internet Cuối cùng, biết đâu là đủ để hạnh phúc Hạnh phúc của phụ nữ trăm ngàn điều khác nhau, chẳng ai giống nhau. Người mưu cầu danh lợi, người bình dị gia đình, người mong giàu sang đủ đầy mới là hạnh phúc. Nhưng phụ nữ nên hiểu hạnh phúc chính là khi bạn biết đủ, đủ tiền, đủ tình, đủ là chính mình. Hạnh phúc đơn giản chính là cảm giác an yên tự mình tạo lấy. Hạnh phúc dung dị là cách mình nhìn cuộc đời nhẹ nhàng, không mưu tính, không sân si, không ngược xuôi vì điều gì. Có thể là một gia đình nhỏ, có thể là công việc mình đam mê, có thể là đủ tiền để mua thứ mình thích. Hạnh phúc, không đâu xa, chính là từ tâm người mà ra…

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