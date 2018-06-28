Chị thương anh từ ngày anh mới làm gia sư riêng cho em gái mình. Anh là dân tỉnh lẻ, khi ấy vẫn còn là sinh viên đi làm thêm để kiếm tiền trang trải chuyện học. Vài lần gặp rồi anh với chị biết nhau, sau lại nhận ra học cùng trường đại học. Vậy mà yêu nhau lúc nào không hay.

Chuyện chị ly hôn chồng, chúng tôi ai cũng biết. Nhưng câu chuyện sau hai từ “ly hôn” ấy lại quá mức ấn tượng, khiến tôi mãi về sau cũng không quên được.

5 năm sau ngày cưới, anh thăng chức trưởng phòng, hai vợ chồng có một cô công chúa nhỏ. Chị không bỏ việc, vẫn vừa đi làm, vừa chăm sóc chồng con chu toàn. Anh cũng không phản đối điều đó. Nhưng từ khi mẹ anh lên ở cùng vợ chồng chị để chữa bệnh, cần người chăm sóc, anh lại muốn chị ở nhà. Vì mẹ anh không thích chị đi làm, vì bà chỉ muốn chị chăm sóc mình.

Chị nhớ, khi vừa tốt nghiệp, anh mấy tháng không tìm được việc ở thành phố. Nhà chị lại có điều kiện quen biết hơn, chị có việc làm trước anh. Nhưng chị lúc nào cũng động viên, còn giúp anh chuyện tiền bạc khi anh khó khăn. Rồi anh cũng có việc làm trong một công ty tương đối lớn. Ngày anh chị lấy nhau, anh vẫn chỉ là một nhân viên cấp thấp, gia đình chị còn không đồng ý. Nhưng chị vẫn tin sự lựa chọn của mình đúng, tin vào sự tử tế và hiền lành của anh.

Chị đương nhiên không đồng ý, chị còn sự nghiệp, chị không thể bỏ dở đam mê của mình. Chị khuyên anh thuê người giúp việc, tiện cả đôi đường. Mẹ anh đương nhiên càng không vừa lòng chị, nói chị là con dâu ham công tiếc việc. Còn anh nhất định không chịu thuê người, trách chị không nghĩ cho mẹ anh. Anh với chị vì vậy mà cãi nhau không ít.

Đến một ngày, anh đưa một cô gái trẻ về chăm mẹ, anh nói là họ hàng của mẹ ở quê. Chị thấy dáng vẻ cô bé mơn mởn xinh tươi mà lo sợ. Nhưng chưa gì anh đã nói chị đừng ý kiến, vì rõ ràng chị là người không nghĩ cho anh trước. Chị đành im lìm, chỉ còn biết cẩn thận giữ gìn gia đình…

Đợt đó, chị đi công tác vài ngày xa nhà. Việc kết thúc sớm hơn một hôm, chị về thẳng nhà mà không báo trước cho chồng. Vừa về tới nhà, chị thấy mẹ chồng mặt mày hoảng hốt. Bà lắp bắp hỏi chị sao lại về sớm thế, lại vừa nhìn chị, vừa nhìn vào hướng phòng ngủ của hai vợ chồng. Chị linh cảm không hay, vẫn cố bình tĩnh đi thẳng vào phòng ngủ mặc sự phản đối của mẹ chồng. Vừa mở cửa phòng, trước mắt chị là chồng và cô giúp việc kia đang không một mảnh vải trên giường ngủ của chị. Chị chịu không nổi, ngất ngay tại chỗ.

Chị chịu không nổi, ngất ngay tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Khi chị tỉnh dậy đã thấy mẹ mình rơm rớm nước mắt cạnh bên. Sau đó là tiếng ba chị đang cãi nhau với mẹ chồng chị:

- Lỗi là do con gái ông không lo cho gia đình, không đẻ được con trai cho con tôi!

- Bà…con trai bà… cút hết đi!

Chị còn thấy dáng vẻ chồng chị chẳng chút biểu cảm, cả cô nhân tình bé nhỏ mặt trơ ra không thấy xấu hổ cạnh bên.

Chị nói ba bớt giận, chị một câu ‘’ly hôn’’ rồi đuổi họ ra khỏi phòng bệnh. Rồi chị khóc, ôm cả con, cả ba mẹ cạnh bên mà khóc nức nở. Chị nào có hay mình khổ sở bao năm vì chồng, cuối cùng lại bị phản bội đau thương như thế. Chị nào có ngờ người chồng chị cho là tử tế hiền lạnh, lại có lúc đổi thay đáng sợ…

Chị ly hôn chồng, một mình nuôi con, chồng chị và nhân tình dọn về sống chung. Nhưng đó chưa phải là cái kết tôi được nghe. Điều tôi biết sau cùng chính là chồng chị bị chính cô nhân tình phản bội, chạy về quỳ rạp dưới chân chị cầu xin tha thứ. Chị cười khinh, một ly nước đầy hất thẳng vào mặt chồng. Chị quay lưng đi, hả hê, kiêu hãnh…

Chị cười khinh, một ly nước đầy hất thẳng vào mặt chồng. Chị quay lưng đi, hả hê, kiêu hãnh… - Ảnh minh họa: Internet

Là chị thuê người quyến rũ cô nhân tình bé bỏng kia, là chị khiến cô ta vì yêu hóa dại mà bòn rút tiền bạc và phản bội tàn nhẫn chồng chị. Đến mức đứa con trai cô ta sinh ra được mẹ chồng chị cưng nựng cũng là con của người khác. Là chị muốn cả chồng và mẹ chồng chị nhìn cho rõ, đâu mới là người vợ hết lòng vì gia đình mà họ tự tay đánh mất. Là chị muốn họ nhận ra mình đã sai tới mức cả đời không cứu vãn nổi…

Chị nói với tôi, chị muốn anh nếm trải bi kịch lớn nhất của kẻ ngoại tình, chính là bị phản bội bởi thứ tình yêu anh chạy theo mà bỏ rơi vợ con. Chị muốn anh nếm cho đủ mùi vị đau lòng khi bị bội bạc. Chị muốn anh quay về cầu xin chị một nơi ủi an. Và chị muốn anh nhận ra anh cả đời cũng không được chị tha thứ. Đó mới là sự trừng phạt kinh khủng nhất chị muốn dành cho anh, cho kẻ ngoại tình quên đường về nhà…